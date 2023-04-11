США шукає джерело витоку секретних даних про війну в Україні й протистоїть шквалу наслідків

витік з Пентагону

США шукає джерело витоку секретних даних про війну в Україні і готується до наслідків

У Пентагоні стривожені публікацією конфіденційних даних, які, зокрема, описують картину війни в Україні. Міністерство юстиції порушило кримінальне провадження за фактом розголошення документів. Поки триває слідство, союзники Америки по всьому світу висловлюють занепокоєння щодо безпеки секретної інформації, якою володіє Вашингтон. Кому та нащо було «зливати» документи під грифом «цілком таємно» — читайте у статті RFI-Україна.

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Де і коли?

«Ми знаємо про плани України менше, ніж про плани Росії. Це добре. Так і має бути», — так можна підсумувати заяви українських та закордонних експертів, з якими спілкувались журналісти української редакції RFI.

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Тепер у мережі циркулюють десятки світлин, на яких зображені документи про стан справ на війні. Ці карти та графіки нібито розкривають плани українського контрнаступу, розповідають про бойові втрати обох сторін, показують їхні вразливі місця, та оцінюють їхні сили.

Про існування документів першим повідомило видання «Нью-Йорк Таймз». Публікація вийшла після того, як 5 квітня низка російських телеграм-каналів поділились п’ятьма фотографіями файлів, пов’язаних з вторгненням в Україну.

Скриншот публікації у телеграм-каналі «Донбас Дєвушка» з деталями документів © bellingcat.com

Видання «Беллінкет», яке спеціалізується на розслідуваннях за даними з відкритих джерел, встановило, що у російському сегменті соцмереж зображення вперше з’явилися на проросійському телеграм-каналі.

За кілька годин до цієї публікації аналогічний матеріал було оприлюднено на іміджборд-платформі 4chan. До трьох повідомлень були прикріплені на перший погляд схожі документи. Усі вони були розміщені користувачем під анонімним ідентифікаторм CXWfLHRB.

Скриншот повідомлень на іміджборд-платформі 4chan, які містили вкладення з секретними документами © bellingcat.com

А втім, найперші згадки про «злиті» документи у мережі датується початком минулого місяця. 4 березня на сервері «Дискорд» було опубліковано 10 документів під назвою «Мапа Землі Майнкрафт». Майнкрафт — популярна комп'ютерна гра, в яку грають мільйони людей по всьому світу.

Як йдеться у розслідуванні «Беллінкет», після короткої суперечки з іншою особою на сервері, присвяченому мапам та війні в Україні, один із користувачів «Дискорда» відповів: «ось, тримайте деякі злиті документи», прикріпивши 10 зображень, деякі з яких мали гриф «Цілком таємно».

Вміст зображення піксельований «Беллінгкет» © bellingcat.com

Автор розслідування, директор з підготовки та досліджень у «Беллінкет», Арік Толер розповів у коментарі RFI-Україна, що сервер, де було опубліковано секретні документи, був дуже малим. Йдеться про групу з кількох десятків юзерів:

Він ніколи не хотів, щоб вони стали публічними. Він ніколи не мав на меті їхнє оприлюднення на широкий загал. У нього не було жодної політичної, чи ідеологічної мотивації, щоб поділитися ними. Він просто намагається поділитися ними зі своїми друзями, щоб похизуватися, або поділитися новинами про війну та решту світу. І потім вони врешті-решт потрапили на інші канали «Дискорда» , а потім — до решти світу

Агентство «Ассошіейтед Пресс» поспілкувалося з одним з користувачів на умовах анонімності. Він стверджує, що документи поширив юзер під ніком «Лукка», і що він, начебто є дитиною.

Арік Толер спростовує цю версію. Розслідувач стверджує, що першим документи злив користувач, який є повнолітнім:

Один з учасників цього сервера, цієї групи, він дійсно є підлітоком. І він узяв ті зображення, які опублікував «зливач» , і запостив їх на більшому сервері «Дискорда» , де їх помітили інші люди. Отже, провідник, місток між початковим витоком інформації та рештою світу — був підлітком. Але особа, яка спочатку злила файли, була дорослою

За словами Толера, ця ситуація не є унікальною. Як приклад — наводить гру «Гроза війни» (англ. War Thunder), яка присвячена бойовій авіації, гелікоптерам, бронетехніці та флоту довоєнного періоду, а також Другої світової війни та післявоєнного періоду. На форумах, де обговорюється ця гра, у минулому було зафіксовано з десяток публікацій, які містили секретні документи:

Наприклад, хтось сперечався про те, наскільки швидка башта певного типу танків, наприклад китайських танків, адже в цій відеогрі є реалістичні моделі бронетехніки та літаків. І хтось сперечався, як я вже сказав, про швидкість башти. Одни стверджує одне, інший — друге. І один хлопець бере й публікує секретний документ. Мовляв, дивіться, ось посібник американської розвідки, який доводить, що я правий. І швидкість башти такий-то

Розслідувач підкреслює, що публікація секретних документів з дурних причин не нова. А втім, саме цей, новий витік, є наймасштабнішим прикладом таких дій.

