«Для відновлення довкілля після війни знадобиться праця не одного покоління людей» — науковець

ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ

Про те, як війна впливає на довкілля, що роблять науковці вже зараз та скільки часу знадобиться на відновлення природи в Україні — в інтерв’ю RFI-Україна розповів провідний науковий співробітник регіонального ландшафтного парку «Краматорський», старший викладач кафедри прикладної екології ДонНАБА, кандидат біологічних наук Максим Височин.

Реклама Читати продовження

У третю суботу квітня в Україні щорічно з 1998 року відзначається День довкілля. Зазвичай на честь свята проводили різноманітні заходи з поліпшення стану природи, очищення водних джерел, озеленення, збереження заповідних об’єктів, а також поширення екологічних знань. Цьогоріч науковці мають здебільшого підраховувати збитки, спричинені війною.

Злочини проти довкілля

У Кримінальному кодексі України передбачено покарання за злочини проти довкілля, починаючи від забруднення земель, завершуючи порушенням ветеринарних правил. Найважливішою, за словами кандидата біологічних наук Максима Височина, є стаття про екоцид, який саме зараз відбувається на території України:

— Екоцид — це знищення природного середовища внаслідок якихось дій людини, у тому числі й військового конфлікту. Коли внаслідок воєнних дій у нас можуть зникати цілісні екосистеми, біогеоценози, популяції тварин. І ті потужні дії з боку Російської Федерації зараз призводять до знищення цілісних популяцій: і рослинних, і тваринних.

Як приклад Максим Височин наводить крейдяні екосистеми на Донеччині, які постраждали внаслідок військових дій:

— Вони й так дуже крихкі, потребують збереження, якісної охорони. Вони не дуже широко розповсюджені. І такий щільний прес військових дій може призвести до зникнення цілих видів рослин або тварин, які прив’язані до цих крейдових екосистем.

Крейдяний степ на Донеччині © РЛП

Варто розуміти, що через порушення крейдяного степу можуть зникнути рідкісні рослини, які ростуть лише тут. Вони потрібні для життя певних комах і тварин, які, своєю чергою, також є їжею для когось. Тобто, зникнення однієї ланки може призвести до знищення всього ланцюга.

Через бойові дії Національний природний парк «Святі гори», як пояснює науковець, уже втратив популяцію великих денних хижих птахів:

— Наприклад, орлан-білохвіст залишив ці території. Він там перестав гніздуватися через фактор занепокою, тобто через вибухи. І знищення середовища перебування також впливає на те, що птахи залишають свої місця.

Орлан-білохвіст © Вікіпедія

Знищення територій перебування пов’язане насамперед з пожежами, які займаються внаслідок військових дій:

— Навіть, якщо саме його дерево з гніздом вціліло, але навколишній ландшафт уже змінився, то птах не зможе там більше жити, бо це впливає на його кормову базу. Тобто, йому тепер там не вистачає їжі, щоб вижити та вигодувати своїх пташенят.

Ліс у вогні

У Національному природному парку «Святі гори» під час активних бойових дій кількість пожеж перевищувала попередні роки в кілька десятків разів. За оцінками, вогонь знищив тисячі гектарів лісу.

— Ще потрібно перевіряти, які дерева виявляться живими, а які вже перетворились на мертвий ліс з мертвою деревиною — говорить старший викладач кафедри прикладної екології Максим Височин.

Пожежа в лісі © AP / Yaroslav Yemelianenko

Пожежі під час війни значно небезпечніші за звичайні:

— Тобто, якщо в мирний час застосовувалися заходи щодо ліквідації пожеж, то зараз неможливо цього зробити. До того ж використання хімічних речовин провокує збільшення цих пожеж. І це набагато небезпечніше, ніж природні пожежі. Тому вогонь може розповсюджуватися на дуже великі площі. Що ми й спостерігаємо зараз на територіях Донеччини, Харківщини та Луганщини.

Святогірськ, жовтень 2022 © Павло Бішко / Заборона

Під час пожеж знищуються дерева, гинуть тварини, а також вмирає все під землею:

— Це призводить до того, що в нас знищується все живе не лише на поверхні, а й у ґрунті. Тобто, якийсь шар буде знищений повністю. Саме шар живих істот, які не можуть цього витримати.

Чинники впливу війни

Окрім пожеж, на довкілля під час війни впливають інші чинники. Зокрема, розповідає Максим Височин, це прямий фізичний вплив, хімічне отруєння:

— Пряма загроза знищення відбувається, тому що вибухи знищують і тварин, і перетворюють ландшафт, перетворюють ґрунтовий покрив. Також вони знищують місця перебування великої кількості тварин. Тобто, це саме фізичний вплив.

