Російська РЕБ проти «Старлінків»: наскільки вразливими є американські супутники?

СЕКРЕТНА ЗБРОЯ

Російські РЕБ проти «Старлінків»: наскільки вразливими є американські супутники, які забезпечують зв'язком українських військових?

Росія не полишає спроб перекрити доступ Збройних Сил України до високошвидкісного інтернету на фронті. Ціллю окупантів є супутникова платформа «Старлінк», доступ до якої українські військові мають завдяки користувацьким терміналам. Наскільки успішними є ці спроби та які засоби радіоелектронної боротьби використовують російські сили — читайте в статті RFI-Україна.

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Секретний звіт Пентагону

Супутникова система «Старлінк» у селі на кордоні Херсонської та Миколаївської областей, Україна, 31 жовтня 2022 р. © AFP / BULENT KILIC

Москва намагається позбавити українських військових високошвидкісного інтернету. Росіяни місяцями експерементували зі своїми системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Тобол», щоб досягнути цієї мети. Про таке повідомляє «Вашингтон пост», покликаючись на секретну доповідь розвідки.

Ідеться про один із десятків чи навіть сотень документів Пентагону, які потрапили в мережу начебто через дії 21-річного Джека Тейшейри — військовослужбовця розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса.

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Звіт датований березнем 2023 року. У ньому не йдеться про те, чи були спроби росіян успішними. А втім, дані розвідки цінні, тому що вони підтвердили здогадки експертів: програма «Тобол», нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути використана для атак на чужі апарати.

Компанія «Спейсікс», якій належить проєкт «Старлінк», не коментує інформацію «Вашингтон пост». А втім, американський бізнесмен-мільярдер і засновник компанії Ілон Маск ще торік зазначив, що росіяни намагаються зламати та заглушити «Старлінки». Мовляв, ці спроби безуспішні, але РФ не здається і нарощує зусилля.

Речник Міноборони України Костянтин Жура повідомив у коментарі виданню «Вашингтон пост», що Києву відомо про намагання РФ і що відомство вживає потрібних заходів. У Пентагоні лише сказали, що «Старлінки» є значущим елементом комунікаційної мережі України. За словами офіційного представника американського Міністерства оборони, майора Чарлі Дітца, для США важливо, щоб українці мали доступ до супутникових послуг.

Роль «Старлінків» у війні Росії проти України

Через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні термінали «Старлінк». Супутникова платформа для доступу до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети — лише один із багатьох проєктів Маска.

З 24 лютого 2022 року «Спейсікс» надав Україні 24 тисячі станцій «Старлінк». Торік у грудні міністр оголосив, що Київ одержить ще 10 тисяч терміналів завдяки підтримці міжнародної спільноти:

New batch of Starlinks from Poland: one of the biggest shipments ever. Terminals will support Points of Invincibility; energy and medical sectors. We're doing everything possible, so Ukrainians communicate during blackouts. Thanks to @MorawieckiM, @jciesz, @IL_PIB & @ORLEN_Group. pic.twitter.com/9LEL24FDFM — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) December 30, 2022

Волонтери також закуповують і систематично передають на фронт «Старлінки». Базовий набір апаратури коштує близько 500 доларів США, а щомісячний платіж за доступ до інтернету становить 50 доларів. Преміумпакет вартує в кілька разів більше.

До користувацького терміналу входить роутер та непримітна біла тарілка діаметром 48 сантиметрів. Однак у правильних руках вона перетворюється на місток між українськими артилеристами та їхніми цілями.

Українські військовослужбовці, які одержали від волонтерів 9 «Старлінків» © Twitter / @BackAndAlive

Серед користувачів «Старлінків» — оператори дронів. Імовірно, найвідомішою є їхня робота зі скидання боєприпасів прямісінько в люки важкої техніки окупантів чи їхні окопи. Такі відео популярні серед користувачів у мережі і збирають сотні тисяч переглядів.

«Старлінки» особливо корисні в місцях, де стільниковий зв'язок або не працює, або не є надійним. Саме за допомогою американських терміналів захисники «Азовсталі» під облогою в Маріуполі могли спілкуватися з рідними, записувати та публікувати звернення, говорити з журналістами.

«Старлінки» також стали в пригоді під час деокупації. Коли українські військові звільняли населені пункти, там уже якийсь час не працював ані стільниковий зв'язок, ані інтернет.

