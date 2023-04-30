У нас є все, щоб побудувати найбезпечнішу державу у світі — Володимир Зеленський

ІНТЕРВ'Ю ПРЕЗИДЕНТА

Президент України Володимир Зеленський розповів про перші дні широкомасштабного російського вторгнення, чому не поїхав з Банкової та навіщо йому пістолет. А також про нашу перемогу та майбутні відносини з Росією.

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Про це йдеться у спеціальному фільмі під назвою «Рік. За кадром. День президента».

Перші дні війни

Згадуючи початок широкомасштабного вторгнення російських військ в України, Зеленський розповів, що в нього дуже сильно змінилися пріоритети, і багато про що він мріяв до війни, стало для нього вторинним.

А ще Зеленський розповів, що відчув різницю між тим, щоб бути просто президентом, і бути главою воюючої держави.

«Я вважаю, що коли ти президент воюючої країни, тільки тоді усвідомлюєш, що ти президент, і яка це насправді відповідальність. Саме це я усвідомив, але не в перший день. В перший день я нічого не усвідомлював, я мав швидко та адекватно діяти. У мене не було часу на вагання та зміни планів. Ми обрали: ми точно залишаємося, ми захищаємо. Я буду на Банковій. Це мій офіс і я буду тут», — згадує він.

Звернення президента України Володимира Зеленського до нації в перший день широкомасштабного нападу Росії, 24 лютого 2022 року. AP

Український глава зізнається, що на самому початку йому пропонували виїхати з Києва не лише західні партнери, а і його оточення всередині держави.

«Я думаю, якби я поїхав, був би більший ризик того, що столиця могла бути захопленою. Мені в середині держави говорили, що головне — зберегти президента. Навіть якщо у нас залишиться тільки Західна Україна, були такі меседжі мені, ти там повинен бути президентом, потім почнемо щось відбудовувати і відновлювати, деокуповувати території. Я не погодився, тому що я знаю, що таке Київ. Я багато чого читав. Пам'ятаю книжки про Другу світову війну і про окупацію Києва. Я знаю, що таке столиця будь-якої країни. Якщо пала столиця і побіг лідер, то держави немає», — каже Зеленський.

Тримав при собі пістолет

У перші дні війни був високий ризик захоплення Офісу президента силами ворожої ДРГ. Тому Зеленський мав при собі пістолет, аби не потрапити у полон та відстрілюватися у разі нападу росіян.

«Я думаю, що ніхто би нікого в полон не взяв, тому що в нас була дуже серйозна підготовлена оборона Банкової. Ми би до останнього там були. В нас були ящики зі зброєю, з патронами. І в мене є пістолет, я вмію стріляти. Усвідомлюєш собі, президент України в полоні у росіян? Я вважаю, що це ганьба. Я б не у себе стріляв, відстрілювалися б, так. Не можна думати про те, що я ціль постійно. Треба бути адекватною людиною і розуміти, що є безпекові моменти, на які треба звертати увагу», — розповів український президент.

Був впевнений, що Київ вистоїть

«У мене не було сумнівів, що ми повинні стояти і ми вистоїмо. Тому наші хлопці боронили столицю. Я був впевнений, що нам щось допоможе. Нам допоможуть люди, наші партнери, щось відбудеться. І я вірив, що неможливо окупувати повністю Київ і взяти нас. Я в це вірив і все для цього робив. Я дзвонив партнерам і просив про допомогу, казав, що нам потрібно» — каже Зеленський.

Телефонна розмова між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом США Джозефом Байденом, червень 2022 року. © Офіс президента

Він також згадує, що у на початку війни росіяни блокували дороги на в'їзд до багатьох міст. Але навіть будучи в оточенні, держава мала змогу забезпечити українців усім необхідним.

«Ми переживали, що у людей не буде продуктів харчування та води. Ми все це завозили в різні міста, було багато чого зроблено. Такої логістики, як побудували ми, навіть в оточенні, я вважаю, що ті хто це зробив — героїчні люди», — сказав президент України.

Потоплення крейсеру «Москва» стало потрясінням для Кремля

Зеленський розповів, чому важливою є кожна, навіть невелика, перемога.

«Війна, як той пиріг, з російською державою. Ми не можемо її з'їсти. Рот порвеш... Це велика держава, тому цю біду треба розділити на шматочки. І це будуть перемоги одна за одною, іноді паралельно, але більшість іде послідовних подвигів. Крейсер «Москва» — це один з таких шматків і дуже важливий психологічно. Це не найголовніша ціль, але в той момент була це була велика перемога. Це було потрясіння для Москви. І словосполучення «Москва — це дно» отримало практичний результат», — пояснив він.

«Для нас перемога — це...

…територія, яка конкретно під захистом гарантій світової безпеки. Це може бути НАТО або інші безпекові гарантії з потужними державами, яким ми довіряємо. Не з Росією. І щоб підписано було так, щоби воно працювало, щоб навіть ніхто не думав, що наступати або щось у нас забирати, бо, як то кажуть, прилетить. Людина, яка втратила дитину або чоловік мати, рідних, вона повинна отримати справедливість. Десь це відшкодування, десь вирок вбивцям на рівні міжнародного суду, серйозних процесів. Не заочно комусь дали вирок десь — ні, зрозумілий вирок. І мені здається, що це ключові речі в цій перемозі», — наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський слухає звіт військовослужбовців поблизу лінії фронту в Донецькій області, червень 2022 року. AP

Росія нікуди не дінеться

Зеленський переконаний, що Україна має ставати міцнішою та отримати гарантії безпеки від міжнародних союзників, аби не дати РФ і шансу на повторну агресію.

«У нас просто немає іншого виходу, ми маємо бути міцнішими, ніж ми були, це перше. Друге — зробити все, щоби послабити Російську Федерацію. Першим кроком до цього буде деокупація наших територій. Наступне, нам потрібні гарантії безпеки, і бажано, щоб це був міжнародний безпековий союз. Подивимося, як чи будуть нас брати в НАТО, чи ні. Тим не менш, я думаю, що є високі шанси побудувати міжнародні гарантії безпеки для нас. Ми маємо зробити найбезпечнішу державу у світі. І я вважаю, що у нас для цього є все: бажання людей, досвід та наші партнери довкола нас, які бачать, що це потрібно», — заявив він.