Загалом наразі відомо про два «зливи» секретних даних. Може йтися про сто сторінок документів, які стосуються України, Росії, та найближчих союзників США.

«Злив» у деталях

Український військовий стріляє з гранатомета на передовій у Бахмуті, Донецька область, Україна, 10 квітня 2023 р. © AP / LIBKOS

Жодних деталізованих планів про контрнаступ України «злиті» документи не містять. Вони також навряд здатні змінити розуміння громадськості про те, що відбувається на полі бою. А втім, це може бути використане росіянами для більшого розуміння української військової машини. Зокрема, що стосується планів США та НАТО по укріпленню обороноздатності України та її підтримки під час майбутніх операцій зі звільнення територій, — пише «Нью-Йорк Таймз».

Аналіз секретних даних вказує на те, що українське військо, ймовірно, перебуває у гіршому становищі, ніж це було публічно визнано Києвом. Відтак, без надходження потрібних боєприпасів система протиповітряної оборони України може зазнати краху. Це, своєю чергою, може підштовхнути росіян до масового застосування бойової авіації на території нашої держави, — вважають журналісти.

Відповідно до опублікованих матеріалів, запаси радянських ракет для комплексів С-300 і «Бук», які становлять 89 відсотків захисту України від більшості винищувачів і деяких бомбардувальників, будуть повністю вичерпані до 3 травня і середини квітня. Документ, у якому міститься ця інформація, датований кінцем лютого. Невідомо, чи ці прогнози лишаються актуальними.

Військовий експерт та магістр міжнародного права Валерій Рябих у коментарі RFI-Україна висловив думку, що витік секретних даних, які стосуються України, не містять критичної інформації, яка не була відома раніше:

Немає нічого такого, аж занадто, з того, що б не оприлюднювалося ще раніше, зокрема, стосовно питань допомоги Україні або на створення Україною ударних формувань. З того, з чим я ознайомився, там узагальнені дані, і нічого такого, щоб розкривало плани, напрямки ударів, або склад і характер сил та засобів на конкретних якихось напрямках

При цьому, телеканал «Сі-Ен-Ен» з покликанням на джерело в Офісі Президента раніше повідомляв, що Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік. А втім, на думку Валерія Рябих, навіть, якщо у документах міститься правдива інформація, вона навряд може мати серйозні наслідки для України у найближчому майбутньому:

Це навряд допоможе Російській Федерації завадити українському контрнаступу, вирішенню завдань з повернення тимчасово захоплених ворогом територій і виходу на міжнародно визнані кордони України. Тому що важко в короткий термін якось, скажімо, завадити отриманню розвідувальної інформації зокрема й Сполученими Штатами або іншими партнерами, які в більшості чутливих питань, мені здається, здійснюють обмін з Україною і допомагають вирішити поточні завдання

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк і поготів назвав документи, що потрапили в мережу «безглуздими» та «неохайними».

Мета «зливів» секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи…

Це стандартна гра ru-спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соц/мережах, легалізуючи «злив». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 8, 2023

(Не)справжні документи

Будівля Пентагону, Вашингтон, США, 2 березня 2022 р. © AP / Patrick Semansky

Автентичність «зливу» — питання, яке викликає чи не найбільше спекуляцій. Документи були сфотографовані при штучному освітленні, вони не відскановані і мають сліди згинів. З одного боку, цілком можна повірити у те, що після брифінгу документи поспіхом згорнули вчертверо, винесли їх подалі від охорони, а потім сфотографували в одному з офісів на тлі журналу про полювання (саме його частково видно на тлі деяких світлин, — ред.). До того ж, у Пенгтагоні вже визнали, що більшість зображень є справжніми.

З іншого боку, деякі зображення були відредаговані.

Як повідомив RFI-Україна розслідувач «Беллінкет» Арік Толер, він виявив щонайменше одне втручання фоторедактора у світлини. Вони стосувалися кількості загиблих українських військових та окупантів. Цифри, які стосувалися України, були завищені, а жертви з боку Росії — применшені:

Це була лише одна маленька секція документа. Він був дуже сильно змінений російським телеграм-каналом. Найперша версія, яку я бачив, — у каналу «Донбас Дєвушка». Але це все. Я не бачив інших доказів щодо будь-яких інших змін у цих документах

Чи були відредаговані «оригінали» встановить перевірка, — повідомив Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

ФБР намагається встановити джерело витоку. Деякі документи містили гриф «Цілком таємно», інші ж були призначені для високопостадовців США, та деяких їхніх союзників. Це може вказувати на те, що «фотограф», імовіорно, є американським чиновником. Але не обов'язково.