Жителі Херсона оточили супутникову станцію широкосмугового зв’язку «Старлінк» після деокупації, Україна, 13 листопада 2022 р. © AFP

Військовий експерт Михайло Жирохов наголошує, що на тлі війни користувацькі термінали значно полегшили життя українців, особливо військових:

З використанням «Старлінків» стало простіше робити автоматизовані системи управління, і використання інтернету, саме інтернету, а не зв'язку. Інтернету і відеозв'язку для того, щоб оперативно отримувати інформацію з безпілотників, зі спостережних пунктів. Тобто це відкрита лінія. У більшості випадків саме те, що необхідно військовим — накази, якісь документи — вони надходять по закритих, по захищених лініях зв'язку. А «Старлінк» використовується як додатковий елемент системи управління

Крім «Старлінків», додає експерт, військові використовують супутниковий зв'язок. ЗСУ покладалися би лише на нього, якби керівництву країни не вдалося домовитися про одержання терміналів.

За словами Ілона Маска, лише торік забезпечення України «Старлінками» стало «Спейсікс» в щонайменше 80 мільйонів доларів.

Видання «Ньюзвік» перевірило цю інформацію, наголошуючи на маніпулятивності заяви. За їхніми даними, за термінали та їхні послуги для України заплатила адміністрація Президента США Джо Байдена, а Ілон Маск подає це як збиткову роботу.

Збій

Український військовослужбовець користується телефоном, поблизу Бахмута, Донецька область, Україна, 11 березня 2023 р. © AFP / SERGEY SHESTAK

Росіянам вдається успішно глушити комунікаційне обладнання українських військових, зокрема радіо та мобільні телефони. Однак вплинути на супутниковий сигнал не так легко.

Торік у жовтні видання «Файненшл таймз» повідомило про проблеми роботи «Старлінків» у Херсонській та Запорізькій областях, а також на Харківщині, Донеччині та Луганщині. На цих напрямках якраз і був зосереджений осінній контрнаступ ЗСУ.

Зв'язок, який забезпечували термінали Ілона Маска, зникав, коли військові звільняли території від РФ та зсували лінію фронту. Про це розповідається в матеріалі з покликанням на неназваного українського високопосадовця.

Існували підозри, що ЗСУ не має доступу до супутникового інтернету через вказівку самого Маска. На початку жовтня він запропонував «мирний план» для України та Росії, який містив пункти про вибори на тимчасово окупованих територіях під егідою ООН, закріплення Криму за Росією із українським забезпеченням водою, а також обіцянку України залишатися нейтральною. Американський мільярдер навіть запустив голосування під відповідним дописом у твіттері. Більшість користувачів відреагували на таку ідею негативно. Шквал критики спіткав Ілона Маска на всіх рівнях — від українців і до високопосадовців у США та Європі.

Проєкт «Тобол»

Українська військова 22-річна Даша перевіряє свій телефон після звільнення одного з сіл на околицях Києва, Україна, 1 квітня 2022 р. © AP / Rodrigo Abd

Що саме спричинило збій у роботі «Старлінків»? Наразі є кілька теорій.

Материнська компанія дійсно могла обмежити їхню роботу на тимчасово окупованих територіях, щоб росіяни не одержали доступу до американських технологій. Щойно населений пункт повертався під контроль Києва — там починав працювати супутниковий інтернет Маска.

Як зазначають репортери «Вашингтон пост», проблеми з роботою «Старлінків» могли спричинити пристрої радіоелектронної боротьби. Зокрема ті, що розробляли в Росії під назвою «Тобол».

За даними Всесвітнього фонду безпеки, на території РФ перебуває щонайменше сім комплексів «Тобол». Вони розташовані поруч з об’єктами відстеження супутників. Станом на квітень аналітики з'ясували локації шести об'єктів, із яких чотири — стаціонарні, дві — мобільні.

Місця розташування російських засобів радіоелектронної боротьби «Тобол» © RFI

Експерименти з придушення «Старлінків» росіяни розпочали торік наприкінці березня. Про це йдеться в секретній доповіді Пентагону. Вони начебто використовували потужності в Піонерському, Щолково та Армавірі. Метою було місто-фортеця Бахмут на Донеччині, який росіяни безуспішно намагаються захопити з серпня 2022 року.

2021 року видання «Спейс рев'ю» публікує працю бельгійського дослідника-аматора Барта Хендрікса про засоби радіоелектронної боротьби росіян космічного базування. У ньому, зокрема, йшлося про програму «Тобол». Для чого вона — такої інформації у відкритому доступі немає. А втім, автор статті вважає, що «Тобол» розташований поруч із засобами супутникового відстеження, тож захищає російські супутники від електронних атак і не має на меті уражати іноземні супутники.

Як підсумовує Хендрікс, хоча на перший погляд «Тобол» має захисну, а не наступальну функцію, росіяни також вивчають системи електронних атак. Зокрема, як завадити іноземним супутникам оптичної та радіолокаційної розвідки надсилати зображення на ретранслятори даних, коли ті пролітають над чужою територією. Росіяни вважають, що для досягнення цієї мети можна використовувати системи РЕБ.

