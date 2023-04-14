Україна не переможе Росію до 2024 року? Чи варто вірити прогнозам щодо закінчення війни

ПРОГНОЗИ ВІЙНИ

Згідно з секретними матеріалами, які оприлюднені в мережі, очікується, що війна між Україною та Росією триватиме до 2024 року, і жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться від переговорів.

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Як пояснює видання «Зе Вашингтон Пост», яке оприлюднило ці дані, прогнози ґрунтуються на вивченні США чисельності військ, озброєнь та спорядження кожної сторони.

Навіть якщо Україна поверне собі «значні» території і завдасть «значних втрат російським військам» (що, на думку американської розвідки, є малоймовірним), це не призведе до мирних переговорів протягом 2023 року.

Видання наголошує, що такі висновки США можуть спонукати певне коло західних політиків наполягати на мирних переговорах України й Росії.

Також у документах йдеться, що через «недостатню кількість військ та запасів для ефективних операцій» обидві сторони досягнуть лише незначних територіальних переваг у поточному році.

Така патова ситуація, коли жодна зі сторін не матиме вирішальної переваги, описана в документі як «найбільш імовірний сценарій». Це також може призвести до того, що Україна оголосить «повну мобілізацію» населення, прогнозується в документі.

Українські військові їдуть на БТРі до передових позицій поблизу Вугледара, квітень 2023 року. © AP / Evgeniy Maloletka

У свою чергу Росія буде змушена залучити «резерви через скорочення бойових сил» і також провести ще одну хвилю мобілізації.

Офіційні особи США попередили, що такий аналіз, пов’язаний із війною в Україні, є мінливим, а матеріали, що просочилися, можуть не містити деталей, які Сполучені Штати зібрали вже після їх підготовки.

В одному зі «злитих» файлів також визнається, що прогноз може не реалізуватися, якщо відбудуться «суттєві покращення військового потенціалу України чи Росії».

Оцінка прогнозу

Як пояснили в коментарях RFI військові експерт та оглядач, оприлюднений прогноз нічим не відрізняється від тих, які озвучувались ще від початку широкомасштабного вторгнення, але які так і не реалізувалися.

«Я нагадаю різноманітні прогнози, які надавали ті самі американські розвідники, зокрема про те, скільки днів протримається Україна на початку широкомасштабної війни. Американські та європейські прогнозисти не давали нам і одного тижня, а Київ взагалі мав здатися за 72 години. Реальність виявилася іншою, і я був би дуже обережним із тими прогнозами, які зараз з’являються», — каже військовий оглядач Денис Попович.

З ним погоджується і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», капітан 1 рангу в запасі Павло Лакійчук. За його словами, коли наші західні партнери роблять прогнози, найголовніше те, як вони впливають на їхню підтримку України. І коли вони кажуть, що будуть підтримувати Україну до перемоги — це ключове.

Навчання українських військових на танках «Леопард», які передають Україні західні партнери, у Польщі, лютий 2023 року. © AP / Michal Dyjuk

«Щодо опублікованих прогнозів — це скоріше аналітика, тому що тут не було озвучено ніякої секретної інформації. Інша справа, що американські та українські спецслужби мають визначити, звідки ця інформація, і що ще було в тих документах. Потрібно працювати на випередження, якщо є якась критична інформація, то не треба чекати, поки вона з’явиться», — вважає військовий експерт.

Загалом, на думку Поповича, усі ці вкиди — це інформаційний шум перед насправді великими подіями, які очікують на Україну найближчим часом, і їх можна ще очікувати чимало.

Вплив на майбутній контрнаступ

Павло Лакійчук впевнений, що злита інформація не може напряму вплинути на подальші дії української армії, тому що вона хоч і має певний гриф таємниці, але не містить секретної інформації про підготовку до військових операцій.

«Секретна інформація — це конкретні терміни проведення контрнаступальної операції, напрямки, кількість зброї, техніки», — каже керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» .

Військовий оглядач Денис Попович вказує також на популярну тезу, яку озвучують топчиновники США та Європи.

«З одного боку кажуть, що ефекту від українського контрнаступу не буде, а разом із тим звучать заяви перших осіб, зокрема, голів ЦРУ та Пентагону про те, що навпаки— українська армія має все, щоб цей наступ був дуже успішним», — каже він.

Українські військовослужбовці їдуть на танку біля прифронтового міста Бахмут, квітень 2023 року. © REUTERS / OLEKSANDR KLYMENKO

Також звучала інформація, що внаслідок цих вкидів Україна була змушена перенести початок контрнаступу. Але військовий оглядач ставить це під сумнів, адже про кінцевий термін контранаступу, або ж його відтермінування, знає лише дуже обмежене коло осіб, до якого, безумовно, не входять журналісти.

«Я навіть думаю, що кінцеві терміни цього контрнаступу, поки що не відомі навіть тому обмеженому колу осіб. Поки нам не сприяє погода, в Україні постійно дощить, окрім того, та допомога військова, від якої залежить цей наступ, ще надходить на українську територію», — пояснює Денис Попович.

Щодо самого контрнаступу, то, оцінюючи підготовку та формування українських сил, Павло Лакійчук вважає, що в України є шанси провести успішну операцію.

«І та оборонна операція, яка зараз триває, і яка, власне, є першим етапом контрнаступальної операції, вселяє надію на успіх та ефективність наших наступальних дій. Але як буде розвиватися контрнаступ, чи вийде він з оперативного рівня на стратегічний, поки рано говорити», — зазначив він.