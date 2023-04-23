Вплив агресора: чому українці не відмовляються від російського контенту

ІНТЕРВ'Ю RFI

Попри війну з Росією українці слухають пісні артистів з країни-агресора, дивляться російські серіали, а також стежать за російськими блогерами, переконуючи, що мистецтво поза політикою. Навіть більше, треки прихильників Путіна досі час від часу очолюють вітчизняні чарти. У чому причина та як це можна виправити — в інтерв’ю RFI-Україна розповів музикант, письменник, лідер рок-гурту «Фіолет», громадський діяч та артдиректор фестивалю українського духу «Бандерштат» Сергій «Колос» Мартинюк.

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— Чому так виходить, що час від часу російські виконавці і нині очолюють українські чарти?

— Це відбувається постійно, тому що це має глибокі історичні та соціальні передумови. Русифікація в Україні відбувалася майже століття. У результаті в нас на 2023 рік, уже на 9-й рік війни, в Україні досі залишається величезна кількість російськомовних людей, які логічно, що споживають російський контент.

Відсутня державна підтримка українського артиста. Були квоти, які частково це питання вирішували, але квоти дуже слабко впливають на те, що люди слухають в ютюбі та на стрімінгах. І навряд тут закинеш державі в недостатній культурній політиці. Це той соціокультурний спадок «совка», який ми отримали і який ми маємо побороти.

Найгірше, що російську музику найчастіше слухають саме діти. Дітей навряд у чомусь звинуватиш. А от батьків, які формують в сім’ях мікроклімат, який передбачає можливість слухати російську музику — ось саме до них в мене дуже й дуже багато питань.

Дуже важливо, аби батьки брали на себе ініціативу і з першого, другого, третього року життя давали дитині україномовний контент. Усе це формує інформаційне тло, на якому виростає дитина. Але якщо батьки російськомовні, вони навіть не зважають на те, якою мовою виконані дубляжі мультиків. Для них це не має значення.

— Чи є в Україні аналог легкої музики, яка була цікава дітям та молоді?

— Вона з’являється, наприклад, той же «Калуш». Він у багатьох аспектах творить той контент, який попри дорослого слухача дуже цікавий дітям. І на його концертах в Україні можна побачити дуже багато дітей.

Фронтмен гурту Калуш разом із фанатами © AP / Mykola Tys

Крім Калуша, є ще, умовно, «Структура щастя», «Хейтспіч», які набирають обертів. У них сотні тисяч відео в тіктоці та в інших соцмережах. Їх слухають уже не діти, а тінейджери — а це вже більш-менш сформована ланка суспільства.

— Скільки часу потрібно, щоб українці зовсім перестали споживати російський контент? Чи якийсь відсоток все одно буде?

— Я скажу непопулярну думку. Я не думаю, що найближчі десятиріччя, яким би чином не розвивалася далі війна, це можливо. Тому що це має дуже серйозну історичну вкоріненість.

Я бачу тільки один шлях, яким чином все це можна змінити, — це творення альтернативи

Ми спостерігали з початку Революції Гідності кілька хвиль української музики, і кожна наступна приваблювала все більшу кількість молоді. Але цієї кількості музики та інфлюєнсерів — недостатньо.

Наразі точно, що їхня кількість буде рости, бо є попит. А там де є попит, відразу щось з'являється. І ми це спостерігаємо і в попсфері, і в хіп-хоп сфері українській, які за останній рік подарували низку імен та хітів, які розривають тік-ток. Плюс сам тікток та стрімінгові мережі в обхід офіційного радіо та телебачення несуть альтернативний контент. Але чекати, що найближчі п’ять, десять чи п’ятнадцять років у країні, де добра половина населення російськомовна, щось зміниться — навряд варто.

Бо це є тяжіння російської культури, так званого «русского міра». А цей «мір» побудований на мовному аспекті. І я не уявляю, як тут щось може змінитися. Я не уявляю, щоб якась величезна кількість людей російськомовних слухала б масово українськомовну музику. Вона може слухати зокрема українськомовну музику, але вона не буде полишати російськомовний контент. Я впевнений.

