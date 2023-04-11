Не покинути самих: фонд «Діти Героїв» допомагає хлопцям і дівчатам, які втратили батьків

Допомога дітям

Фонд від початку повномасштабного вторгнення опікується дітьми, які втратили батьків

Війна руйнує не лише інфраструктуру, а й саме життя, віднімає найдорожче та змінює звичний розпорядок. Унаслідок російсько-української війни тисячі дітей залишаються без одного або обох батьків. Це колосальні втрати і для кожної родини, і для держави.

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Від початку повномасштабного російського вторгнення дітям, які втратили батьків на війні, допомагає Благодійний фонд «Діти героїв».

Організація працює з постраждалими родинами військовослужбовців і цивільних зараз та планує супроводжувати дітей до повноліття і навіть довше, надаючи можливості для стажування та роботи.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, співзасновники фонду зібралися та почали обговорювати, що саме можна зробити. І вирішили допомогти саме дітям, — розповідає виконавча директорка фонду Анна Хоменко. — Ми всі побачили, скільки постраждало людей — і військових, і цивільних. І були вражені. До того ж це особиста історія засновника фонду: він знає, як це — залишитися без батьків.

Фонд організовує численні майстер-класи для дітей, покликані допомогти соціалізуватися © БФ «Діти героїв»

Зараз БФ «Діти Героїв» має декілька напрямків роботи:

екстрена фінансова допомога;

гуманітарна допомога родинам, які, утративши все, потребують найелементарніших побутових речей;

медична допомога, зокрема консультації лікарів, оплата лікування, пошук спеціалістів як в Україні, так і за кордоном, медичне страхування;

допомога із влаштуванням у школи, дитсадки, організація занять із репетиторами, на мовних курсах, підготовка до вступу в коледжі й університети;

соціалізація — організація майстер-класів, відпочинку в таборах, психологічних консультацій тощо.

Також фонд допомагає родинам виїхати з небезпечних територій. Для цього він звертається до досвідчених волонтерів, бо евакуація є складним процесом, який можна легко зірвати через неправильні дії.

Звісно, насамперед родини потребують фінансової та гуманітарної підтримки, зауважує Анна Хоменко. Багато хто, рятуючись від війни, був змушений покинути дім ні з чим. Але згодом з’являються й інші запити, зокрема, пов’язані з освітою та розвитком дітей. Це свідчить про те, що базові потреби задоволені й родинам трохи полегшало.

Щоби звернутися до фонду по допомогу, достатньо заповнити заявку на його сайті. Зробити це може не лише член родини, що потребує підтримки, а й стороння людина, яка знає дитину, що втратила батьків.

На початку, коли фонд тільки з’явився, — пригадує Анна Хоменко, — то, звісно, шукали (дітей, які потребують допомоги — ред.) самі. А тепер, коли про нас знають, люди самостійно заповнюють заявки на сайті

У заявці треба описати ситуацію, яка сталася в родині, а також надати документи, що підтверджують загибель одного чи двох батьків. Фонд оперативно перевіряє ці дані, після чого призначає фінансову допомогу та помічника, який буде працювати з родиною надалі. Інші послуги організація надає індивідуально, ураховуючи вік та потреби дитини.

«Люди хочуть знати, на що витрачають гроші»

Робота фонду можлива завдяки підтримці простих українців, а також вітчизняного та іноземного бізнесу, розповідає Анна Хоменко. Водночас вона зазначає, що залучення коштів непросте:

Що довше йде війна, то складніше. Спочатку вони (представники українського та закордонного бізнесу — ред.) нерідко виходили на нас самі та говорили, що хочуть допомогти. Але згодом стало складніше. Зараз ми ведемо активну роботу — шукаємо донорів

Фонд активно залучає до співпраці небайдужих представників бізнесу © БФ «Діти героїв»

Анна Хоменко уточнює, що це закономірний процес. І справа не лише в тому, що війна триває понад рік, а донатори втомилися — вони стали більш обережними. Адже, зазначає виконавча директорка фонду, інколи буває так, що деякі організації не виконують взяті на себе зобов’язання, тож люди і бізнеси прагнуть перевірити, на що витрачають їхні гроші.

Але це не погано, — пояснює виконавча директорка фонду. — Люди просто хочуть знати, кому вони донатять, куди йдуть ці кошти, чи дійсно ми допомагаємо,

«Насамперед діти потребують довіри»

За місяці роботи фонду працівники побачили та почули чимало трагічних історій, але деякі з них лишають особливий слід.

Знаєте, кожного разу, коли я чую запитання про те, що вразило найбільше, у мене в голові нова історія. От зараз — родина з Чернігівщини. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловіки з цієї родини пішли допомагати теробороні, робили «коктейлі Молотова». Але хтось із односільчан розповів росіянам про них. І росіяни просто поставили чотири людини під хрестом та розстріляли. Так родина втратила одразу двох чоловіків, — розповідає Анна Хоменко. — Але ви знаєте, зараз, я бачу, що мати цієї родини потроху оживає завдяки фонду. Вони отримали допомогу, зокрема психологічну. Вона зараз веде активно сторінку на Фейсбуці, працює. І щомісяця донатить на фонд. Для мене це найвищий вияв довіри, коли людина, якій допомогли, зі своїх особистих коштів продовжує донатити

Як зауважує Анна Хоменко, діти, які втратили рідних, потребують довіри та психологічної реабілітації. Саме тому дуже важливо, що кожна родина має помічника, який постійно підтримує з нею контакт.

Усі помічники знають, як працювати із людьми, які пережили горе, мають базові знання з психології, уміють розв'язувати складні питання, а також проходять додаткове навчання, удосконалюючи свої навички. А ще вони завжди можуть звернутися по психологічну допомогу, оскільки їхня робота пов'язана із великим емоційним навантаженням.

Серед іншого фонд організовує подорожі для дітей, які допомагають розважитися та відновити психологічну рівновагу © БФ «Діти героїв»

Офіційних даних про те, скільки дітей в Україні через війну втратили своїх батьків, немає. За приблизними оцінками, постраждали щонайменше сім тисяч. Проте остаточні цифри стануть відомі пізніше. Але за кожною цифрою — людина, яка потребує допомоги просто зараз.

Після завершення війни, — впевнено каже Анна Хоменко, — ми плануємо продовжити працювати, плануємо і надалі підтримувати дітей, забезпечити їм якісну освіту