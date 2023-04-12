У Франції хочуть легалізувати евтаназію. Де ще вона законна і чи буде такою в Україні?

ПРАВО НА СМЕРТЬ

Франція може стати наступною європейською країною, яка дозволить евтаназію для невиліковно хворих. Минулого тижня президент Еммануель Макрон закликав ухвалити закон про «французьку модель кінця життя» протягом кількох місяців і доручив урядові розробити його до кінця літа.

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Французька ситуація

Наприкінці 2022 року опитування громадської думки демонструвало, що 78% французів підтримують запровадження «права на смерть». Водночас публічно виступили проти чимало медичних працівників.

Вісім профільних організацій і відділень паліативної допомоги вдарили на сполох через те, що вони називають «значною етичною зміною».

Дружина Вінсента Ламберта, яка виступала за гуманну смерть свого чоловіка, який провів 11 років у паралізованому стані © AP / Thibault Camus

«Припинення життя — це не лікування», — заявило Французьке товариство підтримки та паліативної допомоги (Sfap).

Французький орган регулювання медичної етики Ordre des Medecins не підтримує евтаназії. У його заяві йдеться про те, що будь-які зміни закону повинні містити «застереження про совість». Лікарям мають також дозволити відмовлятися від застосування смертельних препаратів.

Однак деякі лікарі, які мали, за їхніми анонімними свідченнями, досвід допомоги людям, які благали їх про переривання життя, закликали легалізувати евтаназію. На їхню думку, медики, які знають, що вони роблять, повинні мати право допомагати невиліковним пацієнтам наприкінці життя.

Прихильники змін до закону також стверджують, що паліативна допомога доступна недостатньо, бо жителі 26 із 101 адміністративного департамента Франції взагалі не можуть її отримати.

Підтримують легалізацію евтаназії представники лівих партій, а от праві виступають за ліпше дотриманя чинного законодавства та паліативну допомогу. До того ж Марін Ле Пен підтримує референдум з цього питання.

Президент Франції Еммануель Макрон © AP / Michel Euler

Нині тамтешні лікарі можуть лише вводити невиліковно хворим седативні препарати, які призводять до глибокого медикаментозного сну. Таким чином, пацієнтів позбавляють болю, проте залишають живими, попри їхнє прагнення померти швидше. Проте ще 2017-го Еммануель Макрон повідомляв: «Я сам хочу обрати, як закінчити своє життя».

Світовий досвід

Нині активна евтаназія офіційно дозволена лише в декількох країнах: Бельгії, Канаді, Колумбії, Люксембурзі, Нідерландах, Новій Зеландії, Іспанії та в більшості штатів Австралії.

Протест проти закону про легалізацію евтаназії перед іспанським парламентом у Мадриді, Іспанія, четвер, 17 грудня 2020 р. © AP / Manu Fernandez

Ще у деяких країнах заборонена активна евтаназія, проте дозволений асистований лікарем суїцид. Це, зокрема, Австрія, деякі штати США, Італія, Німеччина.

А у Швейцарії піти з життя через асистоване самогубство можуть навіть іноземці.

Італійські активісти за легалізацію евтаназії © AP / Alessandra Tarantino

Таким правом, наприклад, скористався відомий французький режисер Жан-Люк Годар. Він вирішив померти на 91-му році життя. Тоді його родичі так прокоментували мотивацію митця:

«Він не був хворий, він просто був виснажений. Тому він вирішив покінчити з цим. Це було його рішення, і для нього було важливо, щоб про це дізналися».

Форми смерті на прохання

Адвокат, доктор юридичних наук, професор та та засновниця ГО «Регіональна організація на підтримку права людини на гідну смерть» (2004) Яна Триньова називає три основні типи добровільного переривання життя:

1. Власне евтаназія – лікар перериває життя смертельно хворого, термінального пацієнта на його осмислене прохання й тільки відповідно до законної процедури.

«Це може бути при онкології, розсіяному склерозі. Те, що людині залишилось жити менше ніж 6 місяців (термінальна стадія хвороби) має бути обов’язково підтверджено консиліумом лікарів. Обов'язково лікуючий лікар має ознайомити свого пацієнта в подробицях з особливостями перебігу хвороби: її етапами, проявами, можливістю проведення паліативної терапії та зазначенням етапу хвороби на якому паліатив вже не діятиме. Для того щоб пацієнт ясно уявляв свою перспективу і прийняв усвідомлене інформоване рішення. Для цього лікуючий лікар із пацієнтом заповнюють чек-лист. Після цього може бути звернення пацієнта до свого лікуючого лікаря з проханням позбавити його життя. Пацієнт складає письмово заяву. Або факт його волевиявлення фіксується на відеоплівку. І тоді з моменту першої заяви надається місяць. От протягом цього місяця цей пацієнт періодично має звертатися до свого лікуючого лікаря з заявою про те, що він наполягає на проведенні процедури евтаназії. Лікуючий лікар кожного разу у відповідь на звернення пацієнта з проханням проведення щодо нього евтаназії має письмово запропонувати пацієнтові відмовитись від цієї процедури. На що письмово пацієнт підтверджує, що він не хоче відмовлятися. Після спливу місяця з моменту першої заяви пацієнта проводиться процедура евтаназії. В основному, це через застосування медикаментозних препаратів, тобто введення ін'єкції лікарем, який не брав участі в консиліумі. Обов'язково під час здійснення процедури наявність двох свідків, які не є родичами пацієнта, працівниками медичного закладу, у якому перебував на лікуванні пацієнт чи які перебувають в інших зв'язках із родичем чи медичним персоналом цього медичного закладу», – розповідає Яна Триньова.

