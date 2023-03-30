Психологічно-інформаційні воєнні операції та пропаганда у світовій історії

ІНТЕРВ'Ю RFI

Володимир Зеленський, Кирило Буданов, заклики здаватись та повідомлення про повітряну загрозу на радіо та телебаченні окупованого Криму та РФ. Це інформаційна частина війни — з усіх сторін. Як і пропаганда, що її так активно вже багато років використовують росіяни. Як це працювало до появи хакерів, інтернету та телебачення — RFI запитала в кандидата історичних наук, заступника директора з наукової роботи Національного військово-історичного музею України Ярослава Тинченка.

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—Тож коли людство почало використовувати інформаційні операції у війнах?

— Можна сказати, що людство з моменту свого існування використовувало інформацію для того, щоб розкласти ворога. Наприклад, перший історик людства Геродот. Він описував інші народи і часто описував якісь речі непривабливі, які викликали відразу, які розповідали про інші далекі племена як або про тиранів, або про людожерів, або про якихось несповна цивілізованих людей. І таким чиномці оповідання, спочатку усні, а потім писемні, ставали ідеологічним мотивом для того, щоб воїни або захищали свою землю, або, навпаки, йшли у загарбницькі походи, щоб цих нелюдів, як вони думали, знищити, аби ті, своєю чергою, не прийшли іншим разом до них. Усі історичні джерела, навіть давньоруські літописи, описують зазвичай сусідні народи як такі, що сповнені ворожнечі та лише мріють захопити землі слов'янських народів. Або, скажімо, князівства, які існують. Це традиційно було для всієї історії людства.

Працівниці оборонного сектору США утворюють піднятими вгору руками символ перемоги «V», виконуючи вправи з художньої гімнастики, 6 жовтня 1941 року © AP

— Якими були ці операції у Першій та Другій світових війнах? Чи мали вони успіх?

— У Першій світовій обидві сторони, тобто Антанта і країни Четверного союзу, описували своїх супротивників як людей нецивілізованих, які дозволяють собі якісь нечувані речі. Пропаганда, і російська, і німецька, у принципі, були однакові. І в тому, і в іншому випадку вже в перші дні війни з'явилася публікація про те, що ворожа сторона катує полонених, знущається з мирного населення, мародерствує, спалює майно мирних мешканців. Таким чином нагніталась ворожнеча щодо іншої сторони.

Поширюваний у Рейху плакат зі словами фюрера, проголошеними в Нюрнберзі 18 вересня 1936 року: «Німеччина не може відмовитися від своєї вимоги розв'язання її колоніальних претензій. Право німецького народу на життя таке ж важливе, як право інших націй» © AP

— А під час Другої світової війни?

— Під час Другої, у принципі, ситуація була така сама. Нацистська Німеччина мала свої ідеологічні засади, які сягали корінням Першої світової війни. Про меншовартість східних народів і взагалі інших народів. І вона просто досягла апогею вже за Гітлера. Радянська влада в Другій світовій війні використовувала зазвичай інші речі. Спочатку вона намагалася використовувати іншу риторику, а саме класову. Спочатку, у сорок першому році, намагалися акцентувати увагу на капіталістичному походженні нацистської Німеччини. Але потім ця агітація і пропаганда зазнали краху. І в результаті десь із 42-го року радянська пропаганда протиставляла німецькій пропаганді вже не класову, а расову ідеологію. Мовляв, німці — це кровожерливі тевтони, які з давніх часів зазіхали на слов'янські землі. І тут одразу згадувався Олександр Невський. І потім, звісно, Перша світова війна. І, власне, така історична тяглість ворожнечі з тевтонцями, із німецькими королівствами досягла апогею в 42-43-му роках. Ця радянська ідеологія в сорок третьому році була цілком перебудована з класової на етнонаціональну.

25 січня цього року на російських телеканалах раптово показали українського президента Володимира Зеленського

— А якщо говорити про спроби психологічного тиску на ворога, якими вони були?

— Зазвичай такі самі, як і зараз. Це побутові умови. Передусім ідеться про негаразди з продуктами харчування, із постачанням, із формою, із боєприпасами. А вже потім із тим, що командири неякісні, із тим, що в тилу багато дезертирів, блатних, які не йдуть на фронт. І от цей стандартний набір і зараз актуальний. І, звісно, у ті часи він теж був актуальний. Якщо ми, наприклад, згадаємо події річної давнини, то в медіапросторі дуже часто виринали фотографії з сухпайками саме російськими, давно простроченими. Російських солдатів годують поганою простроченою їжею, вони носять цю погану форму, у них немає належного взуття. Це все побутові проблеми. Вони завжди передусім ідуть в цьому інформаційному полі.

Від початку повномасштабної війни українські хакери багато разів проривалися на російське радіо та телебачення, поширюючи заклики здаватися в полон.

— Зараз для цього існує інтернет, а які були засоби, наприклад, у минулому сторіччі?

— Справа полягає в тому, що зараз є не лише інтернет, а є також і транспортна техніка у великій кількості, і літаки, і інші засоби пересування. Ми живемо у світі, де принципі все рухається дуже швидко. Якщо ми кажемо про Другу світову війну, то, звісно, у той час інформація розповсюджувалася повільніше, але теж досить швидко. Термін «сарафанне радіо» тоді був цілком прийнятний. Головним джерелом, головним ідеологічним рупором було радіо, далі преса, далі листівки і далі гучномовці на фронті. Встановлювалися гучномовці з обох боків і таким чином нагніталася якась пропаганда або проти однієї сторони, або проти іншої сторони. Під час Першої світової війни вже почали використовувати гучномовці. Це було тоді ноу-хау. Основним у Першій світовій війні були летючки, листівки.

