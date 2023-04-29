Зеленський про контрнаступ ЗСУ: вірю, що Крим буде звільнено

ВІРА В ПЕРЕМОГУ

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці, 18 квітня 2023 року.

В інтерв’ю скандинавським ЗМІ президент Володимир Зеленський сказав, що війна України проти Росії не може закінчитися так само, як радянсько-фінська війна 1939−1940 років для Фінляндії.

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Фінляндія не тільки поступилася території Росії, зазначив український президент, але й втратила багато життів.

«Я вважаю, що такої можливості не можна давати», — сказав він.

Зеленський підтвердив, що Київ планує контрнаступ: при цьому український президент вірить, що Україні зрештою вдасться витіснити сили окупаційної армії та повернути Крим під свій контроль.

Водночас він додав, що успіх України значною мірою залежить від продовження постачання зброї західними країнами. «Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому вирішальне значення має кількість зброї», — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що російські війська з кожним днем втрачають мотивацію: «Вони бояться нас, а також наслідків свого відступу».

Та попри надії на успіх, Зеленський не виключає, що війна може тривати роками або навіть десятиліттями.

«Для інших країн дешевше зараз підтримати Україну, аніж збільшувати ризики третьої світової війни», — сказав президент України.

Зеленський також подякував скандинавським країнам за підтримку, яку вони надають Україні з моменту вторгнення Росії в лютому минулого року. А також сподівається на співпрацю з новим фінським урядом. Зокрема, Україна розраховує на допомогу Фінляндії у сфері протиповітряної оборони.