Інмакулада Ечеваррія, прикута до ліжка жінка з м’язовою дистрофією просить про право на смерть, Іспанія 2006 рік © ASSOCIATED PRESS / PEPE MARIN

2. Ортаназія — лікар перериває життя смертельно хворого, термінального пацієнта, який терпить сильні фізичні чи моральні страждання, за бажанням його законних представників або суду, відповідно до вимог законної процедури.

«Проводиться за тими самими показаннями. Але відмінність у тому, що прохання про припинення життя виходить не від пацієнта, а від його уповноважених осіб або законних представників. Наприклад, це може бути випадок, коли дитина народилася з явною патологією, скажімо, відсутність мозку. Звісно, що такий новонароджений не може самостійно заявити про припинення життя. І в цьому випадку, якщо у нього є батьки, які не відмовились офіційно від цієї дитини, то вони просять про проведення такої процедури. Щодо повнолітньої особи, яка перебуває у комі, заяву про ортаназію висловлюють її уповноважені особи. Якщо ж немає, наприклад, законних представників, то це може бути або адвокат, якщо він є, або адміністрація медичного закладу, у якому перебуває пацієнт. Звісно, якщо про неповнолітніх, то залучаються ще органи опіки й піклування. Остаточне рішення приймає суд», – пояснює Яна Триньова.

3. САЛ (самогубство, асистоване лікарем — абревіатура Я. Триньової) – лікар допомагає невиліковно хворому пацієнтові, який терпить сильні фізичні й моральні страждання перервати життя. Медик видає рецепт, у якому зазначає летальний препарат чи його летальну дозу, а також консультує пацієнта.

«Показання для проведення цієї процедури аналогічні двом попереднім процедурам. Відрізняється САЛ тим, що летальний засіб, тобто той, який спричиняє смерть, вживає сам пацієнт. Тобто дії, що спричиняють смерть вчиняє не лікар, як при евтаназії чи ортаназії, а сам пацієнт», — уточнює Яна Триньова.

«Люди приходять консультуватись щодо евтаназії, бо не знають, що це незаконно»

В Україні за проведення евтаназії та ортаназії передбачена кримінальна відповідальність. Її немає за САЛ, якщо лікар не схиляє пацієнта до цієї процедури.

«Наразі проведення ортаназії чи евтаназії буде кваліфіковано щонайменше як звичайне вбивство, тобто не за обтяжуючих обставин, (ч.1 ст. 115 КК України), за яке передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Якщо будуть встановлені обтяжуючі обставини, наприклад, вчинення діяння щодо малолітньої особи або вчинене з особливою жорстокістю, то тоді це буде кваліфіковане як вбивство за обтяжуючих обставин (ч.2 ст. 115 КК України ), за що передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі», — розповідає Яна Триньова.

Демонстрація біля будівлі голландського уряду, після голосування у парламенті за легалізацію евтаназії, Нідерланди, 10 квітня 2001 р. © AP / Serge Ligtenberg

Адвокатка називає альтернативою якщо не офіційний дозвіл на припинення життя за власним бажанням (створення відповідного закону), то хоча б пом’якшення кримінальної відповідальності за позбавлення життя іншої особи на її прохання. Пані Яна пропонує додати до Кримінального кодексу склад кримінального правопорушення «Позбавлення життя іншої людини на її прохання». За це може бути передбачено покарання до двох років позбавлення волі.

Онкохірург Національного інституту раку Андрій Безносенко розповідає, що не всі пацієнти знають про відсутність в Україні «права на смерть»:

«На жаль, онкологічні хвороби є резистентними до лікування. І вони звертаються до мене за консультацією щодо можливості евтаназії. Багато людей не знають, що вона в Україні заборонена. Я не можу сказати це у відсотках чи в кількості. Але подекуди такі випадки зустрічаються».

Відсутність альтернативи для пацієнтів інколи провокує вдалі та невдалі спроби суїциду, розповідає лікар:

«На жаль, це часта історія. Часто — це не означає, що це кожен день, але регулярно буває таке, що повідомляють родичі пацієнтів, що він там покінчив з собою чи намагався. Коли я працював молодим лікарем у Миколаєві був випадок, коли пацієнт перед операцією з приводу онкології вчинив вдалу спробу самогубства — викинувся з вікна прямо в лікарні. Такі випадки бувають».