Перша світова війна стала дорогою життя для військової авіації. І військова авіація, крім розвідки, бомбардування, повітряних боїв, головним чином поширювала листівки. І, власне, таким чином намагалися розповсюджувати таку інформацію. У давніших часах, наприклад у ХІХ столітті, були переважно газети. Водночас було багато людей неписемних. Фактично грамотні люди з'явилися з середини ХІХ століття. Ну так, на загал. Причому в Російській імперії до початку ХХ століття мало було дуже писемних. То це, були зазвичай переповідання. Це була усна творчість, але знов вона була чітко регламентована. Зазвичай як відбувався процес обміну інформацією?

Наприклад, царський двір, незалежно від того, російський, австрійський тощо, а там обговорювалася якась ідея стосовно ворога. Ця ідея у вигляді депеші розповсюджувалася по військах. У депеші було зазначено, що ми ведемо війну з таким і таким ворогом. Він ось має такі от погані ознаки, він кровожерливий, він прийшов знищити наші міста, забрати наші родини. І далі перераховувалися всі негативні риси ворога, а генерали спускали ці депеші далі командирам частин. Командири частин читали це і переповідали своїм підлеглим. Підлеглі солдати зазвичай були неписемними. Але вони обмінювалися інформацією між собою, вона обростала якимись новими подробицями. Ці подробиці часто не відповідали дійсності. І так народжувалися міфи. Далі ці міфи йшли, звісно, у народ. Оскільки армія в той час пересувалася по населених пунктах, а солдати ночували у звичайних господарів по селах, по невеликих містечках, там же вони годувалися. Звісно, вони обмінювалися інформацією зі своїми господарями. І так ця інформація поступово потрапляла в народ. А люди на базарах далі обмінювалися інформацією з іншими. І в принципі, таким чином інформація про ворога і про його негативні дії досить швидко розповсюджувалась.

00:48 Кирило Буданов © ГУР МО

23 лютого 2023 року на радіостанціях Криму заговорили голосом керівника ГУР Кирила Буданова.

— Як використовували залякування в психологічних операціях?

— Залякування — це теж давня традиція. Залякують обидві сторони систематично. З процесами залякування можна виділити дві категорії. Перша категорія — це терор по відношенню до мирного населення, до будівель і майна мирного населення. І друга — це терор по відношенню до комбатантів. Їм відрізають голови, знімають скальп, розтягують на частини, голови вивішують на списи, четвертують публічно, і так далі, і так далі, і так далі. Там уже дуже великий набір того, як люди одне з одного знущалися, щоб досягнути максимального впливу. Причому часто ці знущання і демонстрації відрізаних частин тіла були публічними і мали масовий характер. Часто екзекуції сполучалися з народним гулянням, куди з'їжджалися не лише місцеві мешканці, але й з околиць люди. І, власне, таким чином відбувався або процес залякування, або процес, навпаки, накачування патріотизмом, залежно вже від обставин.

Студентки копіюють пропагандистські плакати про Другу світову війну в Порт-Вашингтоні, штат Нью-Йорк, 8 липня 1942 року © ASSOCIATED PRESS / Marty Zimmerman

— І це працювало і в минулому столітті, і зараз?

— Розумієте, у ХІХ столітті за часів наполеонівських воєн люди домовилися між собою, що вони все ж є цивілізованими. Я вважаю, що людство не може бути цивілізованим. Воно таке, як у доісторичні часи, і ніяк не змінилося за своїми моральними якостями. Але от у ХІХ столітті вважалося, що, мовляв, цивілізована людина не буде знущатися з собі подібної з метою залякування. Що, мовляв, це там прерогатива індіанців та африканських племен, ще когось, а, мовляв, біла людина це не буде робити. Але Перша світова війна, а потім Друга світова війна довели, що білі люди теж успішно знущаються один з одного. І потім легенди про ці знущання вписуються в історичні скрижалі, підручники, історії, все інше. А що зараз? Ми бачимо, наскільки жорстокість працює, якою жорстокістю просякнуті телеграм-канали, тіктоки тощо. Зараз ролики з залякуванням внаслідок знущання або вбивства людей мають досить велике поширення.

Плакат пропагандистської кампанії, розпочатої урядом США під час Другої світової війни © ASSOCIATED PRESS

— Я згодна, що вони поширені, але я би не сказала, що в суспільства це викликає страх. Мабуть, це викликає ненависть і бажання помсти. Раніше це працювало якось інакше та справді залякувало?

— Працювало це абсолютно так само. Дивіться, усе залежить від того, наскільки слабке суспільство. Просто коли в нас, скажімо, сильні Збройні сили України, сталий фронт, були перемоги, суспільство сподівається й на подальші перемоги. Такі ролики, які розповсюджує ворог, викликають лише ненависть та бажання помститися. У разі, якби, скажімо, була країна, у якої все погано — фронт сиплеться, війська змучені, ворог наступає. А як його зупинити складно? От тоді такі ролики, які би розповсюджував ворог, зі знущаннями з полонених, звісно, мали зовсім інший наслідок.