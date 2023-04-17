Можемо ділитись досвідом, але краще такого нікому не знати — анестезіолог Чернігівської обласної лікарні

ІНТЕРВ'Ю RFI

Медики Чернігівської обласної лікарні від початку повномасштабного російського вторгнення опинились практично на лінії фронту. Під постійними ударами російської артилерії та авіації врятували десятки людей. Як оперували під світлом ліхтариків та обігрівали пацієнтів пляшками з водою — лікар Геннадій Стукало розповів в інтерв'ю RFI.

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Геннадій Васильович Стукало нині завідувач анестезіологічного відділення з ліжками інтенсивної терапії Чернігівської обласної лікарні. До початку повномасштабного російського вторгнення працював анестезіологом. Пригадує, як від 24 лютого 2022-го колектив лікарні буквально оселився у шпиталі, а сам Геннадій потрапив додому лише після звільнення області від росіян — 11 квітня 2022 року.

Думати про інше просто не було часу

О шостій ранку 24 лютого 2022 року Геннадій Стукало отримав повідомлення від адміністрації лікарні, що розпочалась війна і всіх чекають на роботі, тому що лікарня буде приймати поранених. І вже о сьомій ранку, як він згадує, почали привозити перших постраждалих:

— Як прочитав повідомлення, то, звичайно, швиденько зібрався та й поїхав на роботу, як у будь-який інший день. Говорити про те, що якісь інші думки з приводу того, що робити, куди бігти, куди тікати і так далі, то вони навіть не виникали. Ніхто не знав, як складеться ситуація, але на той час потрібно було виконувати свій робочий обов’язок. Думати про інше просто не було часу. Тоді я просто зібрався і поїхав на роботу. Уже минув рік — і я розумію, що все не дарма.

У відділенні Геннадія Васильовича майже всі пацієнти залежні від апаратури життєзабезпечення. Тому навіть у перші дні, коли Чернігівщина перебувала під постійними обстрілами та авіаударами росіян, лікарі й медсестри його відділення не спускалися в підвал, а залишались у відділенні:

— Колеги, які змогли дістатися на роботу раніше, одразу починали оперувати. Постраждалих було багато і ми розуміли, що надалі буде лише більше, тому кожна хвилина була важливою.

Лікарі відпочивали та жили в лікарні © Фото з власного архіву

У реальності це все інакше

Геннадій Стукало розповідає, як одразу згуртувалися з колегами. Тож попри вибухи та паніку пацієнтів, медичний персонал працював злагоджено:

— У перші дні було незвично. Ніхто з нас не був у такій ситуації і не стикався з такими травмами й пораненнями, які надходили. У мирному звичайному житті до нас надходять важкі хворі з різними травмами. Постраждалі після дорожньо-транспортних пригод, поранені люди в різних станах. Але з бойовими травмами, мінно-вибуховими травмами ми не стикались. Можна сказати, що побачили це наживо вперше. Звичайно, що в інституті в нас був курс військового медика, але в реальності це все інакше.

Оперували, переливали кров, проводили діагностику та інші медичні маніпуляції з постраждалими. Перші дні поранених — і цивільних, і військових — було багато. Коли лінія фронту вже була майже на околицях Чернігова, пригадує лікар, вони бачили, як росіяни бомбардували місто і вже навіть почали розрізняти, коли стріляють вороги, а коли українські оборонці.

Приміщення лікарні, яке постраждало від російських бомбардувань © Фото з власного архіву

Операція з ліхтариком

За словами Геннадія Стукала, найважчим випробуванням була відсутність світла, тепла й води. Після російських бомбардувань у перші дні повномасштабного вторгнення були зруйновані майже всі комунікації. Пригадує, що рятував паливний генератор й винахідливість:

— Оперували за допомогою налобних ліхтарів та ліхтариків на телефонах. Звичайно, що було складно, але тоді на якісь незручності не було часу зважати. Потрібно було концентруватися і рятувати життя. А з водою також були проблеми. І коли міські служби її привозили, то весь персонал брав усе, що міг: каністри, пляшки, банки. Усе, у що можна було набрати рідину. Та йшли по воду. На території лікарні була польова кухня, де ми не лише готували їсти, а й підігрівали воду для медичних маніпуляцій. Обігрівати пацієнтів доводилося пластиковими пляшками з теплою водою, тому що початок березня був холодний, а опалення вже не було. Працювали як могли, головне, що працювали.

Підігрівати воду намагалися всіма доступними способами © Фото з власного архіву

Найскладніший день

Фізична втома та страх через військові дії — не найскладніше і не найстрашніше, що довелось відчути під час перших тижнів повномасштабного вторгнення росіян. Лікар пригадує, що найважчим було бачити страждання людей, а особливо дітей.

Третього березня 2022 російська авіація завдала масованого авіаудару по Чернігову — загинули 47 мирних жителів:

— Протягом однієї години привезли понад п’ятдесят людей. Їх привозили буквально кожну хвилину. Тоді не було світла і не працювали ліфти, а людей потрібно було піднімати на другий поверх. Цим займались не тільки чоловіки, а жінки, які працювали у приймальному відділенні. Хочу сказати вам, що це дуже важко — носити поранених людей на ношах.

Інколи людей привозили вже мертвими або в стані клінічної смерті, пригадує Геннадій Стукало:

— Не ті всі фізичні навантаження, а їх було багато, а саме психологічний тиск, моральні аспекти нашої роботи, відповідальність за життя інших. За життя дітей. Ось це було найважчим у ті дні.

Досвід, який потрібно передавати, але краще нікому не знати

Геннадій Васильович каже, що в разі потреби українські лікарі змогли б поділитися досвідом з іноземними колегами. Однак він впевнений, що такого досвіду краще нікому не знати:

— Наразі багато тренінгів від наших зарубіжних колег проводяться в Україні. І ми були на цих тренінгах як слухачі. Однак я думаю, що нашим досвідом можна і потрібно ділитись. Якщо гіпотетично уявити, що ця історія повториться, то ми вже будемо більш підготовлені, звичайно. Ми точно впевнені, що не працюватимемо в хаосі і знатимемо, як себе поводити у складних обставинах. На жаль, ми вже знаємо, що робити.

Окупація Чернігівської області почалася з початком російського вторгнення в Україну. Обласний центр, місто Чернігів, так і не було захоплений. 3 квітня Збройні сили України вибили росіян. Протягом окупації в Чернігівській області загинули 478 цивільних, ще 692 — були поранені.