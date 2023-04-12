Страта українського військового: Зеленський закликав світ відреагувати

російські звірства

Російські військові стратили воїна ЗСУ. Жорстоке відео з'явилось 11 квітня у соцмережах. Розповсюдили його проросійські ресурси. Чоловіку, який був ще живим, окупанти відрізали ножем голову.

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Одним із перших на жахливе відео страти українського бійця відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Написав лише кілька слів — точних і зрозумілих кожному: «За все буде відповідь і відповідальність».

На відео, яке з'явилось на проросійських ресурсах, видно людей у військовій формі із білою пов'язкою, яку типово носять окупанти. На руці чоловіка, якому відрізають голову, жовта пов’язка, яку зазвичай використовують українські військові. Встановити, коли і де знято відео, неможливо. Виключно за кількістю зелені, можна припустити, що події стались торік влітку. З етичних міркувань RFI-Україна не показує це відео.

Розслідування звірячої страти

«Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде — дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання», — наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Служба безпеки України почала досудове розслідування через відео обезголовлення українського військового. Кримінальну справу відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу — жорстоке поводження з військовополоненим у поєднанні з умисним вбивством. Зловмисникам загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора: «Військовослужбовці невстановленого на даний час підрозділу збройних сил РФ вчинили жорстоке поводження щодо наразі невстановленого військовополоненого військовослужбовця Збройних сил України, а саме — піддали катуванню, відрізавши голову».

Українські правоохоронці роблять усе, щоб встановити особи жорстоких російських злочинців. Тим часом у Міноборони закликали не робити жодних припущень щодо імені загиблого військового.

«Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його», — написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

А ось у Головному управлінні розвідки Міноборони перевіряють достовірнсть оприлюдненого відео.

«Чергове шокуюче відео, яке побачив цілий світ. Безумовно, проводиться зараз перевірка змісту і попередніх даних, тобто місця, локації і того, хто це. Йдеться про незаконну страту з боку терористів, держави-окупанта. Це черговий кричущий факт порушення всіх можливих і неможливих норм і правил ведення війни. Я вже не кажу про Женевські конвенції, Міжнародне гуманітарне право», — заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Реакція Президента

«Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємся забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору», — так Президент України Володимир Зеленський відреагував на відео обезголовлення українського військового.

Глава держави закликав світових лідерів відреагувати на звірства росіян:

«Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою — таку звичку знищувати життя. Це не випадковість. Це не епізод. Так було раніше. Так було в Бучі. Тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що мине час».

Володимир Зеленський наголосив — треба зосередити всі зусилля на перемозі України: «Зараз треба діяти! І нам в Україні — максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати. Гнати окупанта з нашої землі! Головна мета — перемогти. Головна мета — Україні міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу».

Звірства РФ і участь у міжнародних організаціях

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Верховного Комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні, Генерального Секретаря ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста після оприлюднення відео зі стратою військового ЗСУ:

«Треба зробити все можливе, аби винні понесли покарання за кожен воєнний злочин! А також, щоб цей випадок окремо був зафіксований у всіх звітах міжнародних організацій».

Уповноважений з прав людини наголосив, що розіслав це відео всім своїм колегам у різних країнах світу — аби було максимальне розголошення і фіксація нових звірств РФ: «Розіслав це відео всім колегам омбудсманам світу з проханням, щоб вони у своїх країнах продовжували лобіювати питання підтримки України. А також для того, щоб парламенти їхніх країн визнавали Росію країною-терористкою, а російську агресію — геноцидом українського народу! Щоб РФ виключили з усіх міжнародних організацій, як це зробила Європейська мережа національних інституцій з прав людини ENNHRI, виключивши Уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову».

Дмитро Лубінець ставить риторичне питання: «Як за таких умов Росія може головувати у Радбезі ООН?!».

Керівник ОПУ Андрій Єрмак підкреслює: «Росії не має бути в Радбезі ООН. Терористична країна не має головувати в Радбезі, не може мати права вето. Це абсурд».

Кілька відео російських звірств

Відео обезголовлення українського воїна, яке з'явилось 11 квітня у соцмережах — насправді не єдине. CNN повідомило, що минулого тижня було ще одне — його опублікували 8 квітня. За даними американських журналістів, це відео, ймовірно, зняли російські найманці з ПВК «Вагнер».

На жорстоких кадрах видно обезголовлені тіла двох українських військових. Вони лежать біля знищеної військової машини. Також CNN повідомляє, що у воїнів ЗСУ були відрубані руки. Покликаючись на російські ресурси, журналісти повідомляють, що відео було знято неподалік Бахмута. Однак встановити автентичність наразі неможливо, наголошує CNN.

Чому відео з'явилось саме зараз і яка його ціль?

