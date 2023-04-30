Росія продовжує обстрілювати українські міста: є загиблий та поранені

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

За минулу доба та на ранок 30 квітня російські війська обстріляли населені пункти у шістьох областях України за допомогою важкої артилерії, БПЛА та авіації.

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Херсонщина

За інформацією Херсонської ОВА, російські війська 27 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Окупанти випустили 135 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та безпілотників.

Також окупанти двічі атакували місто Херсон, випустивши 8 снарядів. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів, за минулу добу загинула одна людина, ще одна – дістала поранення.

У своєму Telegram перший заступник голови облради Юрій Соболевський повідомив, що після нічого обстрілу Херсона двоє людей поранені. Госпіталізація їм не знадобилась.

За даними голови Бериславської РВА Володимира Літвінова, впродовж минулої доби російські війська атакували три громади Бериславського району. Вдарили по Бериславу та селам Томарине, Раківка, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка та Одрадокам'янка.

Російські снаряди пошкодили лінії електропередач. Два населені пункти залишились без світла. Також руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки і гаражі Укртелекому.

Донеччина

Увечері 29 квітня та вночі 30 квітня російські військові обстріляли Костянтинівку. Під обстріл з артилерії потрапив район «Сантуринівка» — пошкоджені десять будинків.

30 квітня війська РФ здійснили ракетний удар по місту — пошкоджені об'єкт інфраструктури, шість автівок, два причепи.

Загиблих та поранених немає, повідомили в МВА.

Також в ніч на 30 квітня російська армія обстріляла Краматорськ.

Як повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко, військові РФ влучили у промзону та хаотично вдарили по приватному сектору.

«Без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань», — написав Гончаренко.

Запорізька область

За останню добу російські війська нанесли 69 ударів по 19 містах і селах області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Один авіаудар по Преображенці, 5 атак з БПЛА по Чарівному та Полтавці, з РСЗВ били по Затишшю, Білогір'ю та Гуляйпільському, 60 артударів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Кам'янському та ще 15 населених пунктах», — написав він.

Попри руйнування, на щастя, жертв та постраждалих немає.

Харківщина

Зранку 30 квітня російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобіля. На щастя, обійшлося без постраждалих», — сказав він.

Також, минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

Дніпропетровщина

Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, цієї ночі ворог з артилерії обстріляв Нікополь.

У місті пошкоджені 7 приватних будинків, стільки ж господарчих споруд, теплиця, мікроавтобус, легковий автомобіль, а також лінія електропередачі.

На щастя, люди не постраждали.

Сумщина

Вночі і зранку росіяни 9 разів обстріляли Середино-Будську, Зноб-Новгородську, Білопільську, Дружбівську територіальні громади. Всього було зафіксовано 57 вибухів.

По території Середино-Будської громади росіяни били з мінометів — 6 вибухів та РСЗВ — 20 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. По місту Середина Буда вели вогонь з артилерії. Внаслідок одного з обстрілів сталася пожежа житлового будинку та літньої кухні. Пошкоджено лінії електромережі.

По Зноб-Новгородській громаді ворог наніс авіаудар двома керованими авіабомбами (КАБ). Внаслідок авіаудару є пошкодження нежитлових будівель. На територію Білопільської громаді ворог скинув одну міну.

По місту Дружба Дружбівської територіальної громади росіяни стріляли з РСЗВ «Град». Внаслідок влучання у житловий будинок сталася пожежа. Пошкоджено приміщення відділення банку. Також один з боєприпасів влучив в дах двоповерхового 12 квартирного житлового будинку.

Про загиблих та постраждалих не повідомляється.