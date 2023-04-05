Страсті церковні: служителів Московського патріархату хочуть виселити з Почаївської лаври

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

Зо три десятки українських народних обранців звернулися з відповідною пропозицією до Кабміну. Проєкт постанови №9179, який спільно подали депутати від різних фракцій та груп, передбачає розірвання договору про оренду споруд Почаївської лаври з УПЦ МП.

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Обшуки в Києво-Печерській лаврі й багатолюдні мітинги під її стінами, домашній арешт митрополита Павла й електронний браслет для нього, влаштована священниками бійка в соборі Хмельницького та історичне рішення місцевої облради. Інформаційний шум навколо представників Української православної церкви Московського патріархату останнім часом не стихає.

І поки СБУ викриває колаборантів у рясах та роздає панотцям підозри у співпраці з країною-агресором, за справу взялися ще й нардепи. Парламентарі пропонують звільнити від УПЦ МП ще один український храм — Свято-Успенську Почаївську лавру. Цей чоловічий монастир на Тернопільщині нині орендують церковники Московського патріархату, як раніше й Києво-Печерську лавру.

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Від імені Верховної Ради до Уряду звернулися представники керівної коаліції та опозиціонери, зокрема депутати від «Слуги народу», «Голосу», «Європейської солідарності» та групи «За майбутнє».

Захист національних інтересів

УПЦ МП становить пряму загрозу національній безпеці України, вважає народний депутат Микола Княжицький. Адже деякі служителі цієї організації вже неодноразово доводили, що на релігійному фронті великої російсько-української війни стали на бік саме країни-агресора.

«З початком повномасштабного вторгнення, очевидно, ми стали свідками, як священники цієї церкви почали підтримувати окупацію. Дехто з них брав у руки зброю, дехто відмовлявся відправляти обряди, коли гинули українці, захисники України, мотивуючи це саме тим, що вони воювали за Україну, за свою Батьківщину. Ця церква знаходиться в єдності з церквою Московського патріархату, тобто з патріархом Кирилом Гундяєвим, на якого накладено санкції не лише в Україні, а й в більшості європейських країн... Вона (УПЦ МП — ред.) залишається як інструментом ідеологічного впливу, так і інструментом для того, щоб в храмах цієї церкви проводилася антиукраїнська агітація», — говорить Княжицький.

Нові випадки колабораціонізму серед церковників Служба безпеки України документує регулярно. Так, 4 квітня повідомили, що на співпраці з російськими військами викрили колишнього настоятеля храму УПЦ МП на Харківщині.

«У період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів. За даними контррозвідки СБУ, під час "заходу" він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки в Куп’янському районі», — йдеться в повідомленні СБУ.

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А місяцем раніше на Сумщині викрили протоієрея одного з храмів, який за вказівкою ФСБ збирав інформацію про місця базування командних пунктів та складів з артилерійським озброєнням ЗСУ.

Микола Княжицький вважає, що з огляду на цей і подібні випадки звернення Верховної Ради до Кабміну про розірвання договору оренди комплексів і споруд Почаївської Успенської лаври з УПЦ МП є цілком вмотивованим. Але, зазначає, це радше вияв політичної позиції аніж практичний крок.

«Фактично депутати звертаються до Уряду з проханням прийняти таке рішення. Це повноваження уряду приймати або ні таке рішення, а постанову Верховної Ради в даному випадку не є обов'язковою до виконання, вона є рекомендаційною. Тому, очевидно, останнє рішення буде за українським Урядом», — зазначає народний депутат.

Комплексний підхід, а не локальні рішення

Що ж до рішень практичних, то одне з таких продемонструвала Хмельницька облрада. Місцеві народні обранці заборонили діяльність УПЦ МП на території області.

Свято-Покровськой кафедральний собор у Хмельницькому © Wikipedia

«Голова обласної ради Віолета Лабазюк провела пленарне засідання п’ятнадцятої позачергової сесії, яку було скликано у зв´язку з ганебними подіями 2 квітня цього року у Хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП (офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви), де священники побили військового за його громадянську позицію», — зазначили в пресслужбі обласної ради.

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«З одного боку, я вітаю те, що ми позбавляємося російського впливу як в лаврах, так і в таких церквах. Але я переживаю, що якщо ми будемо це робити не відповідно до закону, не відповідно до Конвенції з захисту прав людини, яку Україна ратифікувала, і рішень Європейського суду з прав людини, то вороги України можуть це використати. Це може бути використано як для антиукраїнської пропаганди, особливо в країнах наших союзників, у європейських країнах, так і для збурення українського суспільства. Тому, очевидно, ми мали б діяти відповідно до всіх європейських норм в цій частині», — вважає Микола Княжицький.

На його думку, нині не вистачає комплексного підходу до врегулювання усіх цих питань. Зокрема, законів, які б заблокували вплив РПЦ на українську церкву загалом. Проєкт одного з таких, каже, нардепи раніше уже запропонували.

«Конвенція з прав людини, яку ратифікувала Україна, дозволяє єдину можливість припинення діяльності Церкви це якщо діяльність такої громадської організації становить загрозу національній безпеці. І правильність таких рішень неодноразово підтверджувалася Європейським судом з прав людини. Коли ми готували наш законопроєкт, ми опиралися саме на ці норми і пропонували, щоб Українська церква Московського патріархату розірвала всі стосунки з російською церквою та довела це. А в противному разі, вона не могла би існувати. Але в разі, якби вона стосунки розірвала, очевидно, що вона могла б існувати», — пояснює Микола Княжицький.

Ще один варіант розробило Міністерство юстиції. По суті, кожну окрему церковну громаду мали перевірити: і за наявності в неї зв'язків із Московським патріархатом справу би вирішував уже суд. Такий шлях, каже нардеп, дещо складніший і довший, свої плоди, у разі застосування, дав лише за кілька років.

«Вони пропонують надання приписів, які не мають законодавчої сили, проведення релігієзнавчої експертизи і судовий шлях заборони кожної громади. Такий шлях заборони Церкви, якби вона не розірвала стосунки з країною агресором, зайняв би мінімум 4–5 років», — говорить Княжицький.

Але жоден із цих законопроєктів, як власне і заходи, яких нині вживає українська влада, не мають на меті ліквідувати УПЦ (МП) як таку. Єдина мета — позбутися пропагандистського впливу, який на українців чинить Кремль крізь призму релігії.

Віряни біля Києво-Печерської Лаври, 19 березня 2023 © REUTERS

«Маємо пам'ятати, що в цій Церкві є і патріоти України як серед вірян, так і серед кліру. Звичайно, більша частина з них перейшла, якщо вона не хотіла підпорядковуватися Москві, до ПЦУ, але не всі. Але, очевидно, таку можливість їм потрібно дати. Але зробити це потрібно саме на рівні закону, а не на рівні якихось хаотичних кроків», — вважає народний обранець.