Два закони

В Україні нині розроблені два законопроєкти щодо легалізації «права на смерть», проте жоден з них поки не зареєстрований у Верховній Раді. Один написала професор Яна Триньова («Про забезпечення дотримання права людини на гідне закінчення життя»). У ньому визначено всі три форми позбавлення життя особи на прохання та детально розписано механізми їхньої реалізації.

Інший законопроєкт, авторства депутатки від партії «Слуга народу» Галини Третьякової, має назву «Про право на гідну смерть (евтаназію)».

Демонстранти проти евтаназії, Мадрид, Іспанія, 18 березня 2021 р. © AP / Paul White

Яна Триньова пропозиціями парламентарки не задоволена. Аналізуючи проєкт закону, вона виявила численні орфографічні помилки. Наприклад, слово евтаназія у документі подекуди було написано через «о» – евтОназія. Але головне, на думку адвокатки, повне нерозуміння авторів проєкту предмета своєї законотворчості:

«Законопроєкт пані Третьякової в такому виді принципово не можна приймати. Адже подібне законодавче визначення позбавлення життя іншої людини на прохання — це компрометація самої ідеї евтаназії. Якщо закон буде випущено в такому виді, то буде безліч ризиків порушення прав людини. Тому що, по-перше, у проєкті термінологічна невизначеність, юридична безграмотність. Пять (!) видів евтаназії, наведені в проєкті, не несуть юридичного навантажння. Головне, заради чого має створюватись цей закон — процедура евтаназії — не виписана! Жодних додатків, як-от зразок заяви пацієнта, його прижиттєве бажання про проведення евтаназії через 5 років тощо, не зазначені. Не йдеться в цьому проєкті і про орган контролю за проведенням цієї процедури. Відсутні гарантії безпеки лікарям, які будуть брати участь в цій процедурі. Не передбачена можливість відмови лікаря брати участь у процедурі. Не йдеться про необхідність внесення змін до інших законодавчих актів. І багато іншого. По суті цей проект ні про що! .

А ми ж говоримо все таки навіть не про процедуру, наприклад, видалення апендициту, а про припинення життя людини ! На такому рівні це не має бути врегульовано підзаконними нормативними актами. Це має бути врегульовано законом. Закон ухвалює Верховна Рада в певному порядку. Змінити закон не так просто, як, скажімо, наказ МОЗ. Тому цей проєкт закону не годиться», — підсумовує доктор Триньова.

Можливі занепокоєння

Багато противників легалізації евтаназії в Україні наводять як аргумент можливий корупційний складник та зловживання на місцях. Зокрема, такої думки дотримується лікар паліативної допомоги Зоя Максимова:

«Я не впевнена, що наразі країна до цього готова з нашою корупцією і з нашими цим всім. У нас наше суспільство, у принципі, до паліативної допомоги не готова. Розумієте, люди кажуть про те, що це про смерть, а ми хочемо жити, це про щось інше. Тут взагалі не говорять про евтаназію», — каже лікарка.

Вона переконана, допомогти безнадійно хворим можна завдяки корекції підтримувальної терапії:

«Часто в мене є такі пацієнти, які кажуть: я не хочу жити, дайте мені таблетку якусь, щоб я покінчив життя самогубством або убийте мене. Коли я починаю їх розпитувати, що їх турбує, то багато хто з них скаржиться на якийсь неконтрольований симптом. Тобто, це може бути біль, а це може бути задишка. Це може бути просто незнання, як справлятися зі своїм станом. І коли цей стан корегується, людина перестає просити про вбивство або евтаназію. Дуже мало людей, які дійсно готові до цього».

Сесілія Гейдер, чилійська активістка за право на гідну смерть, яка страждає на метастатичний рак, вовчак і захворювання крові, Сантьяго, Чилі, 15 квітня 2021 р. © AP / Esteban Felix

Із тезою щодо корупційних ризиків категорично не згодна професор Триньова. На її думку, запобігатиме зловживанням механізм, який вона подала в проєкті і який може бути доопрацьований:

«Будь-що, створене людиною, нею ж може бути і зруйноване. Це просто аксіома. Тому ми можемо запобігти порушенню прав людини, у цьому випадку прав пацієнта, лікаря та родичів через приписання правильної процедури на основі узагальненого зарубіжного досвіду.

У світі, як правило, на кожну форму припинення життя на прохання існує окремий закон. Однак я вирішила, як практикуючий адвокат, все ж таки простіше буде об'єднати процедури (САЛ, евтаназію та ортаназію, — ред.) в одному нормативному акті. Адже показання для цих процедур одні й ті самі. І, власне, документи збираються одні й ті самі, процедури майже схожі. Тільки от волевиявлення про припинення життя виходить від різних осіб. Як я вже говорила, особа, яка припиняє життя, теж може бути різна (лікар або сам пацієнт). От ці нюанси описані в моєму проєкті закону. Короче кажучи, в Україні може бути легалізована евтаназія, але, звісно, за умови, якщо вона буде грамотно організована».