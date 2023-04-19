Чому не українською, або мовні скандали як етап дерусифікації України

Українізація

Мовні скандали свідчать про те, що українське суспільство стає свідомим та готове захищати свою мову

Якою мовою спілкуватися та чому не всі за рік повномасштабної війни перейшли на українську — гарячі теми, на яких часто стукаються лобами користувачі соцмереж. Мовні скандали спалахують в Україні регулярно — і щоразу вони запеклі та емоційні.

Реклама Читати продовження

Із початком повномасштабного російського вторгнення питання самоідентифікації для громадян України постало як ніколи гостро. І хоча українці відмовлялися від російської мови та контенту ще до 24 лютого 2022 року, ця дата стала своєрідним рубіконом. За більш ніж рік війни тенденція переходити на українську не лише збереглася, а навіть зросла. Українці активно вчать мову та спілкуються нею, а ще активно дискутують із цього приводу, називаючи жартома суперечки «мовним срачем».

Війна допомогла багатьом людям нарешті зрозуміти роль своєї мови, пояснює доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України Лариса Масенко. Українці зрозуміли, що їхня мова має панувати в державі — і не лише в офіційних сферах, але й у загальній комунікації.

Кількість українців, які називають українську мову рідною, за останні 10 років суттєво зросла © RFI

Мовний скандал в Ірпені

Одна з останніх таких подій — мовний скандал, що спалахнув у Державному податковому університеті в Ірпені. Викладачка вишу категорично відмовилася вести лекції українською мовою, натомість запропонувала невдоволеним студентам не приходити на заняття.

Інцидент стався на лекції з філософії для першокурсників. Одна зі студенток попросила викладачку Любов Воробйову перейти на українську, водночас нагадавши про повномасштабну війну, але та відмовилася:

«Я вам дозволяю не приходити на лекцію. І в "Мудлі", і в підручниках усе подається українською мовою. Будь ласка, можете опановувати там. А коли ми зустрінемося з вами на іспиті, я з вами буду обов'язково розмовляти російською мовою. З усіма студентами спілкуюся українською мовою, але у зв'язку з тим, що я 35 років викладала філософію російською — це поза моєю свідомістю. Я навіть не фіксую, що перейшла на російську мову. Зараз є дуже багато можливостей опановувати філософію мовою, якою вам зручно. Якщо вам це дуже ріже слух, дозволяю не бути присутніми».

Студенти виклали запис розмови з викладачкою в мережу. В університеті на ситуацію відреагували одразу: виконувач обов’язків ректора Дмитро Серебрянський повідомив, що «університет, який зазнав руйнувань, але вистояв під час окупації та відбудовується, не допустить використання мови агресора в освітньому процесі». Також він зауважив, що за фактом інциденту розпочато службове розслідування, а викладача тимчасово відсторонено від роботи.

За останній рік кількість громадян, які постійно (або часто) спілкуються українською, суттєво зросла. Вони не готові миритися з порушеннями законодавства © RFI

Майже відразу прокоментував скандал Уповноважений Президента із захисту державної мови Тарас Кремінь:

Я дізнався про цей прикрий випадок, який стався в Державному податковому університеті Міністерства фінансів України. І прийняв рішення про початок заходів державного контролю

Він подякував студентам ДПУ за реакцію та наголосив, що ректор кожного закладу освіти мав би вжити додаткових заходів реагування та донести колективу важливість дотримання чинного законодавства.

Але це ще був не кінець. На подію відреагував також міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Він написав пост у фейсбуці, де наголосив, що дії викладачки є прямим порушенням законодавства. Також посадовець зауважив, що саме освітянська спільнота формує націю, тож «щонайменше дивно, коли учні чи студенти виявляють вищий рівень свідомості, ніж їхні викладачі».

► Читайте також: Розвиток української мови можуть зупинити хіба що російські танки на Хрещатику — Марусик

Мовних скандалів насправді стало менше, зауважує Лариса Масенко, але вони все одно є. І їх треба відстежувати, особливо у сферах, де спілкування державною мовою є обов’язковим:

Студенти (ДПУ, — ред.) звернулися до ректора, до уповноваженого із захисту української мови — і викладача відсторонили. І це абсолютно правильно, бо викладач порушила закон. І такі люди не мають залишатися на своїх посадах у тих сферах, де вживання української мови є обов’язковим

Буква закону

Закон « Про забезпечення функціонування української мови як державної » ухвалили ще 2019 року. Цей процес супроводжувався скандалом і розділив українців на два табори — прихильників і противників документа.

