Верховна Рада Україна визнала «рашизм» державною ідеологією в РФ

ІДЕОЛОГІЯ РАШИЗМУ

Народні обранці засудили рашистський режим президента РФ Путіна як злочинний.

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Відповідну заяву підтримав 281 нардеп.

Результати голосування за проєкт постанови заяви «Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких» © Олексій Гончаренко / Telegram

Верховна Рада також закликала міжнародну спільноту приєднатися до визнання чинного політичного режиму в Росії злочинним.

Характерними ознаками та наслідками рашизму названі системні порушення прав та основоположних свобод людини, культ сили та мілітаризм, нав'язування серед інших народів російської мови та культури, пропагування ідей «русского мира».

ВРУ звернулася до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

Також міжнародну спільноту закликають об’єднати зусилля для подолання погроз та застосувати реальні заходи, які дадуть можливість притягнути військово-політичне керівництво РФ до відповідальності за вчинення злочину агресії.