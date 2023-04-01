Цифрова трансформація — відсьогодні ліки в Україні можна придбати за електронним рецептом

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ

З 1-го квітня в Україні вводять е-рецепти на цілу низку медикаментів. Відтепер їх можна буде придбати в аптеці не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

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Інформація про нововведення спровокувала припущення, що відтепер перелік рецептурних препаратів збільшиться. Насправді ж, пояснили на сайті урядового порталу, цей список залишиться без змін, його не будуть розширювати.

В Україні нині біля 60% лікарських засобів є такими, що потребують рецепту лікаря. Це, зокрема, антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати, антидепресанти та знеболюючі. А також ті медикаменти, прийом яких передбачає регулярний моніторинг показників стану здоровʼя пацієнта та корекцію плану лікування.

Відтепер усі ці ліки можна буде придбати, скориставшись електронним рецептом.