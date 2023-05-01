Зелений курс ЄС

Кабінет Міністрів схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року

Документ відображає цілі Європейського зеленого курсу та базується на принципах комплексного підходу до формування та реалізації політики у сфері енергетики, створення умов для сталого розвитку економіки України

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Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Європейський зелений курс — це набір політичних ініціатив, висунутих Європейською Комісією для переходу європейського континенту до кліматичної нейтральності до 2050 року. Йдеться про ефективне споживання ресурсів, скорочення викидів парникових газів та інших трансформації для сталого розвитку та збереження довкілля.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, цілі Енергетичної стратегії досягатимуться шляхом розвитку сучасної та безпечної атомної генерації, відновлюваних джерел енергії, модернізації та автоматизації систем передачі та розподілу.

За даними Міненерго, документ розробляли із врахуванням:

− наслідків повномасштабної війни РФ проти України;

− приєднання ОЕС України до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E);

− наявних новітніх технологій (зокрема виробництво та використання водню в енергетичних цілях, малі модульні ядерні реактори, установки зберігання енергії тощо) та вимог до екологічної безпеки згідно з нормами ЄС, а також децентралізації генерації електроенергії по всій території країни для поліпшення стійкості та надійності енергозабезпечення.

«Стратегія передбачає досягнення Україною вуглецевої нейтральності енергетичного сектору до 2050 року», — додали у Міненерго.

У квітні у НЕК «Укренерго» повідомили, що Україна відновлює експорт електроенергії у Європу.

До цього ДП «НАЕК «Енергоатом» проводив підготовку до запуску лінії електропередачі, яка з'єднає енергосистеми України та ЄС.

Наприкінці березня представники НЕК «Укренерго» підписали із системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E угоду, яка дозволить Україні екстрено отримувати електроенергію з 15 країн ЄС.