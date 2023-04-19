Найважче — очікувати команду на виліт: інтерв’ю з пілотом Вадимом Ворошиловим із позивним «Karaya»

ІНТЕРВ'Ю RFI

Вадим Ворошилов — 29-річний військовий льотчик, майор Повітряних сил ЗСУ, Герой України. Чому Києву потрібні саме літаки F-16, а у винищувальній авіації немає українських пілотес, як ставиться до російських пілотів й оцінює пропозиції Франції щодо передачі винищувачів — пілот із позивним «Karaya» розповів в інтерв'ю RFI-Україна.

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— Як ви зустріли цю війну?

— Ранок 24 лютого я — цивільна людина. Почув у себе в місті вибухи, зателефонував мій колега з Києва та сказав: «почалось». Потім у новинах побачив, що почалось повномасштабне вторгнення. Й одразу зранку зателефонував своєму командирові бригади і сказав, що відновлююсь на військовій службі. До цього 8 місяців не здійснював польоти на військових повітряних суднах.

— За рік до повномасштабного вторгнення ви звільнились, але після 24 лютого знову стали на захист України. Що мотивувало повернутися?

— Коли було передвоєнне напруження навколо України, коли ворог постійно проводив навчання — не вірилось, що це все може бути. Але ще до моменту початку вторгнення в мене було стовідсоткове переконання: якщо що, я повернусь на службу, тому що держава вклала в мене певні кошти. Я до цього готувався все своє життя, як будь-який громадянин України, патріот.

— Скільки у вас було вильотів за час повномасштабного вторгнення Росії?

— За минулий рік в мене було 77 бойових вильотів.

— Я розумію, що це доволі велика цифра. Як такі навантаження впливають на фізичний ти емоційний стан?

— Так, це багато. З точки зору емоційного стану, то всі пілоти підготовлені до таких навантажень та вмотивовані, адже розуміють, заради чого це все робиться. Тобто, в емоційному плані проблем взагалі немає. У фізичному — усе навпаки. У перші місяці вторгнення, звісно, було складно. Потім, після стабілізації лінії фронту, стан уже нормалізувався, адже з’явився час на відпочинок. Якщо так, звісно, можна казати, то стало легше.

Вадим Ворошилов під час виконання професійного завдання. © Фото з особистого архіву

— Як ви можете схарактеризувати російських пілотів?

— Перше й найголовніше: я вважаю, що не потрібно недооцінювати ворога. Адже в них є кількісна перевага, у них є технічна перевага, якщо розглядати авіаційну техніку, зокрема. І плюс те, що вони звісно вчаться, — це дуже небезпечний ворог. І таке відношення, як багато людей кажуть «чмобіки», то це не так. Тут доволі серйозний противник. Щоб якісно і повністю їх вибити з повітряного простору України — нам і потрібна сучасна авіаційна техніка.

— Чому Україні так потрібні винищувачі F-16? У чому їхня особливість?

— Якщо пояснити це простою мовою, то потрібно розуміти, що літаки в нас вузьконаправлені. Кожен рід нашої тактичної авіації може займатися одним напрямком. Бомбардувальна — лише, щоб завдавати ракетно-бомбові удари, штурмова — удари по наземних цілях, винищувальна авіація — для атак будь-яких ворожих повітряних цілей. F-16 — це вже багатоцільовий винищувач, котрий може в повному обсязі замінити всі ці роди авіації. І це найголовніше.

Літак F-16 дає нам можливість знищувати ворожі повітряні судна ще до того, як вони вийдуть на бойовий курс. Ми зможемо ефективно із великим ККД (коефіцієнт корисної дії, — ред.) знищувати ворожу ударну авіацію, що працює безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

F-16 — багатоцільовий американський винищувач четвертого покоління AP - JAN KOLLER

— Скільки часу потрібно нашим пілотам, щоб навчитись ефективно використовувати такі літаки?

— Двоє моїх колег нещодавно перебували в США на одній із авіаційних баз Америки, де проходили оцінку їх професійних спроможностей. Термін їх перенавчання на даний тип винищувача Сполучені Штати оцінили в менше ніж 6 місяців.

— Чи здатна наша аеродромна інфраструктура прийняти літаки F-16?

— Деякі експерти вважають, що особливості злітно-посадкової механізації, зокрема шасі, не досить міцні для наших бетонних злітно-посадкових смуг, що передній повітрозабірник досить низько розташований і що в нього може потрапити каміння, решта сміття і пошкодити двигун повітряного судна. Але в 2011 році були навчання «Save Sky» на базі аеродрому Миргород, куди прилітали, зокрема, і F-16. Ці навчання тривали приблизно 3 тижні — і всі літаки успішно виконували польоти з наших військових аеродромів. І при належній підготовці аеродрому це все реально та перевірено на практиці.

