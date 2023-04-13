Залишається отримати літаки: чи зможуть іноземні пілоти літати на F-16 в Україні

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Міністр оборони Олексій Резніков запросив військовослужбовців США, особливо пілотів, які вміють керувати винищувачами F-16, долучитися до оборони України.

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Таку думку про працевлаштування іноземних фахівців Резніков висловив під час брифінгу з виконувачем обов’язків міністра оборони Данії Троелсом Лунд Поулсеном.

«Якщо є інженери, які готові приїхати й мають досвід та доступ до відповідних документів, ми готові підтримати цю ініціативу. До речі, це стосується і пілотів, які вміють керувати винищувачами F-16», — заявив Резніков.

Він також зазначив: «Я переконаний, що наші партнери могли б найняти таких фахівців. Ми організуємо все, що від нас залежить для того, щоб вони приїхали в Україну, тому що давно пропонуємо нашим партнерам організувати обстеження, обслуговування та ремонт в умовах, максимально наближених до поля бою».

Міністр оборони України Олексій Резніков під час спільного брифінгу з в.о. міністра оборони Данії Троелсом Лунд Поулсеном в Одесі, 10 квітня 2023 року. © via REUTERS / RITZAU SCANPIX

Цій заяві передувала пропозиція одного з найкращих пілотів американської авіації, підполковника у відставці Дена Гемптона із позивним Ту Догз (Two Dogs). В інтерв’ю «Голосу Америці» він заявив, що сам готовий битися за Україну, якщо уряди обох країн вирішать питання приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною.

«Я б сказав, що є достатньо американських пілотів, готових зробити це, якщо уряд розв’яже свої питання. У нашого уряду все дуже заплутано й складно — і це питання для них. Є також європейські пілоти, які навчаються на F-16. Тож є достатньо пілотів для цього. Є лише деякі важливі деталі щодо роботи та боротьби за інший уряд, які потрібно було б вирішити», — сказав він.

Які перспективи

Після слів Резнікова речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що в Україні є відповідна процедура, яка дозволяє іноземцям служити в авіації ЗСУ

«Чи можуть іноземці служити в авіації ЗСУ? Вони вже публічно заявляють, що готові. У нас є процедура відповідна, де громадяни іноземних держав можуть стати військовослужбовцями ЗСУ. Повітряні сили є частиною ЗСУ, авіація є частиною Повітряних сил. Тому якщо танкіст, артилерист може, чому ж ні з пілотами?» — сказав він.

За словами полковника ЗСУ в запасі, льотчика-інструктора Романа Світана, у створеному «Іноземному легіоні» бойові завдання виконують уже кілька тисяч іноземців. Серед охочих підписати контракт зі ЗСУ є чимало пілотів, але єдине, що їм немає на чому літати.

«Щоб вони могли виконувати бойові завдання, потрібне політичне рішення про передачу нам F-16. Технічно в нас усе готове, у нас є більше десяти аеродромів, які можуть приймати літаки F-16 на обслуговування. Вони можуть працювати як мінімум у режимі аеродромів підскоку. Технічне обладнання для цього можна передати разом із літаками», — розповів він.

Винищувач F-16 © AP / Esteban Felix

Полковник нагадує, що винищувачі F-16 були в Україні 2011 року під час навчань «Безпечне небо». Також перед Євро-2012 на аеродромі в Миргороді. Льотчики зі США прилітали на винищувачах F-15 2018 року в Старокостянтинів для участі в навчаннях «Чисте небо».

Звісно, в Україні немає базових аеродромів, на якому винищувачі можуть проходити весь цикл інженерно-технічного обслуговування. Для їхнього обладнання необхідно як мінімум півтора року. Саме тому часто можна почути думку, що в Україні немає інфраструктури для обслуговування літаків F-16. Але для виконання бойових завдань нам вистачить і аеродромів, які працюють у режимі аеродрому підскоку.

«На цих аеродромах літак просто приземляється, з ним проводиться післяполітна, міжполітна та передполітна підготовка: залити паливо, повісити ракети. Та він далі летить виконувати бойові завдання. І в такому режимі в нас готові працювати мало не всі аеродроми», — говорить Світан.

Чому МіГ-29 не замінить F-16

Поки рішення щодо передачі Україні літаків F-16 немає, наші західні партнери, а саме Польща та Словаччина, погодили спільне постачання 23 МіГ-29 для ЗСУ. Перші з них уже доправлені.

Це дуже потужна підтримка для посилення нашої обороноздатності, але, як пояснює льотчик-інструктор, ці винищувачі гірші за ті, що має Росія.

«Міг-29 непогані в плані аеродинаміки, але авіоніка в них стара. Цей літак не може "бачити" далеко — до сотні кілометрів, не більше. Ракети, які може нести МіГ-29, летять лише на 60–70 км. А ось у росіян літаки можуть пускати ракети дальністю понад 100 км і "бачать" у районі 200 км. Тож у нас літаки минуло тисячоліття, а в росіян цього тисячоліття», — каже Світан.

Літака МіГ-29 на авіабазі Сліач у Словаччині. © AP / Jozef DurnÃ­k

Саме тому Україна просить винищувачі F-16, причому певних модифікацій — із Block 50 та вище. Вони є значно кращими за російські літаки.

«У більш нових модифікаціях можна використовувати ракети середньої дальності, наприклад, AIM-120, дальністю до 200 км, а локатори літака "бачать" на відстань у 400 км. І ще літаки F-16 мають модифікацію літаків-постановників перешкод і носіїв засобів радіоелектронної боротьби. Вони "гасять" усі ППО, усі системи РЕБ там, де вони знаходяться. Тобто, при виході літаків-постановників перешкод усі "очі" ЗРК росіян просто "сліпнуть». Тому якщо ми отримаємо літаки F-16 потрібної модифікації, то за нами буде перевага в повітрі», — наголошує полковник ЗСУ.

Яка ситуація з авіацією та пілотами в Україні

Раніше в Україні працювали два льотних училища в Чернігові та Харкові, які були одними з найкращих на пострадянському просторі. Після здобуття Україною незалежності було ухвалено рішення створити Харківський національний університет Повітряних сил ім. І. Кожедуба, який щороку випускає не один десяток висококваліфікованих льотчиків.

Тому, за словами Романа Світана, льотчиків у нас вистачає, а ось літати ні на чому. Навіть постачання МіГ-29 не покриває наших втрат на полі бою.

«Нам потрібні винищувачі, які можуть прийняти повітряний бій, рівня того ж Су-27, Міг-29 чи F-16. Нам потрібні перехоплювачі, наприклад, МіГ-31, які можуть нести ракети та не вв’язуючись у повітряні бої, здалеку знищують повітряні цілі. Нам потрібні бомбардувальники, які несуть авіабомби, та штурмовики, які несуть керовані та некеровані ракети класу "повітря-земля"», — перерахував льотчик-інструктор.

Але для всього цього нам не потрібні окремі літаки, адже всі ці функції може виконувати один F-16, тому нам потрібні саме ці машини.

«Виходячи з кількості аеродромів, певних систем стеження та керування, нам необхідно близько 240 літаків для укомплектування п'яти бригад, щоб максимально виконувати бойові завдання. У світі понад чотири тисячі F-16, тому 200 літаків нам можуть накидати. Найнеобхідніший мінімум — це хоча би 40 літаків для однієї бригади», — сказав Світан.