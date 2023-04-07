Військовий чи дипломатичний шлях: як Україна звільнятиме окупований Крим

ДЕОКУПАЦІЯ ПІВОСТРОВА

Чекаючи на контрнаступ ЗСУ, в оточенні президента уже говорять про звільнення Криму найближчим часом. І навіть припускають можливість переговорів із РФ щодо повернення окупованого півострова, але за однієї умови.

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Одразу двоє представників Офісу Президента озвучили свої варіанти термінів та ймовірних сценаріїв повернення окупованого росіянами Криму.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк впевнений, що Україна деокупує півострів за дуже короткий час — через 5–7 місяців.

«Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в Росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни абсолютно очевидна. І ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній у Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє півострова», — повідомив він.

Заступник керівника ОП Андрій Сибіга припускає, що це може відбутися шляхом переговорів із Росією. Але тільки в разі успішного контрнаступу ЗСУ на півдні країни та виходу наших військових на адмінкордон півострова з Херсонською областю.

«Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання… Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення півострова нашою армією», — розповів він.

Заступник керівника ОП зауважив, що Зеленський та його помічники наразі обговорюють такий варіант суто для території окупованого Криму.

Андрій Сибіга © РБК-Україна

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що шлях звільнення Криму може бути як військовим, так і дипломатичним. Усе залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території.

«Звичайно, нам дуже імпонує дипломатичний шлях, щоб уникнути жертв і трагедій через вбивства людей. Це в пріоритеті. Однак якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території», — сказав він.

Дипломатичний шлях

Дивно було чути заяву Андрія Сибіги про можливість переговорів із РФ. Адже український президент Володимир Зеленський чітко озвучив свою позицію: жодних розмов із Кремлем не буде до повного виведення російських військ із території України.

І хоч у Росії час від часу виникає бажання сісти за стіл переговорів, їм це потрібно більше для відновлення сил, вважає військовий експерт Олексій Гетьман.

«Вони хочуть використати переговори, щоби потягти час та мати можливість підтягнути свої резерви, техніку. ВПК РФ продовжує працювати, хоч і не може виробляти продукцію в достатньому об’ємі. Але вони досі виготовляють ракети, ремонтують пошкоджену техніку. Усе це робиться нешвидко, і їм потрібен час. Тому не можна з ними сідати за стіл переговорів», — каже він.

Росіянам потрібні переговори, щоб поновити свої сили для подальшого наступу на Україну. © Міноборони РФ

Окремою темою є те, що Кремль погоджується на переговори лише на своїх умовах. Вони, звісно, не прийнятні для Києва, каже глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. А тому прибічники дипломатичного варіанта розв'язання питання мають усвідомлювати, чи є умови для того, щоб Росія сіла за стіл переговорів.

«Звісно, якби за столом переговорів РФ сказала: "Так, ми виводимо свої війська за межі суверенної території України", — хіба хтось був би проти цього? Але, судячи із заяв російського диктатора, вони не хочуть йти на переговори не на своїх умовах», — сказав Чубаров.

А на думку співзасновника організації Крим-SOS, правозахисника Аліма Алієва, єдине, про що Україна може говорити з Росією, — це репарації та покарання воєнних злочинців.

Ультиматум, а не переговори

Найбільш реалістичним варіантом звільнення Криму є військовий шлях, вважають співрозмовники RFI. Але не йдеться про перенесення бойових дій на окупований півострів, хоча це також ймовірне. Мова про те, що контрнаступ ЗСУ може створити для російської армії в Криму такі умови, за яких вони будуть змушені капітулювати.

«Усе буде залежати від того, як розвиватимуться події безпосередньо на лінії фронту, наскільки ми зможемо ефективно застосувати ті сили та засоби, які в нас є. Головне, нам вийти на узбережжя Азовського моря, щоб відрізати материкову Росію від сухопутної дороги до Криму», — каже Олексій Гетьман.

За його словами, наразі саме триває підготовка під керівництвом МВС бригад «Гвардії наступу», чиїм завданням буде звільнення окупованого півострова.

«Коли ми дійдемо до кордону з Кримом та доб’ємо той Керченський міст, російська армія опиниться в умовному оперативному оточенні. Тобто, у них не залишиться шляхів, якими вони зможуть постачати зброю та техніку. Але це вже не про перемови, а про ультиматум здатися. Коли вони опиняться в такому оточенні, то це можливо», — впевнений військовий експерт.

Пожежа на Кримському мосту, 8 жовтня 2022 року AP

У Криму, вважає Алім Алієв, цілком розуміють реальність такої перспективи.

«Найрозумніші вже купують нерухомість у Краснодарському краї. Зрозуміло, що при поверненні Криму Україною на колаборантів та окупантів чекає арешт та суд, тому вони вже шукають шляхи відступу, бо скоро там будуть великі черги на виїзд», — каже правозахисник.

Російська армія також навряд чи стане відбивати півострів. Незважаючи на сильну мілітарізацію, усе залежить від людей, каже заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

«Важлива не мілітарізація, а наскільки дух людей сприяє їхній участі у війні. Якщо вони втекли з Херсона, вони бігтимуть і з Криму. Якщо на материковій частині України російські війська зазнають поразки, то при наближенні ЗСУ до Чонгара, у Криму буде паніка. І все, що росіяни підготували до так званої оборони, вони кинуть і втечуть», — сказав він.

До того, як каже Чубаров, прорив ЗСУ до адмінкордонів Криму та підрив Керченського мосту — це чинники, які можуть роз'єднати військово-політичне керівництво Росії. «Там усередині можуть розпочатися такі процеси, які можуть вплинути на моральний та психологічний стан російських військ, які будуть знаходитися на окупованих територіях. Але які будуть масштаби цієї дезінтеграції та наскільки вони будуть впливати, важко зараз сказати», — пояснює він.

У Криму зараз лише вдають, що Росія їх нібито захистить, ось і риють окопи на кримських пляжах. «Але це для замилювання очей, щоби показати, що російська армія буде протидіяти ЗСУ. Але, по факту, це дуже невдала гра при поразці», — додає Алієв.