Комплекс електронної боротьби «Тобол» поблизу Улан-Уде, Республіка Бурятія © RFI

Як пояснює військовий експерт Михайло Жирохов, засоби радіоелектронної боротьби є найзасекреченішою частиною військового асортименту будь-якої армії, зокрема й російської, адже їхнє використання надає чимало переваг:

Це знищення або створення перешкод для зв'язку з безпілотниками, зокрема морськими. Засоби радіоелектронної боротьби також дозволяють проникати в систему стільникового зв'язку. Вони дозволяють повністю глушити радіозв'язок і GPS на певних територіях. Більшість напрацювань Росії — радянські. І тому, очевидно, що її засоби радіоелектронної боротьби досить потужні. Але, знову ж таки, у бойових діях вони майже не використовувалиcя до 2014 року

Проєкт «Тобол», продовжує експерт, є однією з найсекретніших російських розробок. Проте, на його думку, проти «Старлінків» її використовувати немає сенсу:

Це розсереджена система і там сотні супутників, які одночасно працюють на один і той же термінал. Тому якісь перешкоди поставити одному-двом десяткам супутників — це може вплинути на загальну швидкість інтернету, але це будуть кілька відсотків, які в польових умовах будуть просто непомітними. Для того щоб повністю паралізувати систему, потрібно паралізувати більшість супутників, які знаходяться зараз на орбіті

За словами Михайла Жирохова, хоча у росіян, напевно, такі можливості є, вони все одно не зможуть протидіяти абсолютно всім супутникам «Старлінк». Загалом їх запустили в космос близько трьох тисяч:

Вони не зможуть збити всі супутники або створити перешкоди всім супутникам, які забезпечують роботу інтернету по всій лінії фронту, чия протяжність становить десь 1200 кілометрів. Це просто нереально. Згідно з відкритими даними і певними оцінками, система на кшталт «Небо» може прикрити всього 7-10 кілометрів ділянки фронту

Розроблення комлексів «Тобол» почалося ще за радянських часів. Як наголошує Жирохов, СРСР планував створити космічні війська або системи, яких буде достатньо для збивання ворожих супутників із орбіти. За радянських часів розпочалися експерименти з лазерними технологіями. Продовжила ці випробування вже Росія

У них навіть був такий прототип: планували встановити лазер на літак Іл-76, — розповідає експерт. — Він піднімався на десять кілометрів і до супутників лишалося 1–2–5 кілометрів. Це було значно зручніше, ніж працювати з землі

Це ощадливо, бо, за словами військового експерта, щоби знищити супутник із землі чи просто створити звідти для нього перешкоди, потрібна окрема мініелектростанція. Настільки енергозатратним є цей процес.

Водночас китайці та американці працювали над своїми альтернативами протисупутникової зброї:

США планували, наприклад, ядерні заряди малої потужності. Тобто, ядерний вибух у космосі, який міг електромагнітним полем повністю нейтралізувати супутники. Китай працював над гіперзвуковими ракетами, які вибухали після запуску і були нашпиговані умовними кульками, які завдавали механічних пошкоджень супутникам

Різні країни вигадували різну зброю, підсумовує військовий експерт Михайло Жирохов, але росіяни зосередилися на лазерах і РЕБ.

Перешкоди, які виникають у космосі, змішують сигнал із вихідною трансляцією. Це спотворює інформацію, яка надходить користувачам цього супутника. За словами Барта Хендрікса, «Тобол» майже напевно працює саме за такою схемою.

Якщо говорити про обмеження роботи саме «Старлінків» і саме на території України, то все може бути набагато простішим за лазери, ядерні заряди і гіперзвукові ракети. Американські супутники, які забезпечують українське військо інтернетом, невразливі для РЕБ на супутникових частотах, але, виявляється, всередині них є GPS. А на нього можуть впливати засоби радіоелектронної боротьби окупантів.

GPS всередині «Старлінка» © Telegram / serhii_flash

Про це йдеться в авторському телеграм-каналі експерта з питань зв'язку та РЕБ Сергія Флеша:

При придушенні сигналу GPS «Старлінк» не може зареєструватися, і навіть після реєстрації він втрачає швидкість до повного зникнення каналу. Для технарів поясню, що причина відмови «Старлінка» не в проблемах визначення місця положення терміналу, а у втраті синхронізації, яка йде від GPS

Щоби росіяни не могли впливати на роботу «Старлінків», експерт рекомендує зробити захисну «клітину Фарадея» навколо термінала:

Підійде будь-яка металева сітка з осередком менше ніж 5–7 сантиметрів. Сітку бажано заземлити (вбити пару арматур і надійно підключити до сітки). Але найпростіший спосіб — це прикопувати «Старлінк» нижче за рівень землі на пів метра. При цьому яма має бути широкою, щоб термінал бачив супутники. Якщо «Старлінк» барахлить, опустіть його у свій окоп. Якщо допомогло, то копайте йому яму