Якщо зараз вийти на вулиці Києва, зайти в будь-який двір і послухати, що діти з телефонів слухають, то ви української музики там майже не почуєте. Як і української мови серед дітей. Це Київ, наші дні.

— А щодо так званих «хороших русскіх» або тих митців, котрих уже немає серед живих?

— Я не розумію, для чого нам зараз взагалі культура агресора. Агресора, який вбиває українських дітей, знищує наші міста, знищує наші плани, наше майбутнє в щоденному режимі. Я взагалі не розумію, нащо притягувати в Україну зараз «хороших русскіх», мертвих русскіх (хоча останнє — це синонімічно). Я не бачу в цьому сенсу ніякого.

Я абсолютно вітаю виключення зі шкільних програм російських авторів, виключення з полиць бібліотек російської літератури, яка завжди була панівною ще з часів Радянського Союзу. Я взагалі не бачу сенсу в присутності всіх цих особистостей, усього цього культурного бекґраунду в нашій сучасності.

Намальований портрет Леніна лежить серед уламків у класі зруйнованої після російської атаки школи № 23 в Краматорську, Україна, субота, 27 серпня 2022 р. © AP / Leo Correa

Можливо, колись потім ми це переосмислимо, тобто зійдемо з рейок такого радикалізму, але зараз це точно все є маркерами ворожої культури, агресора і цьому всьому немає місця в Україні.

— Чи змінилося щось у творчості українських артистів, які раніше виробляли контент російською?

— Очевидно, що зміни є. Особливо, якщо говорити про поп шоу-бізнес. Він дуже чутливо реагує на ті зміни, які відбуваються на ринку. Співати російською в Україні — зараз абсолютно некоректно. І всі це розуміють. Навіть з точки зору заробітку грошей. І ця кон'юнктура однозначно працює на українську культуру. Бо виникає величезний шар примітивної попмузики, але кількість завжди провокує розвиток до якості.

Але мова не лише про тих, хто робив російськомовне музло, а став українськомовне робити. Тут мова і про тих, хто до 24 лютого спокійно виступав у Росії, організовував там тури, сплачував податки. Це ціла когорта перевзутих артистів, які зараз вільно концертують Україною. Вони збирають гроші для нашої армії — це також дуже дивне, неоднозначне явище. З одного боку, я не хочу критикувати будь-кого з тих, хто хоча б щось робить для армії. Але з іншого боку, мені б дуже хотілося, аби потім ми подумали про якийсь інститут репутації. Бо так не може бути. Для мене всі ці персони — це просто плювок в обличчя українській гідності.

Але з цими людьми будемо розбиратися після перемоги. Якщо вони зараз збирають мільйони на армію чи ще якісь програми потрібні, то хай збирають. Я б не хотів зараз влаштовувати чвари внутрішні, якщо немає якихось відверто неприпустимих ситуацій.

— Можливо, є якісь кроки, які варто зробити владі задля підтримки українських артистів?

— Артисти плюс-мінус самі розуміють, що їм робити та куди рухатися. Ми не відірвані від світового контексту. Але лишається фінансове питання. Тому що значна частина, якщо не переважна більшість концертів (а це саме те, де артисти заробляють левову частку своїх доходів), — благодійні або напівблагодійні.

Фото з благодійного концерту © Фіолет

Водночас записувати нові пісні, видавати кліпи, займатися ще будь-якими творчими проєктами — це все ресурс, якого за таких розкладів немає. Хотілося б, аби влада робила акцент на підтримці митців, музикантів, літераторів, художників й івент-менеджерів, бо це те, що триматиме культуру.

Ось тут держава має шукати можливості. Я розумію, що є пріоритети, пріоритети армії, пріоритет війна.

Але за що ми воюємо, зокрема, як не за нашу культуру?

— Кажуть, що в Україні недостатньо професійних менеджерів, які б допомагали розвиватися талановитим виконавцям. Чи дійсно існує така проблема?

