Наша мета — знищення воєнних злочинців РФ та звільнення усіх територій України — Буданов

ПЕРЕМОГА ЗА НАМИ

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про необхідність притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. А також наголосив, що звільнення тимчасово окупованих територій є першочерговим завданням України.

Реклама Читати продовження

Про це він розповів в інтерв'ю американського телеканалу PBS.

За словами Буданова, Україна має достатню кількість власних сил і засобів, щоб знайти кожного воєнного злочинця з РФ у будь-якій точці світу. Начальник ГУР заявив, що злочинці, які завдали багато шкоди та горя українцям, мають бути знищені.

«Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу», — заявив він.

Під час інтерв'ю Буданов вкотре наголосив на важливому значенні контрнаступальної операції, основна мета якої ― звільнення всіх українських територій. Він також погодився з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна, щонайменше, зможе поліпшити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження воєнної логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу.

Також начальник ГУР МО повідомив, що нині держава-агресор прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угруповання. За словами Буданова, нова структура, яку намагається створити РФ, матиме на меті поставити так звані ПВК під управління російського генерального штабу.

«Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності », — зазначив він, підтвердивши, що нині Росія здатна щомісячно мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.

Також очільник ГУР підтвердив свою впевненість у тому, що РФ не може затягувати війну та розпадеться, і не вважає свій прогноз занадто оптимістичними.

«Можу сказати тільки одне ― час покаже. Я залишаюсь на своїй позиції», ― підсумував Буданов.