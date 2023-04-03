До чого може призвести глорифікація злочинців у РФ?

ПОЗА «ЗОНОЮ»

Російські в’язні, що відбували покарання за вбивства, наркоторгівлю та інші злочини, отримають звання героїв. Дехто — посмертно. Нагороджують і командирів, які запам'яталися гучними провалами на фронті.

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«Парти героїв», меморіальні таблички на фасадах шкіл, урочисті поховання — так у різних регіонах РФ вшановують пам'ять загиблих в'язнів. Часом — за рахунок самих росіян. У Пермському краї, наприклад, люди оголосили збір на меморіальну табличку померлому в Україні окупантові Дмитру Донцулові.

До того як стати найманцем ПВК «Вагнер», чоловік відсидів строк за жорстоке вбивство власної матері. Він завдав їй понад 80 ударів. Іронічно, що кошти збирає організації «Матір захисника Вітчизни».

Загиблий в Україні найманець ПВК «Вагнер» Дмитро Донцул. © Соцмережі

Це не єдиний випадок. Наприкінці 2022 року в Саратові схожа меморіальна табличка «вагнерівцю» Денису Ковирзіну з’явилася на фасаді місцевої школі. Перед війною чоловік відбував покарання за вбивство і незаконне зберігання зброї.

А після смерті отримав краповий берет: це нагорода за «високі моральні стандарти».

Меморіальна табличка на фасаді місцевої школи №11 у Саратові, Росія. © SOTA

«Це вимушений крок — героїзувати цих злочинців. Кого не візьми, має кримінальне минуле: убивства, зґвалтування. Є така фраза: "Це не той герой, який нам потрібен, але іншого в нас нема"», — каже військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення в РФ намагалися героїзувати регулярних військових. Але після численних фактів мародерства та злочинів на Київщині, зокрема в Бучі, усі спроби сформувати образ «визволителів» провалилися.

Зараз подібна «глорифікація» більш вигідна завербованим в'язням, ніж Кремлю, припускає Коваленко. Адже в’язні, завербовані на війну, автоматично почуватимуться героями. І можуть розраховувати у разі смерті бути похованими на Алеї слави.

Цвинтар найманців ПВК «Вагнер». © delfi.lt

«Це ментально вже відбувається у російському суспільстві. Дуже-дуже загрозлива річ, а саме — виправдування будь-яких злочинів. Навіть тих, хто апріорі був злочинцем. Це для російського суспільства велика проблема, тому що в подальшому це може призвести до криміналізації суспільства. І збільшиться саме рівень безкарності злочинів з боку саме ось такого прошарку соціуму», — вважає Коваленко.

Як заявив у березні цього року лідер «вагнерівців» Пригожин, «помилування» отримали вже близько п’яти тисяч зеків. Усі вони повернуться до своїх міст і сіл. Пригожин не приховує, що частина колишніх в’язнів і далі вчиняють злочини. За його словами, жертвами «помилуваних» стають лише противники війни.

Керівник ПВК «Вагнер» Пригожин кладе квіти на могилу найманця © Скріншот з відео "РИА"

Але це не так. Достатньо згадати справу Івана Россомахіна, про якого писали російські ЗМІ.

2020 року його засудили на 14 років колонії за вбивство, але через службу у ПВК «Вагнер» його помилували. Повернувшись до села, як пишуть місцеві ЗМІ, Россомахін тероризував односельчан, трощив вікна і кричав, що «вб’є всіх».

Наприкінці цього березня Івана Россомахіна затримали за підозрою у вбивстві жінки.

«Усі ці зеки повернулися не просто, як "вільні люди", вони отримали від ПВК "Вагнер" ордена, медалі. А хтось і орден за мужність — офіційну нагороду російської армії. Тому вони вже відчувають цю безкарність. І є таке замкнуте коло: людина з в’язниці одразу опинилася на війні, у неї відбувся психологічний злам, посттравматичний синдром тощо. Ментальність має ще більшу деградацію. І наслідки можуть бути ще гіршими, аніж якби він відсидів свій строк і повернувся назад вже після відсидки», — пояснює експерт.

На його думку, це вплине не лише на криміналізацію суспільства, а й на усвідомлення, що потрапити до в’язниці не страшно, бо можна буде знов вийти через «військову вербовку».

Окрім в'язнів, нагороди отримають командири, які проявили себе на полі бою досить сумнівно. Достатньо згадати генерал-полковник Росії Олександра Лапіна, який нагородив свого сина-танкіста, 36-річного підполковника Дениса Лапіна. Той керував наступом на Суми та Чернігів. Нагородження проходило саме тоді, коли розбита армія РФ залишала ці позиції.

Генерал-полковник Росії Олександр Лапін нагороджує власного сина. © скріншот з відео російського телеканалу "Звезда"

Також показовим є історія генерала Рустама Мурадова, який керував захопленням Вугледара. У цей час він отримав звання генерал-полковника, хоча взяти місто так і не зміг. Пізніше Мурадова відсторонили.

«Це ментальність самого Путіна. Це його власний комплекс. Він не може визнати невдачу якогось генерала, бо це буде його власна невдача. І тому вони дають ці звання навіть за провальні операції. Вони нікого не саджають до в’язниці. Проводять внутрішнє розслідування, але масштабних покарань не буде відбуватися», — прогнозує Коваленко.

Такі дії російського керівництва паплюжать саме звання «героя» в Росії і нівелюють поняття «офіцерської честі», каже експерт.

У перспективі це може значно змінити світогляд росіян.

«Проблема в тому, що це не короткострокове явище — а на покоління вперед. Тому що ці люди вже інформаційно входять в оцю ланку «героїв» Росії. А хто ці люди? Зеки. Наприклад, за 30-40 років дитина приходить до російської школи. Вона буде вивчати цю сторінку в історії РФ? Безумовно буде. І кого вона буде бачити героями, і як після цього сприймати реальність? Яким треба бути, аби статі в Росії героєм?» — підсумовує Коваленко.