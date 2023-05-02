Вдають, що його не існує: РФ не дає доступу до викраденого українського журналіста Дмитра Хилюка

ЗЛОЧИНИ РФ

Кореспондент УНІАН дійсно був викрадений російськими силовиками. Його досі утримують у РФ, але Москва це постійно заперечує. Репортерам без кордонів (РБК) вдалося отримати п’ять ексклюзивних свідчень, що спростовують російську брехню.

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«Мої дорогі мама й тато, я живий. Я в доброму здоров’ї». Ці кілька слів, датованих 14 квітня 2022 року, — єдина звісточка, що надійшла від Дмитра більше ніж за рік. Батьки українського репортера отримали її у вересні минулого року. Почерк точно його.

Російські силовики викрали українського журналіста разом із батьком 3 березня 2022 року з родинного будинку в селі Козаровичі, що під Києвом.

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Репортери без кордонів протягом кількох тижнів розслідування зібрали неопублікувані свідчення. Завдяки їм вдалося відстежити шлях Дмитра Хилюка від його арешту на початку весни в Україні до ув'язнення в Росії.

«Ці свідчення є доказом його насильницького зникнення і державної брехні», — зауважив керівник відділу розслідувань РБК Арно Фроже.

Є свідки

Дмитра Хилюка разом із батьком росіяни арештували у саду власного будинку. Через вісім днів батька відпустили, а Дмитра утримували у кількох місцях, що перетворили на тимчасові в'язниці. Одним із таких місць був аеропорт у Гостомелі, через який пройшла велика кількість полонених. Один з українських військових підтвердив, що перебував там транзитом одночасно з Дмитром Хилюком з 12 березня.

У цей же період росіяни взяли у полон українського розвідника Юрія. Коли його перевели до СІЗО №2 у Новозибкові Брянської області, Хилюк вже був там. У колонії двічі на день відбувається перекличка. Коридор відлунює імена. Юрій запам'ятовує. Одне з них — «Хилюк».

Ще одним ексклюзивним стало свідчення колишнього в'язня, що перебував у сусідній з журналістом камері. Військовий, який побажав залишитися інкогніто, розповів детально про становище Дмитра Хилюка. Він повідомив, що журналіст спочатку перебував у загальній камері. У квітні його перевели в іншу, після чого швидко перемістили в одиночну камеру, принаймні до кінця травня. Хилюка били та звинувачували «в українській пропаганді та роботі проти Росії».

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Загалом, Репортерам без кордонів вдалося опитати п'ятьох свідків, які підтвердили перебування українського журналіста у Новозибківському СІЗО №2 протягом 2022 року. Наприкінці лютого 2023 РБК вдалося отримати інформацію від внутрішнього джерела цієї в'язниці, яке має доступ до усіх камер старої будівлі. Джерело стверджує, що з початку січня Дмитра у цій частині СІЗО не було.

«Не зобов'язані надавати жодної інформації»

На неодноразові звернення близьких Дмитра Москва обмежувалася запереченнями або ухилялись від відповідей.

В офіційному листі від 12 січня 2023 року, Слідчий комітет РФ стверджує, що «не має інформації про кримінальне провадження проти Хилюка».

В іншому листі від 19 січня того ж року, Міноборони РФ заявляє, що «не зобов'язане надавати жодної інформації про українських затриманих нікому, окрім Міжнародного комітету Червоного Хреста».

Втім, МКЧХ доступу до українських ув'язнених не має. З відмовою зіткнулася і російський адвокат, яка представляє інтереси Дмитра Хилюка і прибула до в'язниці минулого року.

«Вони поводяться так, ніби його більше не існує», — каже координаторка Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Тетяна Катриченко. Ця громадська організація стежить за справою Хилюка.

В РБК зазначають, що у лютому в Офісі Генпрокурора України їх запевнили, що Дмитро Хилюк є однією з офіційно розшукуваних осіб. Інших подробиць РБК не надали.