Навіщо Путіну відвідини окупованих територій України

Страх поразки

18 квітня російські ЗМІ оприлюднили кадри візиту очільника країни на окуповані українські території — Луганщину та лівобережну Херсонщину.

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Маніпуляція з датою

Як писали російські пропагандисти, Путін нібито відвідав штаб угруповання військ «Днєпр» на Херсонському напрямку та «Восток» на тимчасово окупованій Луганщині. Російським окупаційним військам президент привіз у дар ікони, вітаючи з Великоднем.

Однак на опублікованому пресслужбою Кремля відео від 18 квітня під час дарування ікон очільник Кремя говорить: «Зараз ось Великдень буде, так?». Це може свідчити про те, що візит Путіна відбувся раніше. Щойно на це звернули увагу, вислів відредагували — і з аудіодоріжки зникло слово «буде».

Путін дарує православну ікону російським військовим на території окупованої Херсонщини, скрін відео © via REUTERS / KREMLIN.RU

Виправдовуватися одразу почав прессекретар президента. Дмитро Пєсков повідомив, що Путін побував на тимчасово окупованій Росією території Херсонської області нібито 17 квітня. Також він додав, що Великдень у РФ триває 40 днів, «тому це просто помилково вхопилися за цей вислів і відразу й почали робити гіпотези того, чого не було».

Та відомо, що 17 квітня Путін проводив зустріч із очільником оборонного відомства Сергієм Шойгу, а напередодні — із тим самим Шойгу та міністром оборони Китаю.

Володимир Путін, Сергій Шойгу та міністр оборони Китаю Лі Шанфу на зустрічі в Москві, 16 квітня 2023 © via REUTERS / SPUTNIK

Олександр Коваленко пояснює такі маніпуляції з датами тим, що приїзд Путіна на окуповані території тримали в суворій таємниці — і це логічно. А збрехати про час візиту могли з декількох причин:

— Це могло бути зроблено для того, щоб взагалі неможливо було простежити його маршрут. Також для них було важливим, аби цей візит надовго залишався в інформаційному полі. Тож і опублікували його в понеділок. А максимальну увагу до цієї події пропагандисти можуть використати, щоб перекрити розмови про невдачі своєї армії на фронті, про що зараз у Росії дуже багато говорять.

Страх перед поразкою

Міжнародні та українські аналітики й експерти сходяться на думці, що напередодні українського контрнаступу в російському вищому військово-політичному керівництві зростають панічні настрої.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що відео з Путіним на окупованих територіях має кілька цілей. Зокрема, російського керманича зображають військовим лідером на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ. Аналітики вказують, кадри з Путіним опубліковали на тлі візиту Президента України Володимира Зеленського на лінію фронту в Авдіївку.

Аналітики також припускають, що після цього візиту Кремль спробує публічно визначити потенційного цапа-відбувайла через відсутність значних успіхів російської армії.

Президент РФ Володимир Путін і генерал-полковник армії РФ Олег Макаревич © via REUTERS / KREMLIN.RU

На поїздку Путіна звернула увагу прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте і поставила під сумнів її справжність. На думку політикині, так російська пропаганда мала «продемонструвати підтримку вже демотивованій російській армії, яка чекає на український контрудар».

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко також певен, що візит Путіна на окуповані території Херсонщини та Луганщини — це пропагандистський крок, покликаний продемонструвати, що в росіян на фронті все йде за планом:

— Справа в тому, що російське військове командування до кінця не розуміє, з якого саме напрямку буде відбуватися контрнаступ ЗСУ, які будуть задіяні сили та засоби, який буде сценарій та яка його кінцева мета. Тому поява Путіна — це насамперед можливість заспокоїти російське суспільство: мовляв, усе під контролем і загрози втратити території немає.

Українські військові під час навчань на передовій у Донецькій області, 15 квітня 2023 року. © AP / Roman Chop

Олександр Коваленко певен, що візит російського президента жодним чином не пов’язаний із плануванням якихось військових операцій із оборони чи наступу російських військ. Усе це зроблено лише для картинки:

— Військових на передовій це навряд чи мотивує, тому що вони набагато краще розуміють ситуацію. І поява Путіна не є для них якимось стимулом чи моральною підтримкою. Це було зроблено виключно для внутрішнього споживача всередині Росії.

Військовий експерт Петро Черник погоджується із цим, але додає, що послання було не лише для росіян, а й для всього світу:

— По-перше, Путін показує внутрішній аудиторії, що він є. Він контролює ситуацію і перемога буде за ними. А по-друге, він дає сигнал світу, що здаватися в нього немає наміру.