Дальність до 140 км: в Україні створюють малу крилату ракету «Трембіта»

Новітні розробки

Ракету називають «народною», адже деталі для неї зможуть створювати і в гаражних майстернях по всій країні.

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Ракету розробляють інженери з конструкторського бюро PARS спільно з волонтерами громадської організації «Відсіч». Боєприпас планується застосовувати для ураження об’єктів та виснаження російської ППО. За планами, запуск 20 таких ракет дозволить повністю здолати протиповітряну оборону армії РФ на окремій ділянці.

«Росіяни нізащо не зможуть знищити ні своїми іржавими С-300, ні високоточними «Калібрами» такий всеохоплюючий НародОборонПром», – зазначають конструктори.

Двигун ракети об'ємом 30 літрів не має жодної рухомої деталі: працює він на бензині. Пуск боєприпасу здійснюватиметься з пневмокатапульти. Швидкість ракети — понад 400 км на годину, вона може летіти на висоті від 30 метрів до двох кілометрів.

«Трембіта» – значно дешевша, ніж подібні боєприпаси ЗС РФ, розповідають розробники. До того ж, технологія виготовлення запчастин боєприпасу достатньо проста, тож волонтери хочуть розгорнути виробництво окремих деталей та вузлів ракети в гаражних майстернях.