У Києві відкрили мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського

ФОТОРЕПОРТАЖ

Мурал створили на одній з адміністративних будівель Верховної Ради України й присвячений він пам’яті всіх загиблих під час війни.

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На стінописі з написом «Слава Україні. Героям Слава» зображений українській військовослужбовець Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після вимовлених слів: «Слава Україні».

Керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний зазначив, що мурал — це вшанування пам’яті всіх героїв, які щодня захищають Україну та віддають за незалежність і територіальну цілісність найцінніше, — своє життя.

«Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають Перемогу України над жорстоким російським агресором. І ця пам’ять має увіковічитися з покоління у покоління», — наголосив він.

Автор муралу — французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215. Це не перша його робота в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.

Мурал «Слава Україні. Героям Слава» у Києві © Фейсбук Верховної Ради України

Мурал «Слава Україні. Героям Слава» у Києві © Фейсбук Верховної Ради України

Мурал «Слава Україні. Героям Слава» у Києві © Фейсбук Верховної Ради України

Мурал «Слава Україні. Героям Слава» у Києві © Фейсбук Верховної Ради України

Мурал «Слава Україні. Героям Слава» у Києві © Фейсбук Верховної Ради України

Олександр Мацієвський був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Воїна вбили 30 грудня 2022 року, російськи військові впритул розстріляли Мацієвського після слів "Слава Україні!". Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.