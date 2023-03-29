«Я йду на війну»: як пояснити своє рішення дитині

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

Маленька Настя готується до Дня народження. Незабаром дівчинці виповниться чотири роки. Але святкувати вона буде лише з мамою, бо три місяці тому її батько пішов захищати Україну.

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Зараз Настя із мамою Юлею Черненко живуть у невеличкому селі на Хмельниччині. Сюди з Сумської області родина переїхала через війну торік у березні. Тут дівчинка відвідує дитячий садок та допомагає мамі волонтерити.

Коли чоловік пішов на війну, — розповідає Юлія Черненко, — я спочатку казала дитині, що він поїхав на роботу. Згодом, коли вона трошки звикла, що його немає, я розповіла правду. Сказала, що тато наш захисник — і він охороняє нас від поганих людей

Родина Черненків © Фото з особистого архіву

За словами Юлії, дитина дуже сумує за батьком, постійно йому телефонує та розповідає знайомим історії про нього:

— Ми постійно підтримуємо зв’язок. Вона щодня розповідає йому, як в неї пройшов день, що вона робила, що бачила. Коли ми їздили до нього в гості на два дні, вона його не відпускала від себе ні на хвилину. Казала: «Це мій тато, не підходьте до нього». Навіть спала разом із ним.

Щоби відвернути увагу дитини від думок про батька та війну, мама постійно грає із дочкою, читає з нею книжки, дивиться мультфільми:

— Але головне, це багато говорити та проговорювати все, що відбувається. Коли ти сам боїшся, то тяжко її налаштувати, звичайно, але я намагаюся з усіх сил.

Дитячий майданчик, 25 листопада 2022 © AP / Bernat Armangue

Поради дитячого психолога

На важливості розмов із дитиною наголошує і психологиня Надія Редько. Вона пояснює, що дітям треба говорити правду, звісно, відповідно до їхнього віку:

— Насамперед запитайте в дитини: «А як думаєш ти?» І коли дитина сформулює бачення, яке в неї склалося, тоді потрібно все пояснити, уникаючи всіляких страшних подробиць. Але те, що це небезпечно, обов’язково варто сказати.

Серйозне ставлення до дитини формує в неї більшу довіру до дорослих:

— У критичних ситуаціях, коли потрібно діяти. Якщо дорослий не обманював дитину, то дитина буде йому вірити й надалі. І буде діяти по-дорослому, навіть не відповідно до свого віку, тому що дорослий її до цього підготував.

Якщо хтось із батьків вирушає на фронт, усій родині варто відвідати перед цим сімейного психолога. Надія Редько пояснює:

— Такі сеанси допомагають дитині легше відпустити дорослого. Дуже часто діти ображаються, чому дорослий зробив такий вибір. І тут важливо пояснити цю пріоритетність. Потрібно розказати дитині, що тато або мама пішли захищати країну, щоб у тебе було прекрасне майбутнє. І ми маємо допомагати йому на своєму фронті. І коли дитина зрозуміє, що насправді дорослий пішов, аби зробити добре для неї, вона захоче допомогти йому звідти, де вона знаходиться зараз.

Прощання дитини з батьком на вокзалі © AP / Andriy Andriyenko

За словами психологині, спробувати уникнути образ потрібно не лише заради дитини, але й заради дорослого на фронті:

— Усі ці дитячі образи дуже зачіпають батьків, які пішли на війну. Вони ж хочуть зробити якнайкраще. І їм боляче від того, що діти цього не розуміють.

Найважче, за словами психологині, від’їзд чоловіка на фронт переносять жінки. А від емоційного стану матері залежить стан дитини:

— Наскільки сильно переживає жінка, настільки сильно будуть переживати дітки, незалежно від їхнього віку. Вони відчувають це і в рік, відчувають це і в сім, і в десять років.

Саме через це дорослі мають підтримувати своє психічне здоров’я. Покращувати емоційний стан психологиня радить за допомогою короткострокового планування:

— Треба будувати плани на тиждень та повідомляти про ці плани дитині, бо саме так вона відчуватиме свою важливість у сім’ї. Також важливо радитися із дитиною. Навіть просто в магазині запитати в неї, скільки пачок крупи потрібно взяти. Вона вже від цього буде відчувати свою значущість.

Будувати плани на майбутнє важливо і під час розмов із дорослим, який поїхав на фронт, зокрема під час телефонних розмов, пояснює Надія Редько:

— Чим більше ви з дитиною говорите, тим більше даєте їй моральної підтримки. Потрібно запитати в дитини, як вона почувається. Сказати, що ви раді її бачити — це обов’язково. Обов’язково запитати, чи придумала дитина, чим ви будете займатися, коли зустрінетеся. Аби вона не думала: «Ти там, я тут», а думала над цими планами. Нехай вони будуть найелементарнішими: пограти в м’яч, помалювати, поїхати кудись. Ця підтримка емоційного зв'язку показує дитині, що дорослий хоче з нею проводити час. Він її не покинув.

Маленька дитина намагається вийняти патрони з обойми © AP / Vadim Ghirda

Коли трапляється найстрашніше

За словами психологині Надії Редько, дитина сприймає втрату не так, як дорослі. Найважливіше в цей момент бути терплячим і дати їй можливість прожити свої емоції:

— Якщо в дорослого після втрати партнера йде замикання, то дитина намагається цей зв’язок замінити чимось іншим. Їй потрібно проговорити, іноді прокричати чи навіть промалювати своє горе та свій біль. Горе для кожної дитини проживається по-різному. Це все дуже індивідуально.

На відміну від дорослих, діти дуже довго не вірять у смерть своїх близьких. Їм потрібен час усвідомити втрату. Саме тому важливо дати дитині можливість попрощатися з близькою людиною. Робити це слід дуже обережно, відповідно до віку:

— Потім можна попросити дитину, аби вона проговорила, що сумує за батьком чи мамою. Можна зробити свічку спогадів, згадати якісь приємні моменти. Так можна прожити втрату приємними емоціями, а не в жодному разі злістю.

Надія Редько радить звертатися по допомогу до психологів, як тільки виникає така потреба.