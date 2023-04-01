Україна та Польща організують на кордоні спільні пункти пропуску

ДОБРОСУСІДСЬКІ СТОСУНКИ

Таким чином спростять процедуру перетину кордону між країнами. Про те, що Польща та Україна вже погодили таке рішення повідомив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач.

Реклама Читати продовження

У інтерв'ю на платформі Rise Ukraine він пояснив, що рішення вже погоджене, але фінальний текст угоди ще на етапі підготовки. Після його затвердження та підписання документу обома сторонами має пройти також процес ратифікації.

Зараз, аби перетнути кордон між державами, потрібно проходити контроль і на українському пункті пропуску, і на польському. Нова ж система спростить цей процес, адже перевірку будуть проводити лише з боку однієї країни.

«Колеги з Польщі, наприклад, будуть на нашій території, і це буде один проїзд. Або наші колеги будуть на території Польщі. Це значно пришвидшить процес», — зазначив Сергій Деркач.

Перші пункти пропуску, які працюватимуть за системою єдиного кордону визначать уже найближчим часом. Окрім того, таку ж спрощену процедуру планують запровадити із Словаччиною та Угорщиною.