Як захистити себе від приголомшливого контенту — поради психотерапевта

Травма свідка

Кричущі заголовки новин, жахливі фото з передової та нескінченні репости в соцмережах — все це так чи інакше травмує людей. Через це навіть у відносно спокійних регіонах України чи за кордоном багато хто не почувається безпечно. Це явище психологи називають «травмою свідка». Про те, чому контент травмує людей, як це діагностувати та чи можна допомогти собі самостійно — в інтерв’ю RFI-Україна розповіла психологиня та психотерапевтка Ольга Приходько.

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«Травма свідка» — що це таке?

«Травмою свідка» психологи називають стан людини, яка не була учасником події, але тяжко її переживає й перебуває в глибокому стресі. До початку повномасштабного вторгнення про цей феномен практично нічого не чули. А зараз майже кожен українець принаймні раз відчував щось подібне після перегляду новин.

За словами психологині Ольги Приходько, відразу після споживання такого контенту людина перебуває в шоці, потому це переходить у тривогу або у відразу:

— Коли в нас є сили це перетравити, то добре б було, аби з’явилася агресія. Якщо в нас немає агресії, то ми можемо впасти або у відчуття провини або у тривогу. Звідси страх, занепокоєння, а на фізичному рівні — безсоння, проблеми із диханням, нудота, тілесне напруження тощо.

Оскільки першим реагує на травматичний досвід тіло, то саме воно є першим допоміжним інструментом у стресових ситуаціях. Тому людям, які відчувають такі симптоми, психологиня радить займатися фізичними вправами, гуляти на свіжому повітрі. Також можна потішити себе чимось смачненьким, але не перетворювати це на неконтрольоване заїдання стресу. Також Ольга Приходько наголошує, що вживати алкоголь у таких станах категорично заборонено: спиртне лише пригнічує, а не допомагає.

Чоловік гуляє з собакою © AР / Michael Macor

Щоб не занурюватися в глибокий стрес, говорить психологиня, пережиті емоції обов’язково потрібно вивільняти:

— Наприклад, можна з кимось цим поділитися, проговорити, прогорювати. Ці емоції мають знайти вихід. Не блокувати, не обманювати себе, що це норма. Не потрібно робити образ супергероя, наче «я можу сам з усім впоратися». Можна допомогти собі фізичними вправами, домашніми справами, роботою або будь-якими ресурсними вправами, які саме вас наповнюють. Зрозуміло, що це не може витіснити ту реальність, з якою ми зустрічаємося. Думки все одно будуть, якщо ми зустрілися з травматичним досвідом. Але важливо тримати баланс між горюванням і ресурсним станом. Важливо знати, як «я можу про себе піклуватися» та як «я можу собі допомогти».

Способи самодопомоги залежать від особистих уподобань, радить психотерапевтка:

— Тобто, якщо ти любиш спілкуватися з людьми, то спілкуватися з людьми. Або навпаки. Якщо людина не любить соціальних контактів, то краще побути наодинці, увімкнути фільм чи щось таке.

Як допомогти близькій людині

Якщо ви помітили зміну емоційного стану в близької людини, варто з'ясувати, що саме стало причиною пригнічення:

— Зазвичай ми бачимо, коли з нашою близькою людиною щось не так. Але обов’язково потрібно питати, аби це не були ваші фантазії, що їй погано чи тривожно. Людина може розповісти, але якщо вона не хоче ділитися — це також нормально. Тобто, якщо людина йде на контакт, то ми його продовжуємо. Якщо ні, то кажемо, що можемо вислухати, коли ти будеш готовий.

«Правильних запитань» для таких розмов не існує. Навпаки, пояснює експертка, краще щиро поділитися власним досвідом, розповісти про свої почуття і напряму запитати в людини, як саме можна її підтримати:

— Бо іноді нам може здаватися, що людині потрібні «обнімашки», а людина хоче, щоб їй дали спокій, щоб перетравити всю інформацію, яку вона отримала.

Як захистити себе

Сьогодні захистити себе від травматичного контенту майже неможливо, але обмежити його споживання не лише можна, але й потрібно:

— Це велика робота, і вона має проводитися на державному рівні. Відрегулювати наявність контенту — це ж, у принципі, реальна задача. Але чомусь вона не виконується. Наприклад, фільми для дорослих ми ж не можемо просто побачити в інстаграмі. Дуже добре було б, якби так зробили і з воєнною інформацією. Обмеження за віком є, але ж ми все одно це дивимося, тому що цікавість і збудження беруть гору над нашим розумом.

Споживання контенту — це відповідальність кожного з нас

Люди користуються своїми телефонами, збираючись на станції метро під час сигналу про повітряний наліт, Києв, Україна, 21 грудня 2022 рік © AP / Felipe Dana

Щоб уберегти себе від додаткового стресу, психологиня радить прислухатись до себе та використовувати соціальні мережі з розумом:

— Коли ви розумієте, що щось сталося і кілька днів буде багато інформації про цю подію, то варто зробити перерву від соцмереж, допоки не пройде ця хвиля інформаційна. Не перевищувати своє емоційне навантаження: якщо бачите неприйнятний контент, то не йдіть його шукати далі. «Усі дивляться і мені потрібно», — тут дуже важливо розуміти, що «я можу витримати, а чого не можу». Варто зазначити, що для когось один і той самий контент у межах норми. І він цілком безпечний для них. А для людей, які близько беруть все до серця, він може завдати важкої травми.

Неприйнятний контент © Скріншот / Інстраграм

Перегляд у великих обсягах інформації, яка травмує, психологиня називає мазохістськими взаєминами з собою:

— Коли розумієш, що вже погано себе почуваєш, але не можеш зупинитися, важливо запитати: «Навіщо я це роблю?» Коли бачиш, що тобі погано, потрібно якось попіклуватися про себе. Але якщо людина робить якісь дії, від яких стає ще важче, то потрібно зрозуміти, яку потребу вона цим задовольняє. Але у будь-якому разі — це дуже мазохістичний спосіб, бо це небезпечно. Людина, яка вміє попіклуватися про себе, вона так робити не буде.

Здорове споживання інформації

Допоки контент, що травмує, безперешкодно шириться мережею, психологиня наголошує на потребі дотримуватися певних правил його споживання та використання:

— Здорова ситуація, коли перш ніж щось розповісти, у нас питають: «Можна тобі розказати або ні?» Але сьогодні ми бачимо іншу картину: без нашого дозволу нам показують жахливі картини, історії та відео. Вони вільно гуляють інтернетом і ми їх бачимо. Хочемо ми того чи ні.

Ольга Приходько радить попереджати своїх читачів про те, що опублікована історія може бути неприємною, а також приховувати елементи, які можуть травмувати вразливих людей текстом або іншими знаками.

— І потрібно розуміти, нащо ти це робиш? Ти хочеш звільнитися від своїх емоцій, чи ти хочеш показати це маленькому відсотку людей із Росії або з окупованих територій, які є в тебе в підписниках? І тут варто розуміти, якщо це пост для трьох відсотків твоєї аудиторії, то не варто травмувати інші 97%.