Гарантії безпеки та спротив Угорщини: чого очікувати Україні від саміту НАТО у Вільнюсі

ШЛЯХ УКРАЇНИ В НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент України Володимир Зеленський після спільної прес-конференції в Києві, 20 квітня 2023 року.

Під час візиту в Київ генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив українського президента взяти участь у липневому саміті організації, який відбудеться у Вільнюсі. Володимир Зеленський запрошення прийняв. Від зустрічі з союзниками в Литві він очікує ухвалення пакету гарантій безпеки для України на шляху до членства в НАТО.

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Перспективи липневого саміту НАТО

Україна сподівається піти шляхом Швеції та Фінляндії, які після початку широкомасштабної російсько-української війни відмовилися від нейтралітету та подали заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Уже за рік Фінляндія стала 31-м учасником НАТО. Шведську заявку досі не ратифікували Туреччина та Угорщина.

У вересні 2022 року Україна також подала заявку на пришвидшений вступ до Північноатлантичного союзу. І, як сказав Володимир Зеленський, Київ очікує на липневому саміті у Вільнюсі політичних рішень про запрошення України в НАТО.

А втім, що так станеться, сумнівається голова громадської ліги «Україна — НАТО» Сергій Джердж. На його думку, реалістичніше, що на саміті може бути сформульована чітка дорожня карта вступу України до Альянсу:

— Я думаю, що це був би хороший крок. Але, як на мене, важко придумати ще більш тісний статус для України щодо НАТО, тому що ми маємо Хартію про особливе партнерство, ми входимо в Партнерство заради миру, у нас є Програма розширених можливостей, Україна є єдиним стратегічним партнером НАТО. Мені здається, що наступний крок — це вже факт самого членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, 20 квітня 2023 року. © AP / Efrem Lukatsky

Деякі лідери країн-членів НАТО свою незгоду на приєднання до блоку України виправдовують тим, що надання їй членства зараз призведе до прямої військової конфронтації з РФ. Але це не єдина причина, вважає Сергій Джердж:

— Звісно, війна впливає на перспективи членства України в НАТО, тому що лідери деяких країн пояснюють це небажанням вступати у військовий конфлікт із РФ. Наше ж завдання — переконати Європу об’єднатися. Треба виводити на чисту воду тих, хто досі виступає проти нашого членства. Часто там є російський слід, бо деякі лідери приходили до влади завдяки фінансуванню їхніх політичних сил із боку РФ. І дехто досі відпрацьовує ці гроші.

Певні сумніви має і військовий експерт Владислав Селезньов, але, на його думку, причина тут зовсім не у війні з Росією:

— У деяких лідерів країн-членів НАТО в голові ще живе думка про поділ Європи на західну частину, яка знаходиться у сфері відповідальності США, та на східну — у сфері впливу РФ. І вони поки не готові її змінювати.

Саме тому військовий експерт вважає, що не варто очікувати якогось швидкого ухвалення рішення про членство і поготів на саміті у Вільнюсі:

— Я досить скептично ставлюся до липневого саміту НАТО, тому що реально нашим західним партнерам не буде що запропонувати. Хоча можливість на міждержавному рівні заявити про прагнення України стати повноправним членом НАТО — це добре. Але це все, чого можна очікувати.

Владислав Селезньов припускає, що в середньостроковій перспективі більш реалістичним є створення двостороннього або багатостороннього безпекового союзу на зразок AUKUS — тристороннього альянсу, утвореного Австралією, Сполученим Королівством та США.

Обійти вето Угорщини

У Києві Єнс Столтенберг заявив: усі члени Альянсу згодні, що майбутнє України — в НАТО.

Не всі, бо прем’єр Угорщини Віктор Орбан відреагував у твіттері на цю заяву генсека НАТО єдиним словом: «Що?!»

Пізніше заявою відзначилась і віцеспікерка угорського парламенту Дора Дуро, яка сказала, що вступ України в НАТО можливий лише з дозволу Росї.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент Росії Володимир Путін в Бухаресті, жовтень 2019 року. © AP / Zoltan Mathe

Щоб стати членом НАТО, потрібна згода всіх членів Альянсу. І є обґрунтоване побоювання, що Будапешт буде чинити опір Україні.

На думку Сергія Джерджа, виправити ситуацію могла би позиція Франції як одна з країн-лідерок Північноатлантичного альянсу:

— Якби Франція виступила із чіткою підтримкою вступу України в НАТО, то, я думаю, до неї дослухалась би й Німеччина, а заразом і Угорщина, яка б урешті погодилась, за умови загальноєвропейської підтримки українського членства.

Політолог-міжнародник Антон Кучухідзе також вважає, що Будапешт не зможе перебити настрої потужних гравців Альянсу та системно протидіяти політиці колективного Заходу:

— Будапешт постійно торгується з Брюсселем за рахунок проросійської риторики і заспокоюється, коли вибиває собі певні привілеї. І в рамах НАТО з Угорщиною все буде вирішено за аналогією з ЄС, коли Будапешт блокував деякі макрофінансові програми для України, Боррель сказав, що ЄС знайде спосіб виділити кошти та обійти вето Угорщини.

Гарантії безпеки

Днями прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словаччини повідомили, що на саміті у Вільнюсі Україна має отримати від НАТО чітку схему набуття членства. А до його отримання Альянс повинен надати Києву гарантії безпеки, а не лише політичні запевнення, що не дозволить залишити Україну в «сірій зоні».

Антон Кучухідзе припускає, що можливі такі гарантії:

— Це може бути систематизація роботи формату Рамштайн, або створення окремого постійно діючого органу з військово-технічної підтримки Україна — НАТО, який буде мати мандат на швидке прийняття рішень за різними напрямками, або ж постійна військова підтримка. Тобто, гарантії безпеки є багаторівневими. І може бути багато сценаріїв їхньої реалізації.

Прапори країн-членів Північноатлантичного альянсу під час зустрічі міністрів закордонних справ у штаб-квартирі організації, Брюссель, квітень 2023 року. © REUTERS / JOHANNA GERON

Голова громадської ліги «Україна — НАТО» Сергій Джердж підтримує таку ідею і вважає позитивним кроком створення будь-яких локальних об’єднань для посилення безпеки в нашому регіоні:

— Було б чудово, якби такі гарантії були надані, бо це краще, ніж нічого. Будапештський меморандум — це теж наші певні гарантії, якими ми апелюємо до США, й отримуємо допомогу. Звісно, якщо це буде лише гуманітарна та політична підтримка — це радикально не змінить ситуації. Звісно, це не замінить нам членства в НАТО.

А от військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що всі ініціативи щодо гарантій безпеки до нашого вступу до НАТО будуть певною мірою знівельовані непоступливою позицією країн-членів:

— Відповідно до домовленостей, участь хоча б однієї країни НАТО в зовнішньому конфлікті передбачає участь у війні всіх країн, які входять до Альянсу. Тобто, якщо Польща надасть нам гарантії, є ймовірність, що РФ почне вчиняти певні акти агресії стосовно поляків. А це буде означати, що НАТО має дати колективну відповідь агресору. Тому навряд країни Північноатлантичного альянсу погодяться гарантувати нам безпеку з боку хоча б однієї з них.