Україна відновила експорт електроенергії: як це стало можливим після руйнівних атак РФ

ЕНЕРГЕТИЧНА ПЕРЕМОГА

Через пів року після першого ракетного удару Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури 10 жовтня 2022 року Україна відновлює експорт електроенергії. Це стало можливим завдяки надлишку її виробництва в енергосистемі. Але пріоритетом є забезпечення внутрішніх потреб, тому в разі зміни ситуації експорт може бути зупинений.

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Українська енергосистема зазнала величезних пошкоджень через російські обстріли. За даними «Укренерго», за пів року окупанти випустили по енергетичних об’єктах понад 1200 ракет і дронів. Приблизно 250 із них влучили в ціль. Через обстріли в країні запроваджували тимчасові вимкнення світла, що подекуди тривали по кілька діб.

Але завдяки титанічній роботі енергетиків та Повітряних сил ЗСУ на початку лютого в українській енергосистемі вперше вдалося подолати дефіцит потужності. А вже наприкінці місяця в Міненерго повідомили, що ситуація стабілізувалася і є резервні потужності, які дають змогу відновити експорт електроенергії в Євросоюз.

Уже 7 квітня міністр енергетики України Герман Галущенко підписав документ щодо відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генерувальної потужності. А 10 квітня «Укренерго» провело перший аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії до Молдови на 11 квітня та Польщі на 12 квітня. Також узгоджується можливість експорту до Словаччини.

Міністр енергетики України Герман Галущенко © Міністерство енергетики

Як експортуватимуть українську електрику до Європи

Рішення відновити продаж української енергії до Європи раніше було ухвалено в Міненерго. Там запевнили:

експортуватимуть електрику за умови забезпечення українських споживачів;

у разі зміни ситуації припинять це робити.

Через війну в Україні та пов’язані із цим ризики доступ до міждержавних перетинів розподілятиметься на короткий період та здійснюватиметься на добових аукціонах.

Як наголошує експерт з енергетики Геннадій Рябцев, йдеься не про довгострокові контракти, а про торгівлю електричною енергією в окремі години протягом доби.

Експорт електроенергії з України відбуватиметься подобово. © «Укренерго»

«Тобто, якщо в когось існує потреба задовольнити своє споживання в окремі години, то він укладає відповідну угоду з постачальником, який передає надлишок енергії в конкретні години. Якщо "Укренерго" буде відчувати нестачу електроенергії, точно так само відбувається закупівля електроенергії за імпортом», — пояснює експерт.

Окрім того, він вказує на те, що попит із боку інших країн є і навіть більший, ніж ми можемо надати.

«Тому актуальним залишається завершення будівництва повітряних ліній електропередачі, які дозволять збільшити сумарний обсяг експортної енергії з нинішніх менше ніж 800 МВт на добу до 1,5 ГВт, а може, навіть до 3,5 ГВт. Це якщо буде підтримка з боку європейських держав, які мають добудувати ці лінії електропередачі на своїй території», — каже Геннадій Рябцев.

Як це стало можливим

Як пояснює Геннадій Рябцев, відновлення системи дозволило розподіляти більшу частину генерації електроенергії. Завдяки цьому її наявні потужності здатні задовольняти не лише внутрішнє споживання, а й експорт в окремі години.

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, це стало можливим насамперед завдяки зниженню інтенсивності обстрілів, роботі нашої ППО та, звісно, українських енергетиків.

«На сьогодні відновлено 80% електромереж, які були пошкоджені ракетними ударами. Нам дуже допомагають західні партнери, надсилаючи обладнання для ремонту, це суттєво вплинуло на покращення ситуації», — каже він.

Працівник «Укренерго» ліквідує наслідки аварії у високовольтній мережі на Одещині, лютий 2023 року. © «Укренерго»

До всього цього також додається погодний чинник: збільшується світловий день, люди менше користуються електричним освітленням, а через потепління майже по всій Україні вимкнули опалення.

«Усі ці фактори призвели до того, що в нас з’явився певний електричний профіцит. Крім того, не треба забувати, що в період війни в нас значно знизився рівень споживання електрики, тому що зупинилася робота більшості великих підприємств. У цілому споживання електричної енергії по країні знизилось більше ніж на 30%», — розповів Омельченко.

Кошти підуть на відновлення

Як повідомляв член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко, з липня до 10 жовтня 2022 року експорт електроенергії дав Україні близько 6 мільярдів гривень тільки за право використовувати транскордонний перетин.

За очікуваннями Міністерства енергетики, Україна зможе експортувати навіть більший обсяг електроенергії, ніж торік. Усі прибутки підуть на відновлення енергетичних об’єктів, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок російських атак.

Міністр енергетики Герман Галущенко, однак, каже, що для повного відновлення енергосистеми цих коштів буде недостатньо:

— На жаль, ми не бачимо можливості повністю закрити за рахунок експорту відповідні фінансові потреби для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону. Тут є ціла низка інших рішень, які зараз обговорюються. Але, безумовно, можливість отримання коштів від експорту дасть можливість фінансово підживлювати наші генерації і компанії для того, щоб мати ресурс.

Вразливість енергосистеми

Незважаючи на всі зусилля РФ, повністю зруйнувати енергосистему України неможливо, пояснює Геннадій Рябцев: «Для цього було необхідно, щоби припинилася будь-яка допомога з боку наших західних партнерів. Ось тоді могли реалізуватися негативні прогнози».

Проте, зауважує експерт, прицільні удари про об’єктах критичної інфраструктури завдали шкоди нашій енергосистемі, баланс якої, безумовно, є хитким. В Україні не вистачає резервів об’єктів саме передачі електроенергії, зокрема високовольтних трансформаторних підстанцій та ліній електропередачі відповідної потужності.

Одна зі зруйнованих ракетним обстрілом трансформаторна підстанція © «Укренерго»

«Якщо говорити про 80% відновлених електромереж — це не означає, що енергосистема відновлена до довоєнного рівня. Це відновлення відбулося за тимчасовими технічними схемами живлення. Система й надалі перебуває в аварійному стані, дуже поганому. Хоча при цьому здатна генерувати електричну енергію та передавати її в тих обсягах, які необхідні економіці та населенню», — каже Володимир Омельченко.

Наразі українська енергосистема може нормально функціонувати. А от для повного її оновлення за європейськими стандартами потрібні роки та десятки мільярдів євро.

«Казати про створення нової енергосистеми можна лише в перспективі після завершення війни, тому що загроза обстрілів залишається. Це й мав на увазі Володимир Зеленський, коли сказав, що Україна має збудувати нову енергосистему за новими принципами, із новою генерацією, яка відповідає європейським вимогам. Це стратегічна ціль, яка розрахована щонайменше на 3–5 років», — каже Геннадій Рябцев.