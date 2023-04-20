Дивний спалах у небі столиці: версії та реакції

Що це було?

Близько 22-ї години 19 квітня кияни та мешканці області спостерігали незвичайне сяйво в небі. А дехто начебто чув звуки вибуху. Спершу в Офісі Президента повідомили, що спрацювала ППО. Проте цю версію швидко спростували.

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Перші повідомлення

Яскравий спалах у небі, а згодом й вибухи, які чули деякі жителі столиці, цілком логічно в перші хвилини сприйняли як чергову російську атаку та роботу української ППО. Відповідне повідомлення опублікував у своєму телеграм-каналі, зокрема, голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Та вже за деякий час пост про роботу протиповітряної оборони зник з його сторінки ОП.

Користувачі соцмереж активно поширюють відео зі спалахом

Нову версію щодо природи явища ще за годину опублікували на сторінці Київської міської військової адміністрації:

Так само близько опівночі Повітряні Сили ЗС України оприлюднили свій висновок щодо природи спалаху в київському небі.

Олії до вогню із версії щодо супутника підлило й попереднє повідомлення про те, що 19–20 квітня на Землю має впасти «мертвий» космічний корабель NASA. Його опублікували за два дні до інциденту.

«Ризик заподіяти шкоду будь-кому на Землі низький – приблизно 1 із 2467», – запевнили в космічній агенції.

Спростування НАСА

У міжнародній космічній агенції оперативно відкинули версію про падіння їхнього супутника поблизу української столиці.

Представник НАСА повідомив, що, схоже, виникла певна плутанина щодо попередньої заяви агентства про виведення з орбіти знятого з експлуатації супутника.

Водночас Роб Маргета з Управління зв'язку компанії зазначив у коментарі BBC, що апарат все ще перебував на орбіті в момент спостереження спалаху.

Він наголосив, що НАСА та Міністерство оборони США продовжували відстежувати рух супутника.

«Об'єкт, що впав біля Києва, — болід (метеор)», — падіння апарату НАСА також спростували в науковій спільноті The Alpha Centauri.

Що кажуть науковці?

У Державному космічному агенстві України вже повідомили, що найбільш ймовірно спалах було спричинено падінням метеориту з потоку Лірид. Це у коментарі RFI також підтвердив науковий співробітник відділу астрометрії та космічної геодинаміки Головної астрономічної обсерваторії НАН України Михайло Лашко:

— Потік Лірид — величезна кількість маленьких камінців, пилу, який залишила після себе комета. Комета проходила багато тисяч років по своїй орбіті, та внаслідок фрагментації вона залишила велику кількість такого матеріалу. І земля якраз зараз проходить цей шлейф з от цих частинок, і вони згорають в атмосфері. Це спричиняє явище метеорного дощу або падаючих зірок, хоча насправді зорі ж ніякі не падають. От якраз очевидно, шо це було тіло із цього метеорного рою, метеорного цього шлейфу цих частинок.

Зелене світло, яке випромінював метеорит, означає, що в ньому є або залізо, або сполуки заліза, пояснює Михайло Лашко:

— Це притаманно метеорним тілам із космосу, бо в більшості своїй вони мають у складі залізо або залізовмістні сполуки. По-друге, воно летіло на швидкості більше ніж сорок кілометрів за секунду. Це характерно для входження метеорних тіл у товщу атмосфери, бо здебільшого метеори вилітають на великих швидкостях: від тридцяти і більше кілометрів за секунду.

Таких невеликих метеоритів боятись не варто, пояснює науковець. Небесно тіло розміром до одного метра найімовірніше згорить в атмосфері. Якщо ж ні, то впаде маленьким камінчиком та навряд завдасть комусь шкоди. Тож випадок у Челябінську 2013 року, який призвів до руйнувань, Михайло Лашко називає винятком з правил, адже метеорні об'єкти постійно влітають в атмосферу:

— За добу падає від сотень до декількох сотень метеорних речовин, але в формі пилу, маленьких пилинок. Це відбувається через те, що земля рухається в космічному просторі, який наповнений різними метеорними тілами. І воно все входить в атмосферу землі і там згорає. Тобто, на Землю постійно щось падає. І так просто в цей раз збіглося, що воно над Україною вийшло в товщу атмосфери й там згоріло. Воно могло десь над іншою якоюсь країною або взагалі десь над океаном згоріти, і ніхто б цьому не надав ніякої уваги.

Реакція соцмереж

Передбачувано соцмережі буквально вибухнули: українці зі швидкістю світла почали продукувати різноманітні меми.

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