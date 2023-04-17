Українським спортсменам заборонили змагатися з росіянами та білорусами

ГОСТРИЙ МОМЕНТ

Відповідний наказ видало українське Міністерство молоді та спорту. Національним збірним заборонили брати участь у змаганнях, до яких допущені спортсмени РФ та Білорусі. Стосується це обмеження представників олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту.

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Наказ, підписаний заступником міністра молоді та спорту Матвієм Бідним, складається з п'яти пунктів. Перший і головний — повна заборона на участь українським командам у будь-яких міжнародних турнірах, до яких допустили росіян або білорусів. До того ж, йдеться у документі, опублікованому на офіційному сайті Міністерства, якщо українська делегація уже перебуває на таких змаганнях, її мають відкликати. А ще усі спортивні федерації та структурні підрозділи Мінмолодьспорту закликають «здійснювати моніторинг можливої участі спортсменів з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь у міжнародних спортивних змаганнях та своєчасно інформувати Мінмолодьспорт у разі виявлення таких фактів».

Наказ уже набув чинності, але, як пояснив Матвій Бідний в ефірі єдиного телемарафону, фактично це не змінює нічого. Адже, за його словами, поки жодна міжнародна федерація не допустила до змагань російських чи білоруських спортсменів, які б підтримували війну проти України:

— Майже увесь спортивний світ стоїть на тому, що представники Росії та Білорусі мають бути виключені зі світового спортивного, культурного контексту. І ми не можемо брати участь в заходах, де вони присутні, тим самим толеруючи рішення міжнародних федерацій, яке легітимізує їхнє повернення до великих міжнародних івентів, де вони можуть показувати, що Росія теж є частиною цивілізованого світу, бо ми всі розуміємо, що сьогодні це не так.

Без обговорень

Та от таких пояснень не всім виявилося достатньо. Український борець та політик Жан Беленюк, до прикладу, нарікає на брак комунікації міністерства зі спортсменами.

Змагання у Франції © Zhan Beleniuk / Facebook

«Якщо подібне рішення запроваджене, то потрібно хоча б пояснити для чого, яка мета. Щоб воно було сприйняте нормально, треба його відкомунікувати, вислухати спортсменів і в такому форматі дійти якоїсь спільної позиції, прийнятної для кожного. Наразі ж рішення було прийнято абсолютно несподівано для громадськості», — говорить титулований спортсмен.

Беленюк звертає увагу і на реакцію Міжнародного олімпійського комітету, який назвав новий документ українського Мінмолодьспорту «грубим втручанням в автономію спорту».

Наказ міністерства не старт, а фінал, при чому, явно не на користь українського спорту, вважає колишній міністр молоді та спорту України Ігор Жданов:

— Декілька тижнів тому Міжнародний олімпійський комітет вирішив, що участь чи неучасть російських спортсменів у міжнародних змаганнях залежить від рішення міжнародних федерацій. Тобто ми програли. Хоча спочатку Міністерство молоді і спорту нам розповідало, що це перемога, насправді це — програш. Тому що багато міжнародних федерацій є прихильниками Росії, російськими агентами впливу.

На думку українського борця греко-римського стилю Жана Беленюка, однією з таких, що залежать від впливу росіян, є міжнародна федерація спортивної боротьби. І перші прояви цієї залежності уже видно, вважає він. Зокрема, федерація дозволила виступати на міжнародних змаганнях російським та білоруським спортсменам-юніорам.

Змагання з жіночої боротьби © Міністерство молоді та спорту України / Facebook

«Вони ухвалили рішення про допуск представників вікової категорії 15-17 років, тобто до повноліття. І зараз створили комісію, яка буде розглядати представників вже повнолітніх, які гіпотетично могли б вступати в лави збройних сил Російської Федерації. Наші ж молоді спортсмени 15-17 років, які мали б виступати, вже не зможуть цього зробити», — каже Жан Беленюк.

Переграли самі себе?

Те, що мало би стати бойкотом російського спорту, може обернутися в'язницею для спорту українського, вважає ексглава Мінмолодсьпорту Ігор Жданов. Адже, на його думку, наказ про недопуск атлетів-українців до змагань з росіянами а білорусами, може призвести, зокрема, до того, що спортсмени від України не зможуть взяти участь у відборах на чемпіонати світу та Європи а також Олімпійські ігри:

— Що означає, якщо спортсмен не може їздити на чемпіонати чи кубки світу? Це означає, що свою кар'єру він може продовжити лише як спортсмен всередині України. Ми думали загнати росіян з білорусами, нехай там собі в Росії займаються своїм спортом, поки вони здійснюють агресію проти України. А от цей наказ призвів до того, що деякі наші спортсмени не можуть і не будуть брати участь в міжнародних змаганнях з відповідними наслідками для їхньої спортивної кар'єри.

Жіноча збірна України з боротьби © Міністерство молоді та спорту України / Facebook

І така перспектива уже змушує деяких спортсменів думати навіть про доцільність продовження кар'єри, каже Жан Беленюк. Виправити ситуацію начебто мала би пропозиція Міжнародного олімпійського комітету допомагати українським атлетам брати участь у змаганнях не зважаючи на рішення уряду. Але це може мати зовсім інший, негативний результат, впевнений Беленюк:

— Міжнародний олімпійський комітет іде в пряму конфронтацію з позицією української влади. Намагаючись вбити клин між українськими спортсменами та українським спортивним керівництвом.

Відстоювати майбутнє українського спорту варто на дипломатичному і політичному фронтах, вважає колишній очільник Міністерства молоді та спорту Ігор Жданов:

— Тим паче, з огляду на те, що в України є досить потужні союзники, зокрема, Польща та країни Балтії. А також варто докласти максимальних зусиль у роботі з кожною окремо взятою міжнародною спортивною федерацію, на розсуд яких Міжнародний олімпійський комітет залишив допуск спортсменів з РФ та Білорусі до змагань вищого рівня.