У травні Україна отримає від Данії САУ «Цезар» і танки «Леопард»

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Українські артилеристи вже навчаються керувати системами «Цезар», далі – питання доправлення нової партії зброї на поле бою, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. За словами його данського колеги Троелса Лунда Поульсена, ці системи розміщені на тренувальних полігонах Данії та їх можуть упродовж наступного місяця відправити до України.

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Такий тип озброєння постачають не вперше. У лютому 2023 Данія вже віддала Україні всі 19 САУ «Цезар», які замовила для себе у французького виробника. Разом із Норвегією країна забезпечуватиме і боєприпаси для артилерії.

Українські військові ведуть вогонь із САУ «Цезар» французького виробництва по російських позиціях поблизу Авдіївки Донецької області, 26 грудня 2022 © AP / Libkos

Також Копенгаген бере участь у «танковій коаліції» і в травні може посилити ЗСУ важкою наступальною технікою. За словами Поульсена, йдеться про танки «Леопард 1» та «Леопард 2». Данія підписала угоду з Німеччиною щодо їх постачання.

«Ми почнемо постачати танки «Леопард» в Україну до літа. І, заглядаючи на пів року наперед, сподіваюсь, буде можливо доправити близько 100 танків «Леопард 1». Це було б значною підтримкою для української армії у боротьбі за свободу. Також ми можемо обговорювати передавання танків «Леопард 2». У нас їх не так багато, тому розглядаємо інші можливі шляхи надання», — заявив Поульсен.

Він зауважив, що ключовим є питання обслуговування техніки, зокрема забезпечення запчастинами.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, наразі є три лінії обслуговування техніки: на полі бою, у тилу та закордоном. Він припускає можливість залучення до процесу іноземних інженерів.

Олексій Резніков, міністр оборони України. Одеса,10 квітня 2023 © RFI / Дмитро Долматов

Також у співпраці з Данією Україна розміновуватиме території. Іноземні партнери, зокрема, навчатимуть саперів. За попередніми оцінками, потрібно щонайменше п’ять тисяч фахівців, а також залучення іноземних експертів. Процес убезпечення відвойованих територій може затягнутися на багато років, припускає Резніков.

«Ми розуміємо, що і після перемоги потрібно посилювати безпеку в Чорному морі і на Азові. Для цього нам потрібні спроможності нашого флоту. Наша країна сьогодні — найбільш забруднена країна у світі з точки зору вибухових предметів. Стоїть задача по розмінуванню не лише землі, а й водної акваторії. У нас великий фронт роботи. Обладнання для розмінування, яке сьогодні застосовується працівниками нашого флоту, якраз Королівства Данії», — каже український міністр.

Зараз чорноморське узбережжя Одеси захищають протикорабельні системи «Гарпун», які були отримані за ініціативи Данії. Водночас інженери королівства допомогли переобладнати цю зброю для наземного використання. Це дало змогу Україні запустити зерновий коридор.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен. Одеса,10 квітня 2023 © RFI / Дмитро Долматов

«Наступні декілька років Данія підтримуватиме Україну у вашій боротьбі за свободу. Це потрібна боротьба. Це ваша боротьба за вільну Європу», — підсумував Троелс Лунд Поульсен.