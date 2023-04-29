У Севастополі горить нафтобаза: окупанти заявили про атаку безпілотника

«БАВОВНА» В КРИМУ

Пожежа на нафтобазі в Севастополі, 29 квітня 2023 року.

У Севастополі приблизно о 4 ранку 29 квітня пролунав вибух і здійснялася масштабна пожежа на нафтобазі у мікрорайоні Козача Бухта.

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Про це заявив так званий «губернатор» окупованого міста Михайло Развозжаєв.

Окупанти заявляють, що причиною пожежі стало нібито влучання двох БПЛА. За останніми даними вогонь охопив площу у 1000 квадратних метрів, пожежі присвоїли 4-й клас.

Супутникові знімки показують, що на нафтобазі у Козачій бухті розташовано понад 20 резервуарів для палива.

Супутниковий знімок нафтобази у Севастополі, на якій почалася пожежа. © Google Maps / скрін

Пізніше Развозжаєв повідомив, що пожежа була локалізована, але через складність пожежі, гасити вогонь будуть ще орієнтовно до 18:00 вечора.

Тим часом у ЗМІ та соцмережах публікують фото та відео масштабної пожежі на нафтобазі у Козачій Бухті.

Пожежа на нафтобазі у Севастополі, 29 квітня 2023 року. © Соцмережі

Пожежа на нафтобазі в Севастополі, 29 квітня 2023 року. © Соцмережі

Пожежа на нафтобазі в Севастополі, 29 квітня 2023 року. © Соцмережі

Пожежа на нафтобазі в Севастополі, 29 квітня 2023 року. © Соцмережі

Пожежа на нафтобазі в Севастополі, 29 квітня 2023 року. © Соцмережі

У свою чергу, росіяни вибухнули черговими агресивними висловлюваннями в бік України під повідомленнями про пожежу на нафтобазі у Севастополі. Жителі країни-агресорки закликають відповісти на «атаку по Криму» ракетними обстрілами по українським містам, вимагають припинення «зернової угоди» та дивуються відсутності ППО у місті.

Росіяни погрожують Україні © Telegram / скрін

Росіяни погрожують Україні © Telegram / скрін

Росіяни погрожують Україні © Telegram / скрін

Росіяни погрожують Україні © Telegram / скрін

Росіяни погрожують Україні © Telegram / скрін

Росіяни погрожують Україні © Telegram / скрін