— Скільки нам потрібно таких літаків, щоб мати перевагу в повітрі?

— Суб’єктивно, на початку 12 винищувачів нам буде достатньо. 12 винищувачів — це повна укомплектована авіаційна ескадрилья, тому для початку роботи нам цього буде достатньо. В авіації постійно буває, що є сезонні роботи, авіаційна техніка постійно перебуває в ремонті, тому загалом для ефективного використання нам потрібно 30 винищувачів. Це орієнтовна цифра, але ця цифра на цей момент може змінити хід війни. Усю ситуацію: як у небі, так і на землі, уздовж лінії бойового зіткнення, так і на морі.

— Франція припускає можливість постачання Україні винищувачів свого виробництва «Міраж 2000». Що можете сказати про цю модель літака?

— Як повітряне судно це чудовий літак. Але для сучасних повітряних боїв немає різниці, за який мінімальний час та з якою кутовою швидкістю винищувач зробить віраж або ще якісь елементи пілотажу. Найважливіше — саме показник, на якій максимальній дальності він може виявити вороже повітряне судно і на яку максимальну дальність він може виконати пуск ракети «повітря-повітря» саме по ворожій цілі.

Найрозповсюдженіший літак ворога Су-30СМ має дальність виявлення понад 200 кілометрів, фактичну дальність ураження повітряних цілей, ракетою Р-77-1 — 75 кілометрів. Наш український МіГ: дальність виявлення 70 кілометрів, дальність пуску — менше ніж у ворога, але безпосередньо цифру я озвучувати не буду.

«Міраж 2000-9» — топова комплектація цього літака. Дальність виявлення — 120 кілометрів, але це не дає переваги над ворогом, тому що в них дальність виявлення — 200 кілометрів. На мою суб’єктивну думку, ці літаки звичайно краще, ніж те, що ми маємо зараз, але не надають нам необхідних переваг над ворогом.

Якщо повернутися до F-16, то там дальність виявлення — орієнтовно 300 кілометрів, дальність атаки — 160 кілометрів. Тобто, ми зможемо знищувати ворога до того, як він вийде на бойовий курс.

Бойовий літак «Міраж 2000» над Парижем. Військовий парад на Єлисейських полях 14 липня 2022 року. AFP - CHRISTOPHE SIMON

— Словаччина вже передала Україні 13 винищувачів МіГ-29. Це можна вважати рятувальним кругом?

— На жаль, у деяких з них, навіть попередня модифікація винищувачів, що ще сильніше обмежує наші показники спроможності при виконанні бойових завдань. І через те, що в нас дуже велика інтенсивність роботи авіації, ті літаки, що нам передали, частково підуть для відновлення нашого авіапарку та доукомплектування.

— Краще навчати українських пілотів за кордоном чи залучати іноземних пілотів для виконання місії в Україні?

— Я вважаю, що це має бути комплексний підхід. Адже в нас є іноземний легіон, а це дуже велика кількість людей, які захищають світову демократію саме на полі бою в Україні. Обов’язковим має бути навчання українських пілотів за кордоном, адже вони мають феноменальний бойовий досвід та шалену мотивацію до опанування сучасних винищувачів. Щодо пілотів із інших країн, то це підтримка теж необхідна. І поготів якщо вони будуть використовувати літаки західного зразка, але це лише припущення. На практиці інтегрування в нашу авіаційну систему такого «іноземного легіону» майже неможливо.

— Ця війна вже призвела до розвитку безпілотної авіації. У майбутньому пілоти в небі не будуть потрібні?

— Я думаю, що це все повинно бути в балансі. Так само, як пілотована авіація повинна допомагати безпілотній авіації і навпаки. Існують певні задачі під час виконання повітряних операцій, в яких машина/штучний інтелект ніколи не замінить людину. Я вважаю, що саме в комплексному підході буде успіх у війни в повітрі.

— Що думаєте про створення образу «Привид Києва»?

— На тому етапі війни, коли в нас була велика купа незрозумілих моментів, коли народ України не знав, що буде далі, така надія зіграла свою роль. І це правильно, я думаю.

— Що найважче в роботі пілота?

— Найважче — очікувати команду на виліт.

Позивний «Karaya» запозичено у найрезультативнішого льотчика Другої світової війни Еріха Гартманна © Фото з особистого архіву

— Жінки-пілоти існують?

— Вони у світі існують. У багатьох країнах світу є жінки-пілоти саме винищувальної, бомбардувальної авіації. У нас в країні — ні. У нас жінок у тактичній авіації немає. Є в транспортній авіації, на гелікоптерах виконують задачі. На жаль, у нас авіаційна система радянського зразка. Це щось з минулого століття, але це обов’язково зміниться.