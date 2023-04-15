Від гри у футбол до розгрому кадирівців: історія Віталія Применка з Гостомеля

ІНТЕРВ'Ю RFI

Мешканець Гостомеля із перших днів повномасштабного вторгнення дистанційно, перебуваючи за межами міста, разом зі знайомими організував систему передавання координат росіян, які окупували Київщину. Про те, як наводив українську артилерію на позиції російських окупантів, розповів RFI-Україна.

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Віталію Применко 22 роки. Він навчається в Національному університеті фізичного виховання та спорту за спеціальністю спортивна дієтологія, грає у футбол за команду київського ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії, — ред.).

Стало зрозуміло, що почалась війна

23 лютого Віталій дивився з другом футбол в Ірпені, додому в Гостомель повернувся опівночі. Пригадує, не міг заснути і просто лежав із телефоном до четвертої ранку.

Тоді батько хлопця почув перші вибухи та одразу поїхав заправити автомобіль. Коли повернувся додому, сказав родині, що почалась війна.

«Я не повірив батькові, що почалась війна. Чесно кажучи, то й перших вибухів не чув. Мій будинок знаходиться на крайні вулиці в Гостомелі, і з двору видно всю лісосмугу в бік Мощуна. Я вийшов тільки на вулицю і одразу побачив, що летять вертольоти. Я їх не рахував, тому що подумав, що то наші хлопці. Але так як вони летіли дуже низько, мабуть, максимум 5 метрів над дахами будинків, то я вже тоді помітив розпізнавальні знаки та камуфляж саме Росії. Потім вони почали кидати обманки, теплові заряди, щоб ввести в оману нашу ПВО і тоді точно стало зрозуміло, що почалась війна», — згадує Віталій Применко.

Поїхали, аби не розстріляли

Сім’я Віталія живе у приватному будинку, тому юнак із батьком одразу почали облаштовувати підвал, щоб сховатися. Просиділи у власному сховищі до шостої вечора. Віталій згадує, що з підвалу було чути автоматні черги: так зрозуміли, що росіяни вже висадились в Гостомелі.

Згодом зателефонував друг, який порадив негайно виїжджати. Віталій пригадує, що на роздуми в родини майже не було часу.

«Ми поговорили з батьками, і тоді мама сказала, що я молодий хлопець. Два двоюрідні брати теж молоді. Вони проживали в Гостомелі разом з нами, і всім плюс-мінус 20 років. Тому, якщо росіяни зайдуть і побачать молодих юнаків, то точно розстріляють», — розповідає Віталій.

Родина виїхала до рідні, яка живе в Черкаській області. Віталій мав залишити не тільки дім, а й собаку, який, за його словами, просто не вмістився б у машину. Тож попросив за ним доглянути сусідів, які залишалися. Як виявилось згодом, росіяни хотіли застрелити пса, але сусіди вмовили його не чіпати.

Будинок Віталія постраждав від дій росіян: ті вибили вікна й двері, вкрали деякі речі © Фото з власного архіву

Гра з ветеранами

Віталій часто грав у футбол з сусідами. Коли збиралися позмагатися, то часто суперниками ставали старші чоловіки — ветерани війни та артилеристи з Гостомельського військового містечка. Для спілкування в них була спільна група в одній із соціальних мереж. Згодом саме цей чат допоміг ідентифікувати російські позиції.

Військове містечко в Гостомелі під Києвом російські війська зруйнували.

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«Перший тиждень, як я виїхав, я сидів днів 7–8 у комп’ютері. І мені всі друзі та знайомі, які залишились десь у Бучі, Гостомелі, Ірпені присилали фото та відео. Багато в мене знайомих з університету, які повиїжджали в сторону Демидова, Димера та інших населених пунктів Київської області. І хто міг, той скидав мені адреси, фото та відео, на яких були переміщення російських військ. Я на картах сидів уже і всі ці локації знаходив. Потім відправляв цим артилеристам, із якими ми раніше грали футбол. А вони вже відпрацьовували по загарбниках», — розповідає Віталій.

Команда військових, із якими грав Віталій Применко © Фото з власного архіву

Зі слів Віталія, його друзі мали довго шукати зв'язок, щоби передати інформацію. Доводилося лізти кудись на висоту, щоб надіслати файл. Деякі хлопці знімали акумулятори з машин, щоб зарядити гаджети та відправити дані. Адже росіяни глушили зв’язок та забирали телефони в місцевих жителів.

Знайомий Віталія скинув йому це фото з Бучі. © Фото з власного архіву

Розгром підрозділу «кадировців»

До початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Віталій був підписаний в мережі Інстаграм на главу Чечні Рамзана Кадирова. Тоді доступ в Україні до сторінок росіян був відкритий, а в самій Росії соціальні мережі ще не блокували.

«Кадиров виставив історію, як "кадировці" захопили нашу військову частину в Гостомелі. І по часу відео повністю співпадало з нашим місцевим часом. Це було зрозуміло навіть по розміщенню сонця. Я ці відео собі зберіг на телефон, швидко скинув артелеристам і кажу: "Хлопці дивіться, де ці придурки сидять, де вони свою техніку поховали, у наших же ангарах. Ви знаєте військове містечко краще за всіх, тому працюйте"», — пригадує Віталій.

26 лютого під Гостомелем розгромили підрозділ елітного чеченського спецназу Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим. Російських окупантів, які розташувалися на підступах до Києва, накрили артилерійським вогнем. А далі «зачищували» територію від ворога український спецназ «Альфа» та бійці добровольчих батальйонів.

За допомогу в знищенні чеченського підрозділу Віталій Применко отримав державну відзнаку. Хлопець із родиною повернувся до Гостомеля у квітні, після деокупації. Нині Віталій продовжує грати у футбол та навчається в університеті.

Віталій з начальником Гостомельської селищної військової адміністрації Сергієм Борисюком © Фото з власного архіву