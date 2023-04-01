Режисер Дмитро Січень: «Творчість на війні — це зброя проти ворога»

КУЛЬТУРНИЙ ФРОНТ

Від фантастичних фільмів — до документування злочинів РФ. Усе своє життя Дмитро Січень не розлучається з камерою. Не забув про неї й коли розпочалася війна.

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Свій перший фільм Дмитро зняв ще в дитинстві. Тоді це була фантастична стрічка, яку він разом із друзями створив у дворі багатоповерхівки. Після того ще були рекламні ролики, відеокліпи та навіть фільмування весілля. Своєю першою серйозною роботою Дмитро вважає документальну стрічку «Північ АТО», яка була знята на початку війни 2014 року.

Коли почалася війна, — розповідає режисер, — я відразу зрозумів, що хочу зняти документальну стрічку

Щоби знімати на фронті, Дмитро влаштувався журналістом. Отримавши акредитацію, він поїхав знімати в зону проведення, тоді ще, антитерористичної операції. Так з’явився документальний фільм «Північ АТО», який пізніше був представлений на Канівському міжнародному кінофестивалі.

Дмитро Січень © Фото з особистого архіву

Тоді Дмитро фільмував, щоби розповісти світові правду про війну в Україні. У гарячих точках, окопах, упритул до ворога він збирав ексклюзивний матеріал.

2018 року Дмитро пішов у військо, а через службу, як згадує, опинився на півночі Житомирської області, де і зустрів велику війну:

— Маючи досвід роботи воєнним кореспондентом, я відразу взяв камеру, отримав дозвіл та поїхав знімати.

Дмитро Січень © Фото з особистого архіву

Відзнятий на деокупованих територіях матеріал став основою документального фільму «Темна весна». Дмитро Січень пояснює:

— Я робив «Темну весну» без творчих вставок. Це суто документалістика. Цей фільм не підійде для фестивалів, але він зробить свій внесок в історію.

Деякі кадри з цієї стрічки, розповідає Дмитро, як докази воєнних злочинів РФ зараз перебувають в міжнародному суді у Гаазі:

— Це мій вклад в перемогу над ворогом. Я зробив його, зібравши цю інформацію.

Кадр зі стрічки «Темна весна» © Dmitro Si4en / Ютуб

Нещодавно до Дмитра звернулися співаки, які написали пісню про Бахмут та попросили створити кліп на неї:

— Ця пісня дуже щира. Мені здалося, що вона гідна того, аби її почули. Тому я відразу погодився створити кліп для неї. Кілька тижнів я збирав матеріал та монтував цей кліп. Він не набрав багато переглядів, але пісня досить відома у волонтерських кругах.

Зараз Дмитро очолює громадську організацію «Янголи спасіння України». Разом із волонтерами він допомагає людям, які постраждали від окупації. Під час цих поїздок Дмитро постійно щось знімає:

— Це спогади про початок війни здебільшого. Люди розповідають про затори кілометрові, як їх не випускали росіяни, як поруч бомбили, вибухали автівки. Усі ці речі я зараз фіксую, і, можливо, з цих історій також сформується документальний фільм.

За словами Дмитра, усі свої таланти під час війни люди мають направляти на боротьбу із ворогом:

Творчість — це підняття духу, оспівування нашої боротьби, популяризація української культури. Тому свій талант я також використовую задля наближення перемоги

Дмитро Січень © Фото з особистого архіву