Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані: що відомо станом на 29 квітня

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФ

Розбір завалів після ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці в Умані, 29 квітня 20223 року.

Станом на 10:00 ранку 29 квітня внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 особи, з них 5 дітей. Поранення та травми отримали 18 уманців. Ще 17 жителів зруйнованого будинку вдалося врятувати.

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Про це повідомляє ДСНС та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Раніше ДСНС писала про 4 загиблих дітей, однак Клименко повідомив, що в процесі ідентифікації з’ясували, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Наразі ж в Умані ідентифіковано тіла 22 з 23 загиблих.

Безвісти зниклою вважають одну жінку. Пошукова операція триває.

«Психологами ДСНС надано допомогу 115 громадянам. Вивезено 247 куб.м. будівельних залишків. Наразі проводиться розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих. На місці події від ДСНС працюють 27 одиниць техніки та 106 чоловік особового складу», – повідомили в ДСНС.

Як повідомляє «Суспільне», близько 8:30 під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, знову спалахнула пожежа. Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром.

В Черкаській області оголошено триденну жалобу за загиблими.

До зруйнованого ракетним ударом будинку в Умані несуть квіти, 29 квітня 2023 року. © Суспільне Черкаси / Сергій Єфімов

Розбір завалів після ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці в Умані, 29 квітня 2023 року. © Суспільне Черкаси / Сергій Єфімов

Розбір завалів після ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці в Умані, 29 квітня 2023 року. © Суспільне Черкаси / Сергій Єфімов

Розбір завалів після ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці в Умані, 29 квітня 2023 року. © Суспільне Черкаси / Сергій Єфімов

Як відомо, зранку 28 квітня росіяни вперше за 50 днів завдали масований ракетний удар по Україні. Били по Черкащині, Київщині, Дніпропетровщині. Всього випустили 23 ракети, ЗСУ збили 21. По Умані росіяни вдарили о 4:30. Зафіксували два влучання – у житловий будинок і складські приміщення. Попередньо, у багатоповерхівку влучила ракета Х-101. У будинку знищений один під'їзд. Всього у ньому було 46 квартир, 27 зруйновані.