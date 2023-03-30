Думати про майбутнє зараз: головний онколог України про запобігання епідемії раку після війни

ДРУГИЙ ФРОНТ

Травма, стресові розлади — це те, чого зазнають військовослужбовці на війні. Проте учасники бойових дій через багато років ризикують опинитися на іншій передовій — онкологічній. Мирне населення, яке страждає від ракетних ударів, також перебуває поза зоною безпеки. Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології Запорізької медакадемії післядипломної освіти та експерт МОЗ Олексій Ковальов розповів в інтерв'ю RFI-Україна, як війна пускає метастази в здоров'я нації і що з цим робити.

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Пораненого в Іраку американського солдата несуть на ношах біля військового літака C-141 на американській авіабазі «Рамштайн», Німеччина, 4 квітня 2003 р. © Associated Press / MICHAEL PROBST

— Війна в Україні є найруйнівнішою та найсмертельнішою у Європі з часів Другої світової війни, але за останні понад 70 років це не перша війна у світі. Де та як досліджувався взаємозв’язок між бойовими діями та розвитком онкологічних захворювань у комбатантів? Якими є результати?

— Як не дивно, попри те, що у світі відбувається і демократизація, і гуманізація, війни постійно переслідують людську цивілізацію. І навіть після закінчення Другої світової війни в Європі та в Азії були кровопролитні війни. Прикладів дуже багато. Найбільш яскраві — це війна в Іраку, війна на Балканах, війна в Афганістані. Я вже не говорю про війну у В'єтнамі. І ось аналіз онкологічної захворюваності через кілька років після закінчення воєн показав, що так, вони можуть впливати на захворюваність на рак у людини.

Наприклад, після війни у В'єтнамі захворюваність на рак шийки матки у в'єтнамських жінок збільшилася на 300%. Тоді ще не знали, не могли пояснити причини. Сьогодні ми чудово знаємо, що це вірус папіломи людини. Після війни в Іраку в тих районах, які зазнавали ракетного удару, бомбардувань, різко підвищилася захворюваність на рак молочної залози в жінок. А рак легені в комбатантів та в мирного населення — це відомий факт. Після воєн захворюваність у військових раком легені збільшилася щонайменше на 25%. Ми вже точно знаємо, що війна може збільшити захворюваність і на рак легені, і на рак шлунка, і підшлункової залози, і молочної залози, і шийки матки, і яєчка, і в інших локалізаціях. Усі аналізи було проведено. Проблема була більш-менш добре вивчена.

— Якщо окремо говорити про рак легені, що спричиняє це захворювання в умовах війни?

— На війні рак легені взагалі завжди був пов'язаний в першу чергу з курінням тютюну і з забрудненням атмосферного повітря. У військових в 70% випадків підвищення захворюваності пов'язане саме з тютюнопалінням, тому що, на жаль, тютюн — це адаптоген. На війні комбатанти курять. І курять набагато більше, ніж у мирний час. Це, до речі, було доведено і на прикладі Першої й Другої світових воєн, коли військові поверталися після війни. Ті, хто вижив, були тютюнозалежними. І після Першої світової війни захворюваність на рак легені збільшилася в геометричній прогресії. У ХХ столітті почалася пандемія цієї недуги. Саме пов'язаної з війною, пов'язаної з курінням тютюну.

Та й крім тютюну дуже багато інших факторів, насамперед забруднення атмосферного повітря. Це і дим від пожеж, і гази, і тверді частинки, які проникають глибоко в легені і не видаляються звідти, запускають запалення, а потім і канцерогенез. Канцерогенний ефект має паливо для ракет, перхлорат. І він теж проникає глибоко в землю і потім теж негативно впливає. І, звісно, азбест. Азбест — це дуже важливий мінерал для будівництва, який використовувався у ХХ столітті. Пізніше в цивілізованих країнах його заборонили, бо з'ясувалося, що азбест призводить до азбестозу, раку легенів та мезотеліоми. А сьогодні доведено, що азбест спричиняє також рак яєчника. Так от, у багатьох країнах застосування азбесту в будівництві заборонено. А що зараз відбувається в Україні, коли вибухають будинки? Ось той пил, азбест, потрапляє в повітря. Цей азбест може переноситися на великі відстані, тобто на десятки кілометрів і навіть на сотні кілометрів. Це азбестовий пил. Потім він осідає на землі, а потім знову з повітрям поширюється на великі відстані.