Як у США охороняють секрети?

Агенція «Ройтерз» з покликанням на власні джерела повідомляє, що незважаючи на конфіденційність тисячі людей могли мати доступ до деяких документів, адже вони стосувалися багатьох країн. У Пентагоні вивчають процедури, які регулюють наскільки далеко розповсюджуються чутливі секрети США.

У Сполучених Штатах існує офіційна система захисту інформації, розголошення якої може зашкодити нацбезпеці. Це зокрема стосується документів, пов'язаних з розвідувальною діяльністю, міжнародних відносин, військових планів тощо. Засекретити інформацію — означає обмежити де і хто може отримати до неї доступ.

Загалом у США існує три рівні безпеки для даних:

Рівні секретності інформації у США © RFI

Співробітники уряду мають одержати дозвіл на доступ до певних секретних документів. Щоб отримати допуск «Цілком таємно», зазвичай потрібно пройти ретельну перевірку, яка передбачає вивчення фінансової історії та може включати інтерв’ю з друзями та родиною, — повідомляє телеканал «Сі-Ен-Ен».

Додаткові протоколи безпеки включають перегляд документів лише у спеціально відведених місцях.

Загальна кількість осіб, які мають право на доступ до секретної інформації у США, у 2019 році становила 4,2 мільйона. Зокрема це 1,3 мільйона осіб із допуском «Цілком таємно».

«Що більше рівнів допуску, то більший ризик того, що інформація може потрапити не в ті руки», — стверджує у коментарі «Ройтерз» професор Університету Джонса Гопкінса Томас Рід:

Витік частково є результатом запровадження надмірної кількості рівнів безпеки. Якщо ви намагаєтеся дуже сильно захистити інформацію, присвоюєте їй все більше і більше грифів, обмежуєте доступ знову і знову, тоді, звичайно, ви фактично знижуєте рівень захисту для інших, також дуже чутливих речей, оскільки вони змішуються і губляться серед інших секретних даних

Заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що відомство оцінює, які наслідки може мати оприлюднення документів для національної безпеки США, а також для їхніх союзників. Це стандартна процедура, відома як «оцінка збитків».

Паніка серед союзників

Виробництво боєприпасів, ілюстративне фото © AFP / LIONEL BONAVENTURE

Окрім інформації, яка стосувалася України, опубліковані секретні документи також містять дані про ворогів і союзників США. А саме, як Вашингтон за ними шпигує.

Як повідомляє видання «Нью-Йорк Таймз», Сполученим Штатам вдалося проникнути у безпекові та розвідувальні відомства РФ. Це дозволило Вашингтону попереджати Україну про заплановані атаки росіян, та навіть вказувати на ймовірні мішені.

Один з документів також вказує, що американська розвідка спостерігала і за Володимиром Зеленським.

Колекції матеріалів також містить конфіденційні дані про Китай, Індійсько-Тихоокеанський театр військових дій, Близький Схід і тероризм.

Ще один документ надзвичайно детально описує розмову між двома високопоставленими чиновниками національної безпеки Південної Кореї щодо занепокоєння запитом США на боєприпаси для України. Стурбованість спричинило те, що це порушить політику Сеула не надавати летальну допомогу країнам, які перебувають у стані війни.

Відповідно до одного з опублікованих документів, один з чиновників запропонував обійти цю проблему, продавши боєприпаси Польщі.

Факт того, що в США одержали доступ до цієї розмови спричинило гарячі дискусії у Південній Кореї. Напередодні, 10 квітня, позиція назвала це шпигунством і явним порушенням національного суверенітету та серйозним провалом безпеки адміністрації Президента Юн Сок Йоля. В Офісі глави держави повідомили, що перевірка фактів, про які йдеться у документах є пріоритетом і що Президент вимагатиме від США вжити «відповідних» кроків після підтвердження деталей.

Демонстрація проти прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, Тель-Авів, Ізраїль, 1 квітня 2023 р. © REUTERS / RONEN ZVULUN

Просочився в мережу і документ, який начебто є звітом розвідки про Ізраїль. Відповідно до нього, ЦРУ перехопило дані про головне розвідувальне агентство Ізраїлю, Моссад, яке ніби-то заохочувало протести проти нового уряду країни. Ця інформація спричинила обурення в країні, — пише «Ройтерз».

Високопоставлені чиновники США намагаються заспокоїти розчарованих і збентежених партнерів від Європи до Близького Сходу й до Києва. Про це йдеться у публікації «Політико». Окрім того, що усіх їх цікавить, хто є джерелом витоку, союзники не розуміють, чому ця інформація досі циркулює у відритому доступі.

