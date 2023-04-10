Зшивала рани швацькою голкою: історія реаніматологині, яка рятувала гостомельців

ІНТЕРВ'Ю RFI

На початку повномасштабного вторгнення Людмила Курінна рятувала поранених жителів окупованого Гостомеля на Київщині. Про те, як проводила хірургічні маніпуляції в підвалі, реаніматологиня розповіла RFI-Україна.

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Пані Людмилі нині 76 років. За фахом вона анестезіолог-реаніматолог: закінчила Кіровоградське медичне училище, а потім — медичний інститут у Дніпрі. Працювала медсестрою-анестезіологом у дитячій лікарні, а також на пів ставки в реанімації місцевої лікарні. Зараз вона на пенсії.

«Роботу я дуже любила. На роботу ходила, як на свято. Найголовніше — мені подобалась робота. І мене не засмучувало працювати у свято, у вихідний день. Мабуть, це вплинуло на те, що я сприймаю роботу як обов’язок», — розповідає пані Людмила.

Перші дні війни

Онучка Людмили жила в сусідньому будинку. 24 лютого саме вона повідомила бабусі про російське вторгнення.

«О шостій ранку подзвонила. Плаче і каже, що почалась війна. Чесно кажучи, я не повірила, але вже за кілька хвилин почула гул. Над нашими будинками прилетіло кілька десятків гвинтокрилів», — згадує гостомельчанка.

Пані Людмила живе поблизу Гостомельського аеропорту, де росіяни знищили літак Ан-225 «Мрія». Як вона розповідає, того дня гул гелікоптерів і літаків не втихав. Їй не хотілося виїжджати з Гостомеля, як пропонувала онука. Тож 25 лютого вона спустилася у підвал свого будинку, де сусіди облаштовували сховище.

Гостомель під час російської окупації © REUTERS / OLEKSANDR KLYMENKO

Операція звичайною голкою

Перед російським вторгненням у будинку, у якому мешкає Людмила Курінна, відкрили нову амбулаторію. 25 лютого сусід привіз туди постраждале подружжя. Літні чоловік та жінка мали скалкове поранення.

В амбулаторії не було потрібних інструментів, тож рани доводилось зшивати просто в підвалі. Пані Людмила досі не знає імен поранених, проте добре пам’ятає їхні травми.

«У жінки було дві рани на гомілках. Одна рана — сантиметрів 6 завдовжки і завглибшки приблизно 4 сантиметри. Але уламка не було. Можливо, вона вже його витягнула, тому що дуже сильна кровотеча була. Друга рана теж була на нозі, але на іншій. Я її не зашивала, а просто обробила рану і зробила тампонування. Чоловік був у більш тяжкому стані. У нього на потилиці була рублена рана сантиметрів 12 завдовжки», — пригадує Людмила Курінна.

За словами медикині, найважче було знайти відповідні інструменти. В амбулаторії на першому поверсі будинку з потрібного лишалися тільки вата, шприци та бинти. Проте вдома в неї лежали списані медичні інструменти, які часом використовувала не за призначенням. Тепер це медичне знаряддя рятувало людські життя.

«У мене було два медичних затискачі. Якщо чесно, я їх використовувала, аби діставати кришки з окропу, коли робила консервацію. Тоді ж я використала їх за призначенням. Зупинила кровотечі й обробила рани. Також пощастило, що в будинку нашому жила медсестра-практик, яка допомагала мені з усіма процедурами. Зашивати довелось звичайною голкою, якою люди шиють удома. Нитки теж були звичайні, не медичні, але тоді не було часу шукати щось інше. Ми їх знезаразили. Одну з голок чоловіки мені загнули, аби вона була схожа на справжню хірургічну голку. Жінку було легко зашивати, тому що тканини м’які. І все-таки це ноги. А в чоловіка складніше, тому що поруч кістки. Але все одно вдалося зашити обох», — розповідає Людмила.

Згодом пару вивезли з Гостомеля, щоби надати кращу медичну допомогу. Як виявилось, у чоловіка також був перелом черепа, який у підвалі діагностувати було неможливо.

«Він якось знайшов мене і телефонував, аби подякувати. Я щаслива, що змогла допомогти цим людям. Не знаю, чи ми колись зустрінемось, але це, напевно, і не так важливо», — каже Людмила Курінна.

Життя в окупації

Як згадує пані Людмила, 4 березня вночі російські військові були в її дворі. Вона не могла весь час сидіти в підвалі через вік, тому ночувала у своїй квартирі. Найстрашніше було чути автоматні черги за вікном.

«Коли чула автомати, то думала, що вбивають когось із сусідів. Росіяни жили в нашому будинку. Вони змушували людей спускатися до підвалу, а самі жили в їхніх квартирах. До мене теж заходили. Коли вони прийшли виселяти, мене така злоба взяла, що я захотіла взяти сковорідку, а далі що вже було, то і було б. Мені сказали йти в підвал, але я сказала: "Не піду. Хочете — тут і розстріляйте". Вони мені сказали закрити штори і вночі не палити свічки та не світити ліхтариком. Біля моїх дверей зробили позначку, що тут є люди, і пішли далі по сусідах», — згадує пані Людмила.

Активні дії армія РФ вела вночі, а танки та іншу військову техніку ставила в житлових кварталах. Усе подвір'я було всіяно склом із розбитих пострілами вікон.

«Я живу на четвертому поверсі, і мої вікна не вціліли, а балкон геть розбомблений. З вікна в мене відкривається вид на приватний сектор. І майже щоночі я бачила по 3-4 охоплені вогнем будинки», — розповідає пані Людмила.

Зруйнований житловий будинок у Гостомелі. 2022 © RFI

Евакуація

14 березня зателефонувала внучка і вмовила бабусю виїхати з міста. Тоді саме відкрили гуманітарний коридор для виїзду цивільних.

Пані Людмила зібрала маленький рюкзак, поклавши туди найпотрібніше:

«Коли виходила з будинку, то на моєму поверсі вже нікого не було. Усі двері були вирвані. У під’їзді лежав мішок для трупів. Я подумала, що це хтось із моїх сусідів, але, як виявилось потім, це був хтось із росіян».

Коли вона дійшла до місця евакуації, нікого вже там не застала. Поговоривши по телефону з онукою, вирішила йти в бік Бучі пішки. На щастя, її підвіз чоловік на машині, яку забрав у росіян. Ті її викрали в місцевих.

«Він відірвав ту букву "V", злив із їхньої військової техніки 30 літрів дизельного палива. І так хотів виїхати до Києва. З ним ще в машині було дві людини, яких він теж вивозив із Гостомеля, як і мене. Нас зупиняли на чотирьох блокпостах росіяни, однак той чоловік брехав їм, що вони їдуть у Білорусь. І так нас пропустили, що ми об’їздами, але доїхали до українських блокпостів. Так і потрапила до Києва», — згадує пані Людмила.

Згодом вона з родиною поїхала до Польщі, а вже 10 червня повернулася до власної оселі в Гостомелі.