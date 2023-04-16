«Усе почалося зі зламаного буса» — Павло Івченко про волонтерство

волонтерський рух

Понад сім років Павло та Світлана прожили у Варшаві. Там працювали та будували життя. Тепер пара возить гуманітарну допомогу до гарячих точок Донеччини. Про життя в Польщі, роботу в IT та волонтерство Павло Івченко розповів в інтерв’ю RFI-Україна.

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З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Павло зі Світланою хотіли допомагати людям. Спочатку вони здавали кров та донатили, а потім почали «волонтерити по-справжньому».

— Коли була харківська контрнаступальна операція і почали звільняти міста, я побачив, як наш знайомий планував поїхати в Ізюм, аби відвезти жителям допомогу. І він шукав людей, у яких є власний транспорт, аби завантажитись і поїхати туди, — згадує Павло. — У мене на той час був мікроавтобус, тому я вирішив допомогти.

На блокпості перед Ізюмом автівка Павла зламалася:

— Я розумів, що я її ніде в деокупованому Ізюмі не зможу полагодити. Тому я вирішив віддати її військовим. Запитав, чи потрібна вона їм, і пояснив, що вона потребує ремонту. Ці військові якраз втратили кілька автівок під час контрнаступу та шукали нову машину. Тому я просто віддав їм свій бус, і ми продовжили їздити вже на машині друга Сашка, — розповідає Павло.

Павло та військові поряд із подарованим авто © Фото з особистого архіву

Дорогою додому Павло з Олександром зрозуміли, що мають спільні думки та погляди, тому вирішили започаткувати фонд «Спільно». Зараз у фонді троє людей: Олександр, Павло та його дівчина Світлана. Щотижня вони відвозять допомогу цивільним на Донеччину та регулярно забезпечують потреби військових.

— Ми їздили у Харківську область, у Куп’янську, Ізюм. Потім їздили у Херсонську область. Зараз ми більше допомагаємо в Донецькій області. Ми їздили в Бахмут, зараз у Часів Яр. Здебільшого в цьому районі працюємо, — розповідає Павло.

Видача гуманітарної допомоги © Фото з особистого архіву

Волонтери привозять людям харчові набори, засоби гігієни, воду, ліки, теплі ковдри, батарейки, ліхтарики, свічки та багато іншого. Окрім цього, допомагають людям евакуюватися.

— Є історія, яку я ніколи не забуду. Нас попросили забрати бабусю з села на Херсонщині. Ми під'їжджали до цього села на самому березі Дніпра. Ми чули прильоти, але не звертали на це уваги. Коли ми вже в'їжджали в село, я побачив, що по дорозі, якою ми їдемо, прилетіло декілька мін. Ми спробували дуже швидко проїхати, допоки не почався масивний обстріл. Проскочили, заскочили в село і виявилося, що цю бабусю хтось уже вивіз буквально за пів години до нас. Але до нас вийшов дідусь і попросив, аби ми його забрали, якщо в нас є місце. — розповідає волонтер.

Допоки дідусь збирав свої пожитки, волонтери роздавали місцевим жителям гуманітарну допомогу та вмовляли їх поїхати.

— Потім вийшов цей дідусь, сів до нас в машину і цієї миті в його будинок прилетіла міна. Вибух стався буквально за кілька метрів від нас. Тобто так збіглося, що в його будинок прилетіло за хвилину після того, як він звідти вийшов, — згадує Павло.

Волонтери на Херсонщині © Фото з особистого архіву

До початку повномасштабної війни понад сім років Павло зі Світланою жили в Польщі. Дівчина здобувала там освіту, а хлопець працював в IT. Він і зараз створює мобільні застосунки, але тепер робить це в паузах між поїздками до гарячих точок. За словами Павла, поєднувати роботу та волонтерство дуже складно, бо останнє забирає багато часу та сил. Рятує лише вільний графік роботи та можливість працювати віддалено.

— Одна справа поїхати відвезти гуманітарку, але ж її ще потрібно зібрати. Треба забрати, привезти, спакувати, сформувати набори, також потрібно вести соцмережі, робити якісь збори. І ми теж самі цим займаємось. Не просто, але якось все вдається.

Волонтери втомлюється, їм загрожує небезпека, але, як каже Павло, усе це компенсує спілкування з людьми та відчуття власної корисності:

— Коли я спілкуюся з людьми, котрі розповідають свої історії: про підвали, катування, ґвалтування. То розумію, що хотів би отримати допомогу, якби опинився в такий ситуації, — зізнається хлопець. — Зараз я розумію, що не зміг би в такі часи просто сидіти склавши руки. Мені потрібно хоча б щось робити, щоб розуміти, що я роблю щось корисне.

Допомога військовим © Фото з особистого архіву

Найближчим часом команда планує розширюватися, але, за словами Павла, знайти справді потрібних людей не так вже й легко:

— Ти маєш їм довіряти на 100%, і тобі має бути з ними комфортно співпрацювати. До того ж не всі готові їздити в прифронтові міста. Ти не знаєш, як люди будуть реагувати на обстріли. Але нові люди потрібні, бо ми хочемо робити більше.

На запитання про плани фонду після закінчення війни, Павло відповідає, що вони прийдуть у процесі:

— Якщо чесно, я не дуже над цим думав. Треба ще до цього дожити. Але, гадаю, будемо працювати над відновленням нашої країни.