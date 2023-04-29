У Севастополі горить нафтобаза: окупанти заявили про атаку безпілотника
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У Севастополі приблизно о 4 ранку 29 квітня пролунав вибух і здійснялася масштабна пожежа на нафтобазі у мікрорайоні Козача Бухта.
Про це заявив так званий «губернатор» окупованого міста Михайло Развозжаєв.
Окупанти заявляють, що причиною пожежі стало нібито влучання двох БПЛА. За останніми даними вогонь охопив площу у 1000 квадратних метрів, пожежі присвоїли 4-й клас.
Супутникові знімки показують, що на нафтобазі у Козачій бухті розташовано понад 20 резервуарів для палива.
Пізніше Развозжаєв повідомив, що пожежа була локалізована, але через складність пожежі, гасити вогонь будуть ще орієнтовно до 18:00 вечора.
Тим часом у ЗМІ та соцмережах публікують фото та відео масштабної пожежі на нафтобазі у Козачій Бухті.
У свою чергу, росіяни вибухнули черговими агресивними висловлюваннями в бік України під повідомленнями про пожежу на нафтобазі у Севастополі. Жителі країни-агресорки закликають відповісти на «атаку по Криму» ракетними обстрілами по українським містам, вимагають припинення «зернової угоди» та дивуються відсутності ППО у місті.