ЗЕРНОВИЙ ФРОНТ

Після того як Польща заблокувала імпорт українського зерна, інші країни Східної Європи вчинили так само. Це, як пояснює «Блумберг», є проявом обмеження підтримки України з боку її сусідів. А втім, питання не лише в допомозі чи, радше, її браку. Варшава готується до парламентських виборів, а українське зерно, як виявилося, має силу позбавити чинних депутатів влади.

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Вирішально важлива економічна підтримка України опинилася під загрозою. Адже уряди східноєвропейських країн протистоять ідеям обмеження державної підтримки Києва на тлі війни, яка триває вже другий рік.

Найяскравішими ці тенденції є в Польщі — вірному союзникові України, який очолив Європейський Союз у засудженні повномасштабного вторгнення Росії. Минулого місяця Варшава несподівано заборонила імпорт українського зерна після тижнів вуличних протестів польських фермерів. Ті скаржилися на надлишок зерна, який спровокував обвал цін на ринку. Слідом обмеження швидко запровадили в Угорщині, Словаччині та Болгарії.

Як повідомляє агентство Блумберг із покликанням на слова одного з неназваних високопосадовців, рішення Польщі мало на меті гарантувати, що солідарність з Києвом не відштовхне виборців. Це рідкісне визнання тривоги, яка посилюється серед представників владної партії «Право і справедливість». Мовляв, вона ризикує втратити ключову частину своїх виборців усього за шість місяців до жорсткої боротьби за Сейм та Сенат.

Контроль розвантаження українських зернових з баржі в чорноморському порту Констанца, червень 2022 року. © AP / Vadim Ghirda

Незважаючи на те, що політична сила «Право і справедливість» зберігає перевагу в опитуваннях напередодні голосування, яке заплановане на жовтень, роздроблений політичний ландшафт може послабити її вплив. Відколи партія прийшла до влади 2015 року, для її успіху на виборах провідну роль відігравали непохитні католицькі консерватори, які базуються у сільській місцевості Польщі. Перспектива залишити розлючених фермерів у біді не відповідає плану перемоги, оскільки чиновники переходять до боротьби за голоси.

До дій, зокрема, спонукали опитування громадської думки. Згідно з ними, популярності набуває ультраправий альянс «Конфедерація свободи і незалежності», який виступає проти Європейського Союзу, а також живиться громадською настороженістю щодо напливу українських біженців і необмеженої військової допомоги Києву.

Вантажівку готують до перевезення кукурудзи, Хмельницька область, Україна, 19 квітня 2023 р. © REUTERS / GLEB GARANICH

Лідер «Права та Справедливості» Ярослав Качинський випромінював занепокоєння навіть тоді, коли позитивно оцінював ембарго на українське зерно: мовляв, суворе рішення зрештою допоможе Києву.

«Це не в інтересах наших друзів, щоб Польща поринула в кризу і щоб ми побачили, як до влади приходять люди, які змінять політику радикальної підтримки України», — сказав Качинський у квітні прихильникам, які зібралися у шкільній аудиторії в селі Лисе, що за 150 кілометрів на північ від Варшави.

Європейський Союз, який засудив цей крок за потенційне порушення торговельної політики блоку, відтоді уклав угоду з Польщею та державами, що наслідували її приклад, про забезпечення транзиту українських товарів (пшениці, кукурудзи, ріпака, соняшника й соняшникової олії, — ред.) до інших держав-членів ЄС. Домовленості чинні до червня, але їхній термін можуть продовжити до кінця року. У цей час блокада триватиме.

Односторонньому рішенню Польщі передував візит Президента України Володимира Зеленського. Він прибув до Варшави 5 квітня, демонструючи посилення єдності між сусідами на тлі пошуку боєприпасів і техніки. Президент Польщі Анджей Дуда заявив у своїй промові, що ніщо не розділить дві їхні країни.

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На тлі хиткої «зернової угоди» з Росією ембарго західних українських сусідів ставить Київ у глухий кут: цього сезону близько 7% його експорту кукурудзи та пшениці пішли до Польщі.

Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем засудив обмеження та закликав їх скасувати.

«Штучне і незаконне обмеження торгівлі з Європейським Союзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично», — наголосив Зеленський.

Жінка тримає буханець хліба під час протесту фермерів перед представництвом Європейської комісії в Бухаресті, Румунія, 7 квітня 2023 р. © AP / Andreea Alexandru

Тим часом польські фермери продовжують протестувати на пунктах перетину кордону, критикуючи потік українського зерна, що знижує ціни на польський вітчизняний продукт. Роберт Вінницький, один із лідерів «Конфедерації», приєднався до протестувальників у березні. Тоді політик звинуватив опонентів із «Права і справедливості» в тому, що вони нібито допустили «хвилю неякісної продукції» до Польщі.

«Польські фермери страждають, адже не можуть продати своє зерно», — заявив Вінницький журналістам після зустрічі з фермерами, які зібралися на українському кордоні в селі Медика Перемишльського повіту.

Скептицизм громадськості відображають і деякі опитування. Приблизно чверть людей, опитаних в рамах дослідження на замовлення газети «Жечпосполіта», напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення заявили, що їхні погляди на українських біженців потьмяніли за попередні шість місяців.

Відповідно до опитування агентства «Кантар», яке проводилося з 14 до 19 квітня, партія «Право і справедливість» наразі випереджає опозиційну «Громадянську платформу», яку очолює колишній президент Європейської ради Дональд Туск.

Результати опитування у Польщі напередодні парламентських виборів © RFI

У ситуації, що склалася довкола зерна, уряд Польщі в усьому звинуватив свого «улюбленого ворога» — Європейську комісію (ЄК), із якою він постійно конфліктує через стандарти верховенства права. Нині ж Варшава закидає Брюсселю, що це він підвів фермерів. Туск, який ще торік висловлював занепокоєння ситуацією із ввезенням української сільгосппродукції, заявив, що так чинна адміністрація знімає з себе відповідальність за кризу.

«Рік тому в нас ще був серйозний шанс вирішити проблему українського зерна разом з ЄС у спосіб, який би допоміг Україні, а не загрожував інтересам Польщі», — сказав Туск минулого місяця на мітингу в місті Ліпсько, що неподалік Любліна.