Хвиля заборон на імпорт українського зерна в країни ЄС: чи вдасться подолати кризу

українське збіжжя

У Болгарії слідом за Польщею, Угорщиною та Словаччиною обговорюють рішення про заборону імпорту українського зерна та іншої сільгосппродукції. У Європейській Комісії такі дії країн-членів ЄС назвали неприйнятними.

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Польща з 15 квітня припинила імпорт сільськогосподарської продукції з України. Це сталось на тлі протестів місцевих фермерів. Ціни на українське зерно виявилися значно нижчими, ніж на польське.

Угорщина слідом за Польщею оголосила про те, що забороняє ввезення в країну українського зерна та олійних культур, а також низки іншої сільськогосподарської продукції. Такі обмеження мають тимчасовий характер — до 30 червня 2023 року.

Заборону також збирались запровадити на транзит українського зерна через ці країни.Та після двосторонніх консультацій з угорським міністром сільського господарства Іштваном Надем, транзит для української агропродукції вдалося зберегти. Так само мають відбутись переговори між профільними міністрами України та Польщі.

Протести фермерів у Польщі проти імпорту українського зерна, 14 квітня 2023 року. © RMF FM / Marcin Buczek

На заборону імпорту зерна відреагували в Європейській Комісії.

«Торговельна політика є виключною компетенцією ЄС, а тому односторонні дії є неприйнятними», — йдеться в заяві ЄК.

Та вже після цієї заяви рішення про тимчасову заборону імпорту українського зерна та іншої сільгосппродукції ухвалили в Словаччині. Аналогічну можливість обговорюють у Болгарії.

Політичний вплив та аграрне лобі

Голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що причини заборони імпорту української сільгосппродукції знаходяться скоріше в політичній площині:

— Польща побоювалась засилля української продукції на внутрішніх ринках, тому що вона, начебто, впливала на зниження цін на польські товари. Хоча, за статистикою, це не зовсім так і та кількість української продукції не є суттєвою економічною складовою в роботі товаровиробників цієї країни. Там більше відіграє роль політичний фактор, адже в країні скоро будуть вибори й партії намагаються залучити сільський електорат.

Денис Марчук каже, що в контексті загального річного обігу по зерновій групі, Україна реалізувала в Польщі трохи більше 700 тис.тонн пшениці та трохи більше одного мільйона тонн кукурудзи. Експерт зазначає, що це не ті обсяги, які могли обвалити ринок:

— На емоційність аграріїв вплинули треті сили, які дали зрозуміти, що обвал цін відбувся за рахунок засилля української продукції. Натомість вони не проаналізували світовий ринок, на якому обвал цін на зернові та олійні відбувається останні 4–5 місяців.

Фермери збирають пшеницю в Україні, серпень 2022 року. © AP / Efrem Lukatsky

Окрім політичного фактору, він також вказує на зацікавленість країн, які вводять заборону на імпорт, у дотаціях. Забороняючи імпорт української продукції, вони хочуть отримати більший розмір компенсації.

Економічний експерт Олег Пендзин пояснює хвилю заборон на імпорт української сільгосппродукції потужним аграрним лобі всередині ЄС. Аграрії в Європі — це найбільш шанована категорія бізнесменів, яка дуже активно дотується як із бюджетів своїх країн, так і бюджету ЄС, каже економіст:

— Брюссель чітко заявив, що зовнішньоекономічна політика є виключно його прерогативою та висловив велике незадоволення цим парадом псевдо суверенітетів аграрних країн.

Україна має зберегти транзит

Експорт зернових до ЄС у великій кількості хоч і є для нас бажаним, та все ж країни Європи — це не основний ринок для України, каже Олег Пендзин:

— Як ми знаємо, згідно з Угодою про асоціацію, у нас дуже малі квоти на експорт аграрної продукції в ЄС. Квота на зернові взагалі становить 3% від загального обсягу виробництва зернових в Україні, яку ми перекривали за січень місяць.

Традиційними ринками збуту для України є країни Африки та Південно-Східної Азії. Але через те, що росіяни знову блокують інспекцію суден з українським зерном у Босфорі, Україні необхідно хоча б зберегти так звані «коридори солідарності» та постачати свою продукцію до портів в інших морях суходолом.

Контроль розвантаження українських зернових з баржі в чорноморському порту Констанца, червень 2022 року. © AP / Vadim Ghirda

Звісно, транзит має бути контрольованим, тому що аграрії європейських країн побоюються, що українське зерно все одно частково осідає в країнах ЄС. Хоча голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вказує на те, що це не проблема України, адже вона не має ніякої можливості контролювати пересування своєї продукції по території країн ЄС:

— Та якщо ми переконаємо своїх партнерів у тому, що наш експорт спрямований в африканські та азійські країни, та буде вирішено, як відбуватиметься контроль переміщення української агропродукції, транзит вдасться зберегти.

Денис Марчук вважає, що перспективи домовитись в української влади є, адже незважаючи на такі дії з боку сусідніх країн членів-ЄС, вони все ж висловлюють свою підтримку Україні. У вирішенні цього питання також має допомогти Брюссель, який виступає за важливість збереження транзиту:

— Діалоги з усіма країнами за збереження транзиту будуть продовжуватись і протягом тижня має бути багато чого з’ясовано та вирішено.