Убита вибухом сова © КраматорскПост

Під час вибухів території зазнають хімічного отруєння:

— Тому що вибухівка має дуже складний хімічний склад. Деякі хімічні речовини є токсичними, і вони можуть зберігатися і накопичуватися в ґрунті протягом досить тривалого часу. Це також потрібно враховувати.

Окремою небезпекою, за словами біолога, є розмінування, яке триватиме десятиріччями:

— Для того аби розмінувати територію, спочатку викошують усі чагарники, що вже призводить до зміни навколишнього середовища. А потім уже відбувається пошук цих предметів. Потрібно розробляти методики якогось розмінування, яке б не завдавало значної шкоди навколишньому середовищу. Це дійсно дуже велика проблема, яку потрібно буде вирішувати. Також небезпечний спонтанний вибух мін, який також може призвести до порушень. Тож треба шукати якісь шляхи розв'язання цього питання.

Замінований ліс © AP / Thibault Camus

Саме звуки вибухів є головним фактором неспокою для диких тварин та птахів:

— Звісно, це більше впливає на вищих тварин, тобто на ссавців, на птахів, які здатні на це реагувати. Наприклад, на комах це не буде так впливати, як на хребетних.

За словами Максима Височина, найстрашніше те, що зараз усі ці фактори діють комплексно.

Небезпечна окупація

Окрему небезпеку становить окупація заповідних об’єктів. Найбільшими є два біосферні заповідники: «Асканія-Нова» (найдавніша заповідна установа України та Європи,— ред.) і «Чорноморський біосферний заповідник».

Асканія Нова до війни © Асканія Нова / Фейсбук

Учений розповідає про наслідки окупації:

— В «Асканії-Нова» окупаційна влада поставила своє керівництво зараз. Дуже велика колекція тварин, яка там зберігалась і яка там знаходиться досі. Вони були певний час у досить жалюгідному стані, наскільки мені відомо. Тому що не вистачало кормів, не вистачало персоналу, який обслуговував би це все.

Окуповані зараз значна частина Українського степового природного заповідника, а також Луганський природний заповідник:

— Вони також постраждали від збройної агресії, і зараз знаходяться в окупації. І незрозуміло, що там зараз відбувається.

За словами Максима Височина, усе, що робить окупаційна влада на територіях заповідників, суперечить українському законодавству:

— Наше законодавство про природно-заповідний фонд повністю відрізняється від закону Росії про охоронювані природні території. Якщо говорити про природні заповідники, то в нас це зона абсолютної заповідності. То на території Росії в них там проводяться різноманітні рекреаційні заходи, туристичні речі. Це вже певний вплив на ці території, тому невідомо, до чого може призвести таке «управління».

Повоєнне відновлення

Відновлення природних комплексів та екосистем — це дуже кропіткий та складний процес, який потрібно розпочинати з наукових досліджень, наголошує науковець:

— Будь-яке відновлення має базуватися саме на науковій основі. Після досліджень потрібно розробити план природоохоронних заходів, які будуть направлені не на збереження, а на відновлення, тих чи інших природних комплексів.

Чим більше йтиме війна, тим більше ми втратимо.

Наразі оцінити збитки, яких війна завдала природі України, майже неможливо. Як зауважує Максим Височин:

— Дуже важко оцінювати наслідки, які завдають військові дії. Тому що вони мають різний вплив на різні популяції, на різні біогеоценози. Потрібні будуть додаткові дослідження для того, щоб встановити повний вплив військових дій на навколишнє середовище, на ті природні об’єкти, які зазнали втручання.

Війна в Україні © AP / Scott Heppell

За словами експерта, відновлення потребуватиме значних капіталовкладень:

— Якщо ми говоримо про відновлення лісових природних об’єктів, то це буде охоплювати навіть не десятиріччя. Тому що справжній ліс має деревостани, які налічують від 80 років до 300 років. Тобто, аби все це відновити, потрібен час не одного покоління людей.

Деякі об’єкти, за словами науковця, відновити не вдасться ніколи:

— Тобто, це знищення буде безповоротне. Якщо це буде стосуватися якихось геологічних пам’яток природи, які відновити буде просто неможливо. Мова йде, наприклад, про скелеподібні оголення, крейдяні скелі. Якщо вони будуть знищені, ми ж нову скелю збудувати не зможемо.

Білокузьмінівські скелі © РЛП

Зараз природоохоронці не проводять заходів із відновлення, здебільшого лише обліковують збитки.