Лондон, Брюссель, Берлін, Дубай та Київ бентежить і те, чи адміністрація Президента США Джо Байдена вживає заходів для обмеження розповсюдження майбутніх розвідданих.

Телеканал «Сі-Ен-Ен» додає, що публікація секретів може завдати шкоди єдиній коаліції на підтримку України. Адже тепер союзники двічі думатимуть, перш ніж ділитися чутливою інформацією з Вашингтоном.

Водночас Перший заступник радника з національної безпеки Південної Кореї Кім Тай-хо 11 квітня заявив, що наразі Сеул та Вашингтон сходяться на думці, що серед опублікованих даних міститься багато сфабрикованої інформації. І цей інцидент не посварив розвідвідомства двох країн, а навпаки — став можливістю посилити співпрацю.

Той факт, що нинішній інцидент може негативно вплинути на подальший збір даних Сполученими Штатами, спростовує і військовий експерт та магістр міжнародного права Валерій Рябих:

Сполучені Штати мають достатньо розгалужену мережу для ведення розвідки, включаючи дуже багато структур, які задіяні саме на добування розвідувальних даних. Це від однієї з найбільших електронних розвідок, чим і займається АНБ (Агентство національної безпеки, — ред. ). Ну просто, скажімо, мільярди гігабайт даних обробляє, і, закінчуючи « людською розвідкою», агентурною розвідки, яка може бути представлена зокрема й у Російській Федерації. Стратегічно це мало вплине на здатність американських спецслужб збирати розвідувальні дані, щось планувати, чи реалізовувати

Такі зливи, як демонструє історія, завжди мали більший вплив на іншу країну, яка фігурує у секретних документах, аніж на самі Сполучені Штати, — додає експерт.

Колишні «зливи»

Акція на підтримку Джуліана Ассанжа, проти його екстрадиції до США, Лондон, Велика Британія, 8 жовтня 2022 р. © AP / Alberto Pezzali

13 років тому «Вікілікс» оприлюднила тисячі секретиних документів, пов’язаних з війною в Афганістані.

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден звертається до учасників технологічної конференції у Лісабоні, Португалія, 4 листопада 2019 р. © AP / Armando Franca

Три роки потому Едвард Сноуден передав журналістам дані американської Агенції нацбезпеки про те, як спецслужби США шпигують за громадянами багатьох держав світу.

І це не все, — розповідає професор Університету Джонса Гопкінса Томас Рід:

У цьому столітті ми бачили чотири великі витоки розвідданих: Кейблгейт у 2010, Челсі Меннінг, потім Сноуден про АНБ (Агентство національної безпеки США, — ред. ), потім, 2017 року, було «Сховище 7» у ЦРУ, а пізніше того ж 2017 «Шедоу Брокерз» — це ще один витік АНБ. Нинішній «злив» є п’ятим у цій серії великих, дуже шкідливих, дуже незручних публікацій розвідданих. І, я думаю, що ми спостерігаємо за одним з найруйнівніших витоків розвідданих у цьому столітті

Порівняно з іншими, цей злив є унікальним, бо він складається з готової інформації, яка вже була «перетравлена» розвідкою, та видана у компактні звіти, — продовжує Рід:

Близько 20 сторінок — це серійні звіти розвідки, підготовлені різними службами. Послідовний звіт — це стислий звіт про конкретну проблему в певній країні, що містить один абзац. Інші 20 сторінок — це карти та новини про війну в Україні. І деякі з них отримані з дуже конфіденційних джерел, розвідданих. Якщо ж це були інформатори, то це робить оприлюднення даних ще небезпечнішим. Вороги намагатимуться з’ясувати, як розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів змогло зібрати їх. Існує потенційна загроза переслідування шпигунів. І, звісно, майбутні розвідники запитуватимуть себе, чи варто мені справді шпигувати на користь Сполучених Штатів, якщо вони знову не можуть вберегти секрети?

Професор вважає, що жодна країна у світі не «зливає» таємниці у таких масштабах, як це робить США:

На цьому етапі абсолютно ясно, що розвідувальне співтовариство США має навести лад у своєму домі. Уявіть, що це сталося б у Великій Британії, і не раз, а знову, і знову, і знову, і знову. На цьому етапі США, ймовірно, вже б припинили обмінюватися розвідданими з Лондоном. То, чи справді необхідно мати, таку надзвичайну кількість підрядників і працівників, а також складну систему доступу до даних та надмірну секретність? Я бачу низку сфер, де можна було б принаймні підійти до реформи та розглянути її, щоб зробити систему трохи більш захищеною від витоків