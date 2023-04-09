Наступальний потенціал Росії продовжує знижуватися — ISW

НОВИНИ ФРОНТУ

Українські військовослужбовці обстрілюють військову машину під час наступу Росії на Україну поблизу Бахмута, квітень 2023 року.

Бої ведуться по усій лінії фронту, але російські атаки зосереджені на відволіканні українських військ в очікуванні контрнаступальних операцій.

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Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Українські та російські джерела обговорювали зниження темпів наступальних операцій Росії вздовж усієї лінії фронту 8 квітня, підтверджуючи оцінку ISW про те, що загальний наступ РФ наближається до кульмінації, пишуть аналітики.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко 8 квітня повідомляє, що окупаційні війська не просуваються серйозно ніде на лінії фронту, зазначивши, що темпи атак у Бахмуті та його околицях дещо знизилися на одних ділянках, а на інших повністю залишилися на місці.

Також Тимочко вказує на те, що російський наступ на Авдіївку «захлинувся», і що російські війська досі не контролюють Мар’їнку, попри те, що місто перетворили на руїни.

В ISW зазначають, що один з російських військових блогерів заявив, що за минулу добу швидкість наступальних операцій РФ уздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк знизилася, і підкреслив, що російські війська намагаються просунутися будь-де в Україні.

Декілька російських коментаторів наголошують на підготовці Росії до очікуваного українського контрнаступу, припускаючи, що загальний фокус російського інформаційного простору зміщується з обговорення російських наступальних можливостей на оцінку потенціалу України повернути значні позиції.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що росіяни панікують через майбутній контрнаступ ЗСУ, про що свідчить реакція російських блогерів на оприлюднені секретні документи США і НАТО про підготовку української армії до наступу.