Згідно з цим законом, викладачі та наукові працівники зобов'язані володіти державною мовою. Тат само українська є мовою освітнього процесу. Таким чином, скандал у ДПУ взагалі не мав виникнути.

А поки хтось порушує мовний закон, українці навіть із традиційно російськомовних регіонів переходять на державну мову © RFI

А втім, є люди, які принципово лишаються російськомовними, говорить Лариса Масенко. Вони просто не хочуть переходити на українську. Але водночас у мовній сфері просто зараз відбуваються позитивні зрушення:

Нарешті українська мова через таку трагічну подію, як війна, яку Путін розв'язав проти нас, уже отримує справжню державну підтримку. І закон цьому, звичайно, сприяє

Як порушують мовний закон

Скандал із викладачкою ДПУ не був єдиним. На жаль, порушують українці мовне законодавство часто.

Так, уповноважений із захисту державної мови повідомив, що протягом перших чотирьох місяців 2023 року отримав 880 звернень громадян про недотримання норм Закону про мову. Переважно ці скарги стосуються сфери обслуговування.

Найбільше повідомлень про порушення надійшло з Києва (363 звернення), а також Одеської (128), Харківської (72), Дніпропетровської (73), Київської (42) та Миколаївської (24) областей.

Неабиякого резонансу набув і мовний скандал в Одесі. Там власник однієї з місцевих кав'ярень не лише відмовився обслуговувати відвідувачку державною мовою, а й вигнав її із закладу.

Мовний закон порушували і посадовці, зокрема мер Харкова Ігор Терехов та голова Одеської облради Григорій Діденко. Не дотримувалися норм законодавства і викладачі університетів, і судді, й лікарі. Офіс мовного обмудсмена реагував на всі ці випадки.

Головне наше завдання, — наголошує Лариса Масенко, — це змінити ситуацію із пануванням російської мови в побуті, у комунікації. Замінити російськомовне на українськомовне. Наказами ми це зробити не можемо. Ми не можемо примушувати людей у приватному житті, у побуті переходити на українську, бо тоді ми будемо авторитарною державою. Але водночас ми маємо стимулювати все одно оцей перехід

Ті, хто раніше спілкувався тільки російською, зараз обирають українську не тільки в публічній сфері, а й у побуті © RFI

Подолати наслідки русифікації

Мова справді формує наше мислення та ідентичність, упевнена Лариса Масенко. І саме українська мова захищає нас від впливу російської пропаганди:

Річ у тім, що російська пропаганда надзвичайно маніпулятивна. Ця країна взагалі заснована на брехні: на соціальній брехні, на інтелектуальних крадіжках. Я вже не кажу про матеріальні. І вони дуже сильно можуть часом впливати на мізки, тому краще від цієї мови відгородитися взагалі

За радянський період, коли йшла активна русифікація, в Україні склалося певне мовне середовище. Особливо постраждали міста на сході та півдні країни, зауважує Лариса Масенко, які сформувалися як російськомовні. І це мовне середовище затягувало: навіть люди з українськомовних родин, які вдома спілкувалися українською, потрапляючи в російськомовне середовище переходили на мову держави-агресора:

І тільки окремі люди зберігали те, що ми називаємо мовною стійкістю. Але це треба мати сильний характер, потрібно фактично постійно до певної міри протистояти мовному оточенню

Зараз, якщо порівнювати з першими роками Незалежності, ситуація дійсно змінюється. Уже майже ніхто не вважає, що російська мова має відігравати значну роль в Україні та бути другою державною поготів:

Українська мова поширюється активно, і цей процес вже не зупинити, — впевнено каже Лариса Масенко. — Ті конфлікти, які зараз трапляються, їх буде набагато менше. Я думаю, вони зникнуть узагалі. Тобто, якщо раніше російська витісняла українську мову, то зараз процес пішов зворотний: українська поширюється і витісняє російську

За рік повномасштабного вторгнення українська мова дійсно почала витісняти російську. Процес українізації триває © RFI

Тепер, коли Україна має активну мовну політику, свідоме суспільство тисне на владу, а та відгукується на запит народу, українці мають можливість вирватися з-під імперського впливу. На жаль, страшною ціною. І мовні скандали насправді є одним із етапів становлення української державності, який треба пройти.