Креативний тероризм: РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні

РАКЕТНИЙ ТЕРОР

Після майже двомісячної перерви Росія знову вдалася до масованих ракетних ударів. Лише за три дні вчинили вже дві атаки, поціливши, зокрема, й у житлові будинки. Розвідка та військові експерти зазначають, що вбивче залізяччя росіяни тепер запускають по Україні за новою схемою та з іншою метою.

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Так, зокрема, зміну тактики російських атак зафіксувала британська розвідка. У звіті від 29 квітня, аналізуючи завданий напередодні масований удар, експерти наголошують, що нові ракетні обстріли, на відміну від зимових, уже не націлені на інфраструктуру.

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А також пишуть, що Росія надає пріоритет імовірній військовій потребі, не переймаючись супутніми втратами, зокрема смертями цивільних.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lQLW4TyK8s — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 29, 2023

Чергову ракетну атаку росіяни вчинили вранці 1 травня. Цього разу по Україні випустили 18 крилатих ракет, 15 із них українська ППО успішно ліквідувала.

«Рашисти вкотре атакували комплексно — одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, у повітряному просторі Києва силами нашої ППО всі ворожі ракети та БПЛА були знищені», — повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Ракети з конвеєра

Загалом за дві атаки 28 квітня та 1 травня російські війська застосували 41 крилату ракету. Як зазначає військовий експерт, учасник російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман, саме таку кількість ВПК РФ нині здатен виготовляти щомісяця:

— Вони в змозі виробляти такі ракети до 40 ракет на місяць. Тобто, не кожного класу 40, узагалі всіх цих ракет високоточних далекобійних — не більше такої кількості на місяць. Тому вони, звісно, призупинили такі масовані обстріли, як були восени та взимку.

Наслідки ракетного удару по Харкову 5 лютого © DW

То невже Росія тепер обстрілює Україну фактично з конвеєра? На користь цього припущення свідчать і результати експертизи уламків ракет, які залишилися після вбивчого удару по Умані. Як повідомила в ефірі єдиного телемарафону речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк, маркування на вилучених деталях вказує на те, що принаймні та ракета, яка влучила в багатоповерхівку, була виготовлена в першому кварталі 2023 року.

Відсутністю запасів високоточних крилатих ракет Олексій Гетьман пояснює й порівняно тривалу перерву між атаками. Адже з попереднього масованого удару на початку березня минуло понад 50 днів. Проте осінь-зима відзначилися значно частішими обстрілами:

— Вони запустили стільки ракет, скільки вони змогли виготовити за місяць. Чому їм знадобилося більше ніж місяць для організації атаки? Тому що треба було спочатку виготовити, потім треба було привезти, завантажити це все в літаки, завантажити кораблі — ракетоносії, із яких нас атакували.

Це також вплинуло і на зміну тактики застосування ракет, каже військовий експерт. Якщо раніше росіяни ними просто поливали українську землю, то тепер діють більш вибірково. Вони мають величезну кількість старих неточних боєприпасів. Це залізяччя, яке припадало пилюкою на складах подекуди десятиліттями, зараз також активно використовують. Майор запасу української армії розповідає:

Наслідки обстрілу Харківщини, 30 квітня 2023 року. © Telegram / Олег Синєгубов

— Вони змінили тактику з масованих обстрілів на точковий обстріл. Вони вибирають один якийсь об'єкт чи два, тобто невелику кількість цілей на нашій території вглиб країни — і атакують їх отакими ударами. Перероблені ракети, плануючі бомби вони теж використовують, але це вже — у прикордонних ділянках.

Знову ставлять на балістику?

Ще кілька місяців тому в командуванні повітряних сил ЗСУ зазначали, що більшість ракетних атак Росія вчиняє балістичними ракетами. Зокрема, йшлося про «Іскандери», які найчастіше запускали із території Білорусі. Тоді це пояснювали, з одного боку, виснаженням запасів крилатих ракет. А з іншого, — нездатністю українських систем протиповітряної оборони знищувати балістичні ракети.

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Та вистрілюючи іноді до сотні ракет за раз, намагаючись паралізувати українську енергетику й лишити населення без світла й тепла, росіяни добряче прорідили свої накопичення балістики, пояснює Олексій Гетьман:

Російська балістична ракета © AP

— У них залишилось з усіх ракет, які в них були на початку війни, не більше ніж 15%. Мається на увазі, далекобійник високоточних — це «Іскандер», «Калібри», «Кинджали», Х-101, Х-555 і так далі. Звичайних ракет, перероблених в балістичні ракети з зенітних, десь триста в них там вистачає. А з 900 Іскандерів, які у них були на початку повномасштабного вторгнення, залишилося менше ніж сотня. Найбільше використовували саме ці ракети, бо в нас не було відповідних засобів протиповітряної оборони.

Полювання на « Патріоти »

Від 24 лютого 2022 року українська протиповітряна оборона значно наростила м'язи. Це видно за результатами ракетних атак РФ. До прикладу, із 23 крилатих ракет, які росіяни випустили по Україні 28 квітня, оборонці неба знищили 21, а з 18 «першотравневих» — 15 одиниць.

Наслідки обстрілів Київщини, 28 квітня © Київська ОВА

Який же сенс РФ майже безрезультатно, з огляду на перебіг бойових дій, витрачати настільки дорогі ракети? Кілька мільйонів доларів, щоб уламки повибивали вікна десь у селищі на Київщині? Мета в таких атак зовсім інша, вважає військовий експерт Defense Express Валерій Рябих:

— Вони намагаються проводити розвідку під час нанесення цих ударів, виявляти ті ж засоби ППО, такі як радіолокатори, місця знаходження пускових установок ракет, а потім коригують. І тут можна спрогнозувати, що в найближчі дні на додаток до тих атак, що вже відбулися, можуть бути ще подібні атаки з використанням такої невеликої кількості ракет, до двох десятків.

Росіяни із величезним задоволенням знищили би всю українську систему ППО, але є в них і найбажаніша нині ціль, продовжує Валерій Рябих:

ПЗРК «Патріот» © AP / Bernd Wuestneck

— Зокрема, противник змінив тактику, щоб такими малими ракетними ударами визначати нашу систему протиповітряної оборони і коригувати ці удари. Звісно, що одним з основних об'єктів для ураження цих ракет можуть бути і самі засоби протиповітряної оборони. Ті самі, наприклад, високоефективні системи, як ЗРК «Патріот», які вже дві батареї знаходяться в Україні. І от вони, окрім того, що протистоять навалі російських ракет, зрозуміло, що будуть також і входити до числа пріоритетних цілей російських терористів.

Таке бажання розправитися із системами «Патріот» Валерій Рябих пояснює насамперед тим, що саме ці ЗРК — перше здатне перехоплювати балістичні ракети озброєння, яке з'явилося в України. На думку експерта, відчутно покращить ситуацію із обороною українського неба постачання інших подібних до «Патріоти» систем. Зокрема, йдеться про італійсько-французькі ЗРК SAMP/T, які, згідно з офіційною інформацією, уже в дорозі.