Дмитро Лубінець, український омбудсман, виділив три цілі, які переслідує РФ, публікуючи в мережі жорстокі і страшні відео звірств над військовими ЗСУ:

🔻Це контент для внутрішньої аудиторії, щоб посилити у суспільстві антиукраїнські наративи.

🔻«Хрещення кров’ю». Вірогідніше, російські командири віддають накази своїм підлеглим, щоб ті вчиняли подібні дії й знімали все на камери.

🔻Це елемент залякування своїх військових, у першу чергу, щоб вони не здавалися в український полон і думали, що з ними будуть вчиняти так само. А також як компромат, що шляху назад уже немає і вести цю загарбницьку війну доведеться до кінця.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко переконаний: відео невипадково з'явилось саме зараз, коли заговорили про злив документів Пентагону про контрнаступ ЗСУ:

— Я пов'язую це все саме з цим. Ми зараз бачимо, як в інформпросторі з'явилось багато інформації про злив секретної інформації щодо контрнаступу. Хоча, якщо її аналізувати, назвати ці дані дуже секретними неможливо. Дуже багато в цій інформації маніпулятивних моментів, які відповідають загальній концепції російської пропаганди — щодо втрат України, щодо втручання Пентагону в дії Генштабу, присутність вояків НАТО. Цей злив мав на меті дезорганізацію взаємодії Генштабу ЗСУ та наших міжнародних партнерів напередодні контрнаступу та дисбаланс взаємодії з європейськими партнерами з метою зірвати контрнаступ. Російське командування воно не володіє повною інформацією, не може зі стовідсотковою впевненістю говорити, в якому напрямку, які локації і якою кількістю підрозділів, сил та засобів будуть здійснені контрнаступальні дії. Вони зараз розгублені і не знають, що робити.

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Військовий експерт наголошує: жорстоких страт українських військових, знятих на відео росіянами, дуже багато. Про це стає відомо, коли солдати РФ потрапляють, наприклад, у полон. Однак публікація обезголовлення воїна ЗСУ саме зараз була зроблена навмисно:

— Для чого це було зроблено? Щоб налякати суспільство, щоб налякати українців. Мовляв, якщо розпочнеться контрнаступ, ось це чекає вас там. Хоча, знову ж таки, ми всі дуже добре розуміємо, що ці військові злочини вони чинились росіянами постійно. І в цьому нема нічого нового. Але саме напрямок цього зливу — це морально-психологічний тиск, деморалізація українців, прагнення налякати, використовуючи фактично доказ військового злочину. Це доказ військового злочину, але росіяни готові йти навіть на це, щоб якось дестабілізувати Україну, дестабілізувати настрої щодо контрнаступу та фактично його зірвати таким чином. Тобто ми можемо зараз спостерігати комплексну інформаційно психологічну спецоперацію з боку Росії.

Кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, у свою чергу, певен, що публікація жорстокого відео має іншу ціль — вона спрямована на росіян. І конкретно російських військовослужбовців:

— Це все робиться для того, щоб стабілізувати морально-психологічний стан російських військових. Перед українських контрнаступом, розуміючи, що в РФ недостатньо наявних сил, щоб втримати тимчасово окуповані території. І ось через такі жахіття вони намагаються вмотивувати тих людей, які підлягають мобілізації, йти в Україну. Тобто таке «разчєловєчіваніє» війни відбувається прямо на наших очах. Це насправді найбільш жахливі злочини, які були в історії війн. Російським військовим показують, що можна не дотримуватись цивілізаційних правил, можна вчиняти відвертий терор, як, наприклад, голови відрізати. Чи може це вплинути на мобілізацію? Звісно. Бо психіка в росіян давно викривлена. Я переконаний, що публікація подібних відео виключно налаштована на внутрішню російську пропагандистську історію, пропагандистську істерику, яка має на меті дегуманізіцію війни і на можливості здійснення додаткової мобілізації.

Якою має бути світова реакція?

За останніми даними Офісу генпрокурора, зафіксовано майже 80 тисяч злочинів агресії та військових злочинів. І такі відео — ще одна фіксація звірств РФ.

«Такими звірствами російські військові підтверджують, що Росія — це країна-терорист і спонсор тероризму, а російські військові — носії терору», — наголошує український політолог. Олексій Буряченко підкреслює: світова реакція має бути максимально рішучою:

— Світову реакцію треба поділити на дві частини. Одна має бути показово політичною. Бо країни антипутінської коаліції — це майже сто країн. Вони мають дуже чітко ще раз показати свою публічну позицію. І те, що вони розуміють, з ким воює Україна. Це не просто РФ, а що це диктаторський путінський терористичний режим. Такі меседжі мають сказати світові західні лідери. Бо великої різниці між нацистським і путінським режимом, за великим рахунком, нема. І є друга складова — це поставити остаточну крапку у створенні спецтрибуналу. Спускатись до таких звірств точно не має права жодна країна і жодний режим. І за все це має бути серйозне покарання.