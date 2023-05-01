Численні атаки росіян на Бахмутському напрямку зазнали невдачі – Сирський

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Російські війська намагались прорвати оборону ЗСУ на декількох напрямках. Однак взяти Бахмут під контроль росіянам досі не вдалося.

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Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, армія РФ докладає максимум зусиль та «не рахується ні з чим», щоб просунутися вперед. У бій постійно відсилають нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній та десантників.

Інтинсивні бої продовжуються на Бахмутському напрямку – ситуація доволі складна. На Лиманському напрямку українські військові відбили численні штурми і перешкодили росіянам захопити позиції ЗСУ.

Українська сторона взяла в полон десять солдатів. На окремих ділянках Бахмута російські війська контратаковані нашими підрозділами та залишили деякі позиції, додав Сирський.

Минулого тижня британська розвідка повідомила, що в Бахмуті тривають бої на ближній дистанції. Підступ українських військових до міста, ймовірно, ускладнений через багнюку на ґрунтових дорогах.

Місто перебуває під обстрілами вже понад 11 місяців. Там наразі тривають найзапекліші бої. Також досить складна ситуація і в Мар'їнці, пише Генштаб. На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують тримати оборону, а на Авдіївському – вести наступальні дії.