— Так було і до ковіду, і до війни. В Україні взагалі відсутній інститут продюсерів і івент-менеджерів. Відсутні лейбли, які б займалися промоцією артиста повного циклу. Цього всього немає.

Розвиток артиста — це, зазвичай, проблема самого артиста

Дуже багато музикантів та артистів не є життєво організовані таким чином, щоб і музику писати, і розуміти, як її продавати. Цим мають займатися навчені люди, люди-спеціалісти, люди з досвідом. І таких людей в нас мізер. Ці люди частково присутні в попсфері, де крутяться великі гроші. Але у сфері більш творчій ці люди відсутні. Дуже часто менеджерами артистів, гуртів, письменників, стають їхні друзі або фанати, які хочуть допомогти і вчаться на помилках. Більшість менеджерів — це ті, хто прийшов у сферу суто на ентузіазмі та бажанні підтримати своїх улюблених музикантів.

Ми не сформували за останні десятиліття покоління людей, які вміли б промотувати та продавати мистецтво. Через це артисти дуже часто стають заручниками однієї пісні, одного альбому. Тому що видають щось значуще, воно може навіть вистрілити, але відсутність грамотного розуміння, що з цим робити, як закріплювати цей успіх, призводить до того, що талановиті музиканти зникають.

— А якщо говорити саме про Вашу творчість, чи відчули Ви якесь збільшення аудиторії або більшу зацікавленість?

— У нас напередодні вторгнення був пік мого сольного проєкту. Це була пісня «Бібліотека», вона дуже сильно вистрелила в тіктоці та в інших соцмережах, чого ніколи досі не було в плані вірусності матеріалу. Ми це відчули в монетизації продукту, у відвідуваннях концертів, активності соцмереж тощо.

Само собою, що 24 лютого провело демаркаційну лінію. Почався зовсім новий етап нашого життя. Фактично весь 2022 рік ми займалися волонтерством, у цьому знаходили час для музики. Музика переважно була на тему війни. Такого матеріалу було дуже багато, бо значна кількість артистів намагалася відрефлексувати по тому, що відбувається. Знайти себе в тій життєвій веремії.

Музичні вподобання українців © RFI

Єдине, що я відчув, що з’явилася якась кількість людей, яка відкрила для себе українську музику. У мене таке враження, що ці люди жили в якійсь частково паралельній реальності, до якої максимум долітали «Океан Ельзи» та «Бумбокс», а величезна ніша іншої музики української була їм з якихось причин нецікава. І ці люди в один момент почали відкривати для себе українську музику, якісь наші старі пісні, і це дуже відчувалося. І я з колегами говорив, вони те саме відчували.

Вторгнення форсувало інтерес якоїсь частини українців до української музики — це факт

Але ми таке вже спостерігали у 2014-му. Ця хвиля потім впала. Зараз це знову відчувається. Знову все частіше російські артисти з’являються в топах стрімінгів.

— Це означає, що ми знову можемо повернутися до лише російських виконавців у наших чартах?

— Ми вже це робимо, але я сподіваюся, що це буде не в таких масштабах, як це було раніше. Тому що ми вже заплатили ціну, і ціну не дешеву за те, щоб ми бачили у цих чартах саме українську музику. Але я знову кажу, що є величезна кількість українців, які іншої думки.

Я не знаю, як пояснити цим людям кореляцію російської музики з війною, з Росією. Але те, що ми зараз бачимо в стрімінгах, воно буде рости. Але я впевнений, що воно не буде рости в тій прогресії, як це було у 2015–2016 роках. Коли війна для багатьох ставала інформаційним конструктом з новин. Бо зараз щось схоже відбувається. У багатьох українських містах — Київ, Одеса та інших — усе кращі ППО стоять, усе менше ракет і дронів долітає. І війна все більше відсовується до лінії фронту. І це жахливо. Бо це знову присипає нашу пильність, це знову дає можливість вийти на передній план сегменту людей із хештегом «какая разніца». І це знову повертає нас до російської музики. І ми маємо те, що маємо.