В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб

ЗНИКЛИ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ

За даними МВС, близько 23 тисяч українців наразі вважаються зниклими без вісти через воєнні дії.

До нього будуть вносити усі дані про зниклих за особливих обставин, що сприятимуть розшуку особи.

Реклама Читати продовження

Реєстр розроблено Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти.

Він формується на основі заяв, поданих родичами зниклих до Нацполіції.

«Цей реєстр є повністю захищеною базою даних. І доступ до нього будуть мати визначені посадовці: представники Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти, працівники Національної поліції та Департаменту інформатизації МВС України. Верифікацію кожної особи здійснює безпосередньо Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти», — зауважив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

У Мінреінтеграції зазначають, що через місяць після внесення даних до реєстру, рідні зможуть отримати витяг, що підтверджуватиме статус зниклого без вісти. З цим документом родичі можуть звернутися до пенсійного фонду задля нарахування пенсії по втраті годувальника для непрацездатних членів родини.

«Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб», — підкреслив Уповноважений зі зниклих без вісти Олег Котенко.

За даними МВС, близько 23 тисяч українців наразі вважаються зниклими без вісти через воєнні дії.

Уповноважений зі зниклих безвісти закликає близьких дотримуватися інформаційної безпеки та не виставляти на загал персональні дані про зниклих, зокрема фото у військовій формі, номер частини та звання. Адже ця інформація може потрапити до рук ворога та нашкодити.

«Ті ж, хто втратив зв’язок із рідною людиною, не зволікайте, зверніться до Уповноваженого та решти відомств. Нагадуємо, родичі зниклих безвісти повинні дотримуватися конкретного алгоритму дій», — наголосив Олег Котенко.

►Читайте також: «Завжди відстоювала свої права»: українська волонтерка вже рік у полоні РФ