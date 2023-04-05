Росія обстрілює Україну керованими авіабомбами: у чому їх небезпека та як їм протидіяти

БОМБОВИЙ ТЕРОР

Керована авіаційна бомба та літак, який її запускає. Ілюстрація.

На тлі браку далекобійних ракет Росія почала обстрілювати прифронтові та прикордонні українські території керованими авіабомбами. Окрім потужної бойової частини, таке озброєння небезпечне тим, що в України поки немає можливості йому протистояти.

Реклама Читати продовження

Керовані бомби

Після надходження в Україну комплектів наведення для авіабомб JDAM-ER та оголошення партнерів про майбутнє постачання їй далекобійних розумних наземних бомб GLSDB росіяни почали масово атакувати українську територію своїми аналогами таких снарядів.

Як повідомляє військовий портал «Defense Express», у лютому РФ уперше використала нове небезпечне озброєння — керовані бомби УПАБ-1500В — проти одного з об’єктів у Чернігівській області.

А в ніч проти 24 березня росіяни обстріляли прикордонні села Сумщини авіабомбами, спорядженими універсальним модулем планування та корекції (УМПК). Уперше таку застосували в окупованому Донецьку: 12 березня авіабомба впала в північно-західному районі міста.

Уламки бомб, що впали на Сумщині та в окупованому Донецьку. © defence-ua.com

Тепер же Росія використовує до 20 керованих авіабомб щодобово по всій лінії фронту, повідомляє речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

У ч ому небезпека

УПАБ-1500В є планувальною бомбою, що має інерціальну та супутникову систему навігації, і може бути точнішою за російські ракети.

► Читайте також: США планують передати Україні розумні крилаті бомби GLSDB

Крім того, такі авіаційні бомби можуть спричинити жахливіші руйнування, ніж ракети, адже мають більшу бойову частину — до 1010 кг. Вона призначена для ураження високозахищених об’єктів. Причому підривач боєприпасу має три режими, зокрема відкладений. Тобто, він спрацює після того, як бомба заглибилась у певне укриття.

Також відомо, що є і менший за калібром боєприпас УПАБ-500В із такими самими особливостями. Його вага становить 505 кг, із них 390 кг — це бойова частина.

УПАБ-1500В © defence-ua.com

Однак, як пояснює військово-політичний експерт Олександр Коваленко, ці бомби дуже дорогі у виробництві й не є масовим продуктом.

«Кожне їхнє застосування досить унікально й не просто так. З урахуванням складності й дорожнечі виробництва, російські війська мають обмежений боєкомплект даних авіабомб», — зазначає експерт.

Як розповів редактор видання «Defense Express» Олег Катков, УМПК — це, по суті, аналог американського JDAM-ER, який уже використовують українські військові.

І проблема в тому, що на відміну від УПАБ-1500, росіяни можуть масово виробляти такі комплекти.

«Цей комплект встановлюється на звичайну авіаційну бомбу вагою 500 кг. Він має малу собівартість та не потребує високотехнологічного циклу виготовлення. Тобто, виробляти їх росіяни можуть багато і швидко. Зважаючи на те, що тільки близько трьох із половиною місяців тому з’явилося повідомлення, що така розробка у РФ існує, а зараз вони використовують по 10–15 комплектів на добу, це доводить, що проблем із їх виробництвом у Росії немає», — каже експерт із озброєнь.

Універсальний модуль планування та корекції (УМПК) © defence-ua.com

За його словами, російська армія використовує авіабомби з УМПК не лише для ударів по прикордонних районах. «Страшніше та загрозливіше, що вони використовуються для ударів по передових позиціях ЗСУ та позиціях у ближньому тилу, орієнтовно 10–20 км від "нуля". У ворога з’явилась можливість, не заходячи в зону ураження ППО, вражати такі цілі, як взводні опорні пункти, центри зв’язку, командні пункти та інше, відносно дешевими боєприпасами», — зазначає Катков.

Важко протидіяти

Росіяни можуть запускати керовані авіабомби поза зоною досяжності українських засобів ППО. Від них, зауважує експерт, не допоможуть захиститися навіть обіцяні західними партнерами потужніші системи протиповітряної оборони на кшталт ЗРК «Патріот».

Наприклад, пояснює Катков, орієнтовна дальність скидання авіабомб із УМПК може становити 70 км. Тобто, для ураження цілей за 10 км від лінії фронту літак має бути на відстані 60 км від «нуля».

«Дальність ураження наявних у наших ЗС ЗРК "Бук" складає 30 км. Тобто, щоби перехопити літак, який скидає авіабомбу, комплекс має заїхати на 30 км вглиб позицій противника. ЗРС С-300 має більшу дальність — 75 км і його можна розмістити за 10–15 км від лінії фронту. Але він буде знаходитися в зоні ураження артилерії, тому також не підходить», — зазначає експерт.

Комплекс «Патріот» із зоною ураження в 150–160 км могли би розмістити за 80 км від лінії фронту, і він ефективно би боровся з ворожими літаками. Але за такої відстані, ЗРК стає надто вразливим.

Як і решта систем ППО, американський комплекс має граничну кількість цілей, яку може перехопити. Застосовуючи масований комбінований запуск різномантіних засобів ураження та активно створюючи завади засобам РЕБ, росіяни можуть вивести «Патріот» із ладу.

США передадуть України системи Patriot © AP / Axel Heimken

«Не секрет, що "Патріот" — маломобільний комплекс. Як тільки він з’явиться на такій дальності, комплекс моментально буде виявленим. І в нього полетить усе наявне у РФ озброєння», — каже Катков.

За попередньою інформацією, Україна має отримати до трьох батарей «Патріот». Зважаючи на це, а також величезні витрати засобів ураження на одну ціль і ризик втрати літаків, росіянам вигідно знищити навіть один такий комплекс.

«"Патріот" має унікальну можливість та призначений збивати балістичні ракети. Тому навряд чи він буде розміщений для прикриття прифронтових районів», — вважає експерт із озброєнь

Єдиний спосіб боротьби з керованими авіабомбами РФ, як каже Катков, — літак. Це може бути Ф-16 із ракетами AIM-120 AMRAAM або інший апарат четвертого плюс покоління.