Вдихання азбестового пилу саме від зруйнованих будівель є дуже серйозним фактором ризику виникнення раку легенів. Я на цю тему звертаю увагу давно, спілкуючись з іноземними вченими. Вони всі чудово знають про проблему азбесту. Але ніхто з них не припускав, що вона настільки гостра зараз в Україні. Вони гадали, що це історична проблема. Ми зараз почали вивчати вміст азбесту і в повітрі, і в ґрунті, у центрі українських міст, оскільки ми розуміємо, що це канцероген першого класу, за класифікацією Міжнародного агентства з дослідження раку. І це дуже небезпечний канцероген, концентрація якого в повітрі різко збільшилася зараз.

Азбест — це волокнистий мінерал, який використовують переважно в будівельних матеріалах, азбестоцементних листах, зокрема і гофрованих покрівельних панелях, трубах та резервуарах для зберігання води. Науковці довели шкідливість азбесту. Він заборонений у 70 країнах світу. В Україні закон, який передбачає заборону використання азбесту в будівництві, ухвалили у вересні 2022 року. Серед 13 компаній, які працювали з азбестом на теренах нашої держави, залишилась одна в Краматорську.

Профілактика — ахіллесова п'ята МОЗу

Скринінговий тест на колоректальний рак © Getty Images / iStockphoto / SetsukoN

— Які заходи допомогли би знизити ризик канцерогенного впливу на українців, зокрема й військовослужбовців?

— Ці рекомендації є актуальними і для військових, і для мирного населення. Сьогодні достеменно відомо, що до 40% всіх раків можна попередити. Канцерогени — це одне. Спосіб життя — це інше. Шкідливі звички — це третє. Існують, описані та визнані 13 факторів, які однозначно пов'язані з розвитком раку. Уникнути цього дуже важко. І коли ми говоримо про первинну профілактику раку, коли потрібно усунути цей канцерогенний вплив шкідливих речовин, ми все чудово знаємо. Але це величезні державні програми, які вимагають великих грошей і тривалого часу. І боротьба з тютюнопалінням, і з алкоголем, і так далі, і так далі, і так далі, і таке інше... Але, на жаль, ці цілі недосяжні.

Є другий напрямок — це так звана вторинна профілактика раку, чи рання діагностика, чи скринінг. Ось скринінг — це те, що необхідно для України зараз. Причому скринінг має бути необов'язково реалізований під час або після війни. Це проблема, яка стояла давно в Україні. Загалом це ахіллесова п'ята охорони здоров'я України. Скринінг — це профілактичні та діагностичні заходи з метою виявлення передпухлинних захворювань. Не раку, не раку на ранній стадії, а саме передпухлинних захворювань. Рак не виникає раптово. Це не гостра — це хронічна хвороба. І для того, щоб на місці змін у тканинах, доброякісних, передпухлинних змін, розвинувся рак, має пройти сім, вісім, десять років. Невже цього часу не вистачає для того, щоб провести ці скринінгові заходи? Чи можна за допомогою скринінгу попередити всі без винятку онкологічні хвороби? Ні, не можна, тому що рак це не одна хвороба, це щонайменше 200-250 хвороб. І ми ще не зовсім знаємо механізмів розвитку раку при тих чи інших локалізаціях. Але рак шийки матки, рак товстої кишки, рак шлунка, рак легені, рак передміхурової залози, рак печінки — ось це все те, що ми можемо запобігти, попередити.

Ми вже говорили про рак легені. Для ранньої діагностики використовується так звана низькодозна комп'ютерна томографія. Дуже проста діагностична процедура, що виконується без контрактного посилення. Кілька секунд займає. І ось ті групи ризику, про які ми вже говорили, і комбатанти, які багато курять, і ті, що наражалися на небезпечну дію канцерогенів, вони повинні проходити НДКД — низькодозну комп'ютерну томографію. Прийшов, відсканувався, а потім на КТ. На комп'ютерній томографії можна виявити найдрібніші зміни, діаметром до одного міліметра, та вжити відповідних дій — діагностичних та лікувальних. А це зовсім не та ситуація, коли ми виявляємо рак легені на стадії IV, коли є метастази в лімфовузлах, печінці, головному мозку і так далі. Має бути державна програма саме для військових, для комбатантів, а також для мирного населення. І її реалізувати треба буде одразу після війни. Але ми це вже почали робити.

Йдемо далі, дивіться, рак шлунка. Він пов'язаний з інфікуванням шлунка певною бактерією, яка називається хелікобактер пілорі. Вона має канцерогенний ефект, підвищує ризик розвитку раку шлунка. Тому існує скринінг на основі гастротесту, щоб виявляти наявність цієї бактерії. Нині це дуже просто, дуже легко. Єдине, що це мають бути державні заходи, які б охоплювали великі групи ризику.

Що ще? Колоректальний рак, тобто рак прямої та ободової кишки. Він не виникає раптово. Щоб з поліпа кишечника розвинувся рак потрібно 7–8 років. Для цього також потрібен скринінг. За допомогою чого? Золотим стандартом є колоноскопія, ендоскопія кишківника. Проте це неможливо в країні, яка воює. Це така інвазивна, неприємна процедура. І тому існують альтернативні методи, такі як FOB-тести, FIT-тести, коли можна визначити наявність гемоглобіну в фекальних масах. А гемоглобіну не повинно бути в кишечнику. Якщо в людини є прихована кров — гемоглобін у калових масах, значить, треба вже цю людину піддавати колоноскопії. Якщо ні, можна ще деякий час почекати. Після 50 років кожна людина має пройти колоноскопію. Якщо не колоноскопія, то хоч FOB- або FIT-тест. Простий тест, елементарний тест: це така паличка, у домашніх умовах у власні фекалії занурив, помістив у спеціальну пробірку, приніс до скринінгового центру. І там взяли та визначили: є гемоглобін чи немає гемоглобіну. Ось вам, будь ласка. За рахунок ось цих досить простих процедур, скринінгових, профілактичних, у всьому світі вдалося знизити захворюваність на рак у багато-багато разів. Ті країни, які не прийняли державних програм скринінгу, на жаль, у цих країнах досі ще висока захворюваність.

Потім ви знаєте ще, про що потрібно обов'язково, мені здається, сказати під час війни? Це гепатити. Гепатит Б. Гепатит С. Усе це пов'язано з переливанням крові, а гепатит може призводити до розвитку хронічного гепатиту, цирозу печінки та раку печінки. Тому комбатанти, військові, які наражаються на ризик травм, гемотрансфузій, переливання крові, повинні вакцинуватися від гепатиту Б. І при виявленні гепатиту С потрібно забезпечити їм повноцінне лікування. До речі, це зараз можливо.

Пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів житлові будинки у Запоріжжі, Україна, 27 березня 2023 р. © AP / Efrem Lukatsky

— Запоріжжя систематично потрапляє під обстріли росіян, лінія фронту проходить в області. Якщо порівняти цей регіон з будь-яким іншим, де безпекова ситуація наразі краща, то в найближчому майбутньому ми побачимо велику різницю у статистиці діагностованих випадків захворювання на рак?

— Розумієте, тут, на мою думку, не повинно бути спекуляцій. Відрізнятиметься або не відрізнятиметься. Це може показати лише час і серйозний науковий аналіз. Теоретично ми можемо припускати, що так. І той азбест, і дим від загоряння, пожежі тощо. Усе це несприятливо впливатиме на населення прифронтових міст, у тому числі Запоріжжя, порівняно із Заходом України. Але чи це буде так насправді? Не знаю, не можу сказати. Нині багато жителів Сходу України мігрували та переїхали на Захід України. Не виключено, що це вплине на статистику. Але очікувати на підвищення онкологічної захворюваності взагалі в Україні, я думаю, ми повинні. Тому що перший виклик був ковід. Ми припинили всі профілактичні заходи. Самоізоляція, карантин — ні про яку профілактику, ні про який скринінг раку в 2019 році не йшлося. Потім 2020 рік, теж ковід, а потім почалася війна. Тобто ми, по суті, вже 3–4 роки не проводимо жодних профілактичних заходів у країні, на відміну від європейських держав. І тому це може призвести до підвищення захворюваності. Плюс канцерогени воєнного часу.

— Рак у ЗМІ часто називають другим фронтом війни в Україні. Як ви оцінюєте її боротьбу зі злоякісними пухлинами в 2022 році?

— Напевно, усе ж таки основні пріоритети охорони здоров'я України в 2022 році — це військові пріоритети. Я впевнений, що держава насамперед усі ресурси та ресурси охорони здоров'я має витрачати зараз на армію. У першу чергу. Тому що гострі всі ці події, які відбуваються, вони вимагають невідкладного втручання. Але забувати про ризик розвитку раку в Україні з часом теж не слід. Але поки триває війна, держава не може, це моя думка, фінансувати програми профілактики та скринінгу. А що тоді робити? Ось ми створили фонд «Світ проти раку». І завданням цього фонду саме і є профілактика та скринінг раку в Україні під час війни. Ми змогли переконати наших європейських колег із Міжнародного протиракового союзу, із Європейської протиракової організації, із Альянсу по боротьбі з неінфекційними захворюваннями. І нам було надано гранти. Вони невеликі, звичайно, але це вже все одно велика підмога для нас. Було надано гранти для надання допомоги і онкологічним пацієнтам, і для проведення цих профілактичних заходів.

Ми подали заявку на грант «Горизонт», EU4Health, тому що Україна має право зараз брати участь у цих європейських конкурсах. І якщо раптом нам вдасться виграти цей грант, ось тоді ми зможемо розпочати програму популяційного скринінгу не лише в прифронтовому місті Запоріжжя, а й у масштабах кількох областей України, а може, й у всій країні. Зараз треба думати про майбутнє, щоб нас не накрила хвиля онкологічних захворювань через кілька років. Ми й так уже запізнюємося. Нам треба займатися профілактикою, скринінгом раку. Але вимагатиме від держави зараз гроші на профілактичні програми. Я вважаю, це не зовсім правильно, тому що все ж таки першорядне завдання — це перемогти у війні.

Французькі волонтери сортують медикаменти для українців, зібрані з усієї країни, Безансон, Франція, 4 березня 2022 р. © AFP / FREDERICK FLORIN

— У соцмережах українці протягом щонайменше останніх пів року обговорюють нестачу базових препаратів, потрібних для лікування раку. Чи відомо вам про таку проблему, наскільки вона є гострою?

— Звісно, я цю тему знаю, дуже добре знаю. Можна було очікувати на набагато гіршу ситуацію, ніж вона є зараз. Набагато гіршу. Справа в тому, що саме з точки зору забезпечення онкологічних пацієнтів протипухлинними препаратами, я вважаю, все не так погано, як могло би бути. По-перше, ми справді отримуємо допомогу від країн Євросоюзу, від міжнародних організацій, від громадських організацій, від фондів.

Дуже велика кількість наших українських пацієнтів лікуються в онкологічних європейських центрах. І їм не відмовляють, хоча для них навантаження різко збільшилося. Проте українських хворих вони лікують — і лікують успішно. І плюс, звісно, і держава, і Міністерство охорони здоров'я, і Національна служба здоров'я України роблять все необхідне для того, щоби базовими препаратами українські онкологічні пацієнти були забезпечені. І я не сказав би, що зараз є якийсь гострий дефіцит.

Так, у перші дні війни, коли була гуманітарна катастрофа, коли взагалі був шок від усього, що відбувалося, там було більш-менш зрозуміло, Але протягом року державі, МОЗ вдалося вибудувати абсолютно чітку структуру надання допомоги. І я вважаю, що все якраз дуже й непогано з цього погляду. Є, звичайно, препарати дуже дорогі, понад дорогі. Але, звичайно, держава не може забезпечити всіх усім необхідним — і таргетною терапією, й імунотерапією. Ці проблеми є і на Заході, у Європі. Але ось ці іноземні фармацевтичні компанії, американські та європейські, дуже багато зараз зробили для того, щоб цим видом допомоги забезпечити пацієнтів. Маса будь-яких акцій, зниження цін. Щодо лікування пацієнтів, я б не сказав, що все погано. Навпаки. Але насамперед потрібно звернути увагу на профілактику та на скринінг.