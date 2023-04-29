Довгий шлях до легалізації: чи узаконять в Україні медичний канабіс

Легалайз

Повномасштабне вторгнення спонукає Україну згадати ініціативу, про яку наполегливо говорять уже кілька років — легалізацію медичного канабісу. Йдеться насамперед про створення ліків для послаблення болю на основі канабіноїдів та видачу на них рецептів.

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До повномасштабного вторгнення ліків на основі канабісу потребували понад два мільйони пацієнтів. Це люди з онкологічними захворюваннями, хворобою Альцгеймера, епілепсією, розсіяним склерозом, ПТСР тощо. І зараз ситуація стає серйознішою. Унаслідок війни кількість ветеранів та цивільних людей із посттравматичним стресовим розладом стрімко зростає. За попередніми оцінками МОЗ України, близько чотирьох мільйонів людей потребуватимуть медикаментозного лікування ПТСР. І медичний канабіс міг би допомогти.

Цифри, які не можна оминати увагою © RFI

Рослина конопель містить понад 100 різних психотропних речовин — канабіноїдів, які по-різному впливають на організм людини. З медичною метою використовують лише дві сполуки — канабідол (КБД) і дельта-9-тетрагідроканабінол (ТГК). Перша з них не є психотропною речовиною, натомість нею є ТГК — саме він і є головним каменем спотикання.

Складна історія одного законопроєкту

2020 року ООН офіційно видалила марихуану зі списку найнебезпечніших наркотиків, натомість Україна лише на шляху до декриміналізації канабісу.

У Верховній Раді ще в червні 2022 року було зареєстровано законопроєкт №7457 про частковий дозвіл використовувати рослину з медичною чи науковою метою. Проте до голосування наразі не дійшло.

Передбачено, що коноплі можна буде використовувати для створення ліків чи проведення експериментів. Лікарі зможуть виписувати марихуану як знеболювальний і терапевтичний препарат.

Законопроєкт №7457 передбачає, що:

медики виписуватимуть пацієнтам препарати на основі канабіноїдів;

пацієнти, маючи на руках рецепт від лікаря, матимуть змогу купувати та зберігати такі препарати;

люди зможуть перетинати кордон із такими ліками — достатньо мати при собі рецепт і документ, що підтверджує діагноз;

підприємці отримуватимуть дозвіл і ліцензію на вирощування конопель в Україні (але тільки для виробництва ліків);

Національна поліція контролюватиме об’єкти, де вирощуватимуть рослини, та зразки на вміст ТГК (тетрагідроканабінол, головний психоактивний компонент канабісу, — ред.).

Законопроєкт мандрує кабінетами Верховної Ради України вже кілька місяців. У червні 2022 року його розглянув і навіть рекомендував винести на голосування Комітет із питань здоров’я нації, однак пізніше було вирішено перевірити його відповідність правовим нормам ЄС. У лютому 2023-го профільний комітет уніс у документ кілька ключових правок, які мають узгодити його з нормами Євросоюзу, та рекомендував Верховній Раді взяти законопроєкт за основу.

В Україні неодноразово проходили акції на підтримку легалізації медичного канабісу © Рух «Конопляний Марш Свободи»/Facebook

Правки від Комітету з питань здоров’я нації не змінюють суті документа, проте уточнюють деякі нюансі. Так, зазначається, що коноплі можна вирощувати тільки для створенні ліків. Наголошується також, що важливо спочатку вивести рослину з-під дії закону про обіг наркотичних засобів. Також Комітет пропонує запровадити нульову квоту на імпорт сировини для виробництва ліків на 5 років. Це дозволить налагодити вирощування марихуани в України.

Проте законопроєкт найближчим часом навряд розглядатимуть, його знову відклали. Про це говорить Нія Нікель, засновниця ГО «Епіпросвіта», активна учасниця процесу легалізації медичного канабісу. За її словами, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну розглядали та обговорювали інший законопроєкт (№ 5596, запропонований депутаткою Ольгою Стефанішиною — ред.), але він не пройшов читання, бо почалася війна.

Тож зрештою з’явився нинішній урядовий законопроєкт, який, як стверджує багато активістів, не є ідеальним. Усе через те, що в ньому, на вимогу Мін'юсту, прописаний занадто низький рівень ТГК, пояснює Нія Нікель. Тож такі ліки, за її словами, просто не будуть ефективними: «У фіналі виходить документ, який не орієнтований на споживачів, а який орієнтований на міністерство. І коли він доходить до читання, у громадськості виникає багато питань. Бо що нам взагалі робити з таким низьким відсотком ТГК?»

І МОЗ із цим погоджується, як не дивно, — зазначає Нія Нікель. — І вони обіцяли між читаннями вносити правки. Але зараз було важливо хоча б за перший варіант проголосувати для того, щоби дати поштовх, дати розуміння, що вже є якась більшість по цьому питанню. Тому що насправді її немає. Є політична воля Зеленського, який кілька разів казав, що ми маємо це зробити. Є петиції, є бажання військових лікарів, є все, що завгодно. Немає єдності у Верховній Раді

Із першого разу ухвалити ідеальний законопроєкт про медичний канабіс складно, наголошує Нія Нікель. Тож фактично всюди у світі починали з мінімального рівня ТГК, а потім поступово підвищували його. Так само хочуть зробити із законопроєктом №7457. Проти такого порядку дій виступила частина громадських організацій, які почали активно критикувати документ.

Боротьба між «за» та «проти»

Канабіс повністю або частково легалізований у понад 50 країнах світу. Там це ліки, які допомагають важкохворим пацієнтам полегшити симптоми. Важливо розуміти, що більшість держав узаконила саме медичний канабіс, хоча деякі країни, наприклад Канада, Нідерланди, Уругвай та Іспанія, дозволили марихуану і для особистого вживання. Та чому так само не можна в Україні? І поготів боротьба за легалайз точиться вже не перший рік.

Канабіс повністю або частково легалізовано в кількох десятках країн світу © RFI

А все тому, що серед парламентарів є активні противники цього. Наприклад, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко впевнена, що йдеться саме про узаконення наркотиків, а не ліків, тож виступає категорично проти. Вона навіть закликала провести референдум. Дехто з депутатів також висловлювався проти легалізації канабісу, аргументуючи, що таке рішення сприятиме поширенню легких наркотиків в Україні. Також скептики вважають, що поліції не вдасться проконтролювати вирощування конопель, тож гарна ініціатива перетвориться на наркобізнес.

Хоча це неможливо, — впевнена Нія Нікель. — Ми ж не бачимо, щоб у нас на вулиці продавався морфій або фенобарбітал, які є легальними. Тобто, це теж така підміна понять

Водночас засновниця ГО «Епіпросвіта» наголошує на тому, що легалайз не надто вигідний фармацевтичному бізнесу:

— Якщо ми беремо, для прикладу, депресію, то щоб покращити стан, людини потрібні антидепресанти. І, найімовірніше, кілька різновидів. Потрібні різні супутні ліки, які підтримують печінку, наприклад. І чек у нас виростає умовно до 5-6 тисяч гривень. Це такий середній чек на депресію. Тоді як медичний канабіс, якщо його вирощувати у нас, дуже дешевий.

Ініціатори законопроєкту намагаються пояснити опонентам, що ліки на основі медичного канабісу не мають нічого спільного з ринком наркотиків. Йдеться насамперед про пігулки та краплі, які зможуть використовувати важкохворі пацієнти.

Зараз люди, які потребують лікування, змушені купувати препарати на основі канабіноїдів за кордоном і, звісно, нелегально. І найгірше, що зрештою люди навіть не знають точно, наскільки якісний товар отримують.

Нам кажуть, — наголошує Нія Нікель, —що якщо ми легалізуємо канабіс, то почнеться чорний ринок. Я не хочу дуже сильно засмучувати людей, які живуть у світі з рожевими єдинорогами, але насправді чорний ринок навпаки перестане існувати. Через те, що люди готові купувати перевірений продукт в аптеці, а не в якогось хлопця: невідомо де, втридорога та неперевірене абсолютно

Противники медичного канабісу говорять, що його ще досліджують і треба розібратися з можливими побічними ефектами. Це звучить логічно. І було би чудово, якби наші науковці мали змогу долучитися до вивчення рослини. Але вони не можуть цього зробити, доки медичний канабіс в Україні заборонений.

Медичний канабіс дійсно потребує подальшого дослідження, адже це дозволить покращити його властивості та уникнути побічних дій © ТСН

Проте чи вдасться подолати супротив законотворців?

«На них може вплинути тиск ЄС, — говорить Нія Нікель. — Адже це одна з вимог до України» (щодо гармонізації українського та європейського законодавства, — ред.).

А поки чимало українців, які потребують лікування препаратами на основі медичного канабісу, і надалі